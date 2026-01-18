Келлер - Расточительный Бог

Цель этой небольшой книги — изложить основные положения христианского учения и суть Евангелия. Таким образом, книга может служить в качестве введения к христианскому учению для тех, кто не знаком с ним или отдалился от него на какое-то время.

Тем не менее эта книга не только для новообращенных. Многие из тех, кто всю жизнь считали себя христианами, убеждены, что они довольно хорошо знают основы христианской веры и не нуждаются в учебнике для начинающих. Тем не менее, подобное убеждение является одним из признаков того, что они не постигли уникальный, радикальный характер Евангелия. Случается, что свежее восприятие христианского послания настолько поражает и меняет представления давно посещающих церковь людей, что они чувствуют себя, по существу, заново обращенными в веру.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2016. 139 с.

ISBN 978-5-88869-309-4.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры - Оглавление

Введение

Притча

Глава первая. Люди вокруг Иисуса

Глава вторая. Два потерянных сына

Глава третья. Переосмысление греха

Глава четвертая. Переосмысление потерянности

Глава пятая. Настоящий старший брат

Глава шестая. Переосмысление надежды

Глава седьмая. Пир Отца

Благодарности

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