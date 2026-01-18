Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Келлер - Расточительный Бог

Келлер - Расточительный Бог
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Цель этой небольшой книги — изложить основные положения христианского учения и суть Евангелия. Таким образом, книга может служить в качестве введения к христианскому учению для тех, кто не знаком с ним или отдалился от него на какое-то время.

Тем не менее эта книга не только для новообращенных. Многие из тех, кто всю жизнь считали себя христианами, убеждены, что они довольно хорошо знают основы христианской веры и не нуждаются в учебнике для начинающих. Тем не менее, подобное убеждение является одним из признаков того, что они не постигли уникальный, радикальный характер Евангелия. Случается, что свежее восприятие христианского послания настолько поражает и меняет представления давно посещающих церковь людей, что они чувствуют себя, по существу, заново обращенными в веру.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2016. 139 с.

ISBN 978-5-88869-309-4.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры - Оглавление

Введение

Притча

  • Глава первая. Люди вокруг Иисуса

  • Глава вторая. Два потерянных сына

  • Глава третья. Переосмысление греха

  • Глава четвертая. Переосмысление потерянности

  • Глава пятая. Настоящий старший брат

  • Глава шестая. Переосмысление надежды

  • Глава седьмая. Пир Отца

Благодарности

Об авторе

Views 320
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books