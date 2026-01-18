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Келлер Тимоти - Келлер Тимоти - Молитва

Келлер Тимоти - Молитва
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Несколько лет назад я понял, что, хотя я и являюсь пастором, у меня нет книги, которую я мог бы предложить тем, кто желает понять, в чём суть христианской молитвы и как практиковать молитву в своей жизни. Это не означает, что хороших книг о молитве не существует. С давних пор на эту тему написано множество книг, и многие из них намного мудрее и проникновеннее, чем мог бы написать я. Самые лучшие материалы на тему молитвы уже написаны.

Однако во многих из этих прекрасных книг использованы устаревшие выражения, малопонятные большинству современных читателей. К тому же эти книги, как правило, являются богословскими либо религиозными, или практическими, но редко под одной обложкой сочетаются богословие, практические советы и методология. Книга же об основах молитвы должна охватывать все названные направления. Кроме того, практически во всех классических книгах о молитве немало страниц посвящено предупреждению читателей о духовно бесполезных или даже вредных практиках того времени. Я считаю, что такие предостережения следует обновлять для читателей каждого поколения.

Тимоти Келлер - Молитва - Испытывая благоговение и близость с Богом

Тимоти Келлер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 348 с.

ISBN 978-617-8232-08-5

Тимоти Келлер - Молитва - Испытывая благоговение и близость с Богом - Содержание

  • Введение. Зачем писать книгу о молитве?

Часть первая. Желание молиться

  • Глава первая. Необходимость молитвы

  • Глава вторая. Величие молитвы

Часть вторая. Понимание молитвы

  • Глава третья. Что такое молитва?

  • Глава четвёртая. Беседа с Богом

  • Глава пятая. Встреча с Богом

Часть третья. Научиться молиться

  • Глава шестая. Письма о молитве

  • Глава седьмая. Правила молитвы

  • Глава восьмая. Молитва молитв

  • Глава девятая. Пробирные камни молитвы

Часть четвёртая. Усиленная молитва

  • Глава десятая. Молитва как разговор: размышление над Его Словом

  • Глава одиннадцатая. Молитва как встреча: поиск Его лица

Часть пятая. Совершение молитвы

  • Глава двенадцатая. Благоговение: восхваляя Его славу

  • Глава тринадцатая. Близость: поиск Его благодати

  • Глава четырнадцатая. Борьба: просить о Его помощи

  • Глава пятнадцатая. Практика: ежедневная молитва

Приложение. Ещё несколько моделей ежедневной молитвы

  • Слова признательности

  • Избранная библиография о молитве с комментариями

  • Примечания

  • Об авторе

Карсон - Келлер — Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения

После возникновения Коалиции Евангелия члены ее Совета упорно трудились над созданием так называемых Вероучительных документов. Они состоят из одностраничной преамбулы, Исповедания веры и Богословского видения служения. Мы надеемся, что эти документы преисполнены радости, в центре которой находится Бог, и ликующего упования на Евангелие Иисуса Христа и его воздействие на наш образ мышления и жизни.

Текст Вероучительных документов можно скачать на разных языках с сайта Коалиции Евангелия (thegospelcoalition.org), а в переводе на русский язык он приведен в конце этой книги.

Вскоре разные поместные общины и организации стали обращаться к нам с просьбой использовать эти материалы в качестве своих вероучительных документов, чему мы всегда рады. Нам также часто предлагали расширить Вероучительные документы, чтобы распространять их в виде брошюр или электронных файлов через Интернет, а в дальнейшем издать под одной обложкой.

Тогда мы попросили членов нашего совета и нескольких других объединить усилия и написать четырнадцать глав, в которых объясняется богословие, положенное в основу Вероучительных документов.

Плод их труда вы держите в своих руках - главы, которые издавались в виде брошюр и электронных файлов, вышли отдельной книгой. Допуская относительное многообразие форм, мы постарались придерживаться более или менее единого стандарта в доступности текстов для понимания. На пленарных сессиях национальных конференций мы привыкли к проповедникам, которые существенно отличаются друг от друга в том, как они излагают Божье Слово; что и говорить, мы радуемся такому многообразию.

К нашему удовольствию, в некотором смысле оно отражено и в главах этой книги. В очередной раз я остаюсь в неоплатном долгу перед Энди Населли: он помог отредактировать текст и составить указатели. А участие издательства Crossway в этом труде было, как всегда, терпеливым, компетентным и учтивым.

Карсон - Келлер — Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 336 с.

ISBN 978-617-7168-08-8

Карсон - Келлер — Евангелие как центр — Содержание

  • 1 Служение, в центре которого стоит Евангелие Д. А. Карсон и Тимоти Келлер

  • 2 Возможно ли знать истину? Ричард Д. Филлипс

  • 3 Евангелие и Писание: как читать Библию Майк Буллмор

  • 4 Творение Эндрю М. Дэвис

  • 5 Грех и грехопадение Реддит Эндрюс

  • 6 Замысел Божий Колин С. Смит

  • 7 Что такое Евангелие? Брайан Чапелл

  • 8 Искупление кровью Христа Сэнди Уилсон

  • 9 Оправдание Филипп Грэм Райкен

  • 10 Святой Дух Кевин Деянг

  • 11 Царство Божье Стивен Ам

  • 12 Церковь: новый народ Божий Тим Сэвидж

  • 13 Крещение и Вечеря Господня Табити Аньябуиле и Д. Лигон Дункан

  • 14 Восстановление творения Сэм Стормс

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон

Издание ООБФ «Содействие», г. Одесса, Украина, 2005

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон - Содержание

Пролог: Явивший милость

Введение: Кто мой ближний?

  • ЧАСТЫ: ПРИНЦИПЫ

  • Глава 1: Призыв к милосердию

  • Глава 2: Природа милосердия

  • Глава 3: Что побуждает нас к милосердию

  • Глава 4: Давать и сберегать: Гармоничный образ жизни

  • Глава 5: Церковь и мир: Взвешенный подход

  • Глава 6: Условное и безусловное: Взвешенный подход

  • Глава 7: Слово и дел о: Взвешенное свидетельство

ЧАСТЬ 2: ПРАКТИКА

  • Глава 8: С чего начать?

  • Глава 9: Подготовить церковь

  • Глава 10: Мобилизовать церковь

  • Глава 11: Смотреть шире

  • Глава 12: Управлять служением

  • Глава 13: Служение милосердия и рост церкви

  • Глава 14: Забота о нуждах

Рекомендованное чтение

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле

Тимоти Келлер, Кэтрин Лири Олсдорф ; [пер. с англ М И. Завалова]

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-70374-6

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле - Содержание

Предисловие

Введение. Заново открыть свое призвание

Верить и работать

Как художник нарисовал настоящее дерево

Часть 1. Божий замысел о работе

  • 1. Зачем нужно работать

  • 2. Презирать или возносить работу?

  • 3. Работа как возделывание творения

  • 4. Работа как служение

Часть 2. Почему работать трудно

  • 5. Труд становится бесплодным

  • 6. Труд становится бессмысленным

  • 7. Работа становится эгоистичной

  • 8. Работа показывает наших идолов

Часть 3. Как работать со смыслом

  • 9. Новая история для труда

  • 10. Новая концепция труда

  • 11. Новый компас для труда

  • 12. Новая сила для труда

Выражения признательности

Примечания

Указатель имен

Указатель ссылок на Библию

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2016. 139 с.

ISBN 978-5-88869-309-4.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры - Оглавление

Введение

Притча

  • Глава первая. Люди вокруг Иисуса

  • Глава вторая. Два потерянных сына

  • Глава третья. Переосмысление греха

  • Глава четвертая. Переосмысление потерянности

  • Глава пятая. Настоящий старший брат

  • Глава шестая. Переосмысление надежды

  • Глава седьмая. Пир Отца

Благодарности

Об авторе

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих

Тимоти Келлер ; [пер. с англ. У. Сапциной].»: Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-50854-9

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих - Содержание

Вступление

  • Оба противника правы - Два лагеря - Взгляд из Манхэттена - Разделенная культура - Сомнение: второй взгляд - Третий духовный путь? - Иисус и наши сомнения

Часть 1 Подвиг сомнения

  • 1. Только одной истинной религии быть не может - 2. Как мог добрый Бог допустить страдания? - 3. Христианство – смирительная рубашка - 4. Церковь несет ответственность за множество несправедливостей - 5. Как может любящий Бог отправлять людей в ад? - 6. Наука опровергла христианство - 7. Библию нельзя понимать буквально - Интермедия

Часть 2 Доводы в пользу веры

  • 8. Подсказки Бога - 9. Знание о Боге - 10. Проблема греха - 11. Религия и благая весть - 12. (Истинная) история креста - 13. Реальность воскресения - 14. Танец Бога

Эпилог Что же дальше?

  • Исследование собственных мотивов - Подсчет затрат - Составление списка - Сделать первый шаг - Преданность сообществу - Травма благодати

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости

пер. с англ. А. В. Шибалиной. - Москва : Эксмо, 2019. 512 с. – (Религиозный бестселлер.)

ISBN 978-5-699-73668-3

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ГУЛ ПАНИКИ ПОВСЮДУ

  • Услышат страждущие и возвеселятся - Пещь огненная и планы на эту книгу

ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ПЕЩЬ

  • 1. Культуры страдания - 2. Победа христианства - 3. Вызов мирскому - 4. Проблема зла

ЧАСТЬ ІІ. ПОСРЕДИ ПЕЩИ

  • 5. Вызов вере - 6. Божие владычество - 7. Страдания Бога - 8. Причина страданий - 9. Учимся идти - 10. Виды страдания

ЧАСТЬ III. С БОГОМ ЧЕРЕЗ ПЕЩЬ ОГНЕННУЮ

  • 11. Путь - 12. Плач - 13. Доверие - 14. Молитва - 15. Мысль, благодарение, любовь - 16. Надежда

ЭПИЛОГ

ОБ АВТОРЕ

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре

Пер. с англ. Евгений Марчук. - Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 424 с.

ISBN 978-617-7168-28-6

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре - Содержание

Введение. Богословское видение центровой церкви

ЕВАНГЕЛИЕ

Часть 1. Богословие Евангелия

  • 1. В Евангелие входит не все - 2. Евангелие сложнее, чем кажется - 3. Евангелие влияет на все

Часть 2. Евангельское обновление

  • 4. Необходимость евангельского обновления - 5. Суть евангельского обновления - 6. Действие евангельского обновления

ГОРОД

Часть 3. Контекстуализация Евангелия

  • 7.Целенаправленная контекстуализация - 8.Сбалансированная контекстуализация - 9.Библейская контекстуализация - 10.Активная контекстуализация

Часть 4. Видение города

  • 11. Противоречивость города - 12. Искупление и город - 13. Призыв в город - 14. Евангелие для города

Часть 5. Участие в культуре

  • 15. Культурный кризис церкви - 16. Церковь отвечает на вызов культуры - 17. Почему все модели верны... и ошибочны - 18. Участие в культуре путем совмещения идей

ДВИЖЕНИЕ

Часть 6. Миссиональная общность

  • 19. В поисках миссиональной церкви - 20. Центрирование миссиональной церкви - 21. Обучение людей миссии в повседневной жизни

Часть 7. Целостное служение

  • 22. Баланс фронтов служения - 23. Связь людей с Богом - 24. Связь людей друг с другом - 25. Связь людей с городом - 26. Связь людей с культурой

Часть 8. Динамика движения

  • 27. Движения и институты - 28. Церковь как организованный организм - 29. Динамика основания церквей - 30. Город и экосистема Евангелия

Эпилог. Поздний модерн и центровая церковь

Благодарности

Тимоти Келлер - Значение брака. Противостоя сложности обязательств с Божьей мудростью

Тимоти Келлер - Значение брака. Противостоя сложности обязательств с Божьей мудростью

СПб-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. - часть 1- 155 с.

ISBN 978-1-101-54804-2

Тимоти Келлер - Значение брака. Противостоя сложности обязательств с Божьей мудростью - Содержание

Введение

  • Первая глава. Секрет брака

  • Вторая глава. Сила для брака

  • Третья глава. Суть брака

  • Четвёртая глава. Миссия Брака

  • Пятая глава. Любить незнакомца

  • Шестая Глава. Обнимая другого

  • Седьмая Глава. Одиночество и брак

  • Восьмая Глава. Секс и брак

Эпилог

Приложение: Принятие решений и гендерные роли

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни

Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. - 288 с.

ISBN 978-617-7662-50-0

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни - Содержание

Предисловие

  • ОДИН. Тайна брака

  • ДВА. Сила для брака

  • ТРИ. Суть брака

  • ЧЕТЫРЕ. Миссия брака

  • ПЯТЬ. Любить незнакомца

  • ШЕСТЬ. Принятие другого

  • СЕМЬ. Безбрачие и брак

  • ВОСЕМЬ. Секс и брак

Эпилог

Приложение. Принятие решений и гендерные роли

Примечания

Тімоті Келлер – Ідоли серця – Про марне сподівання щастя від грошей, сексу, успіху та влади – і єдину надію, що справді має значення в житті

Тімоті Келлер – Ідоли серця – Про марне сподівання щастя від грошей, сексу, успіху та влади – і єдину надію, що справді має значення в житті

Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2022. – 216 с.

ISBN 978-617-95143-4-0 (Християнське видавництво Кана)

ISBN 978-966-938-598-7 (Видавництво «Свічадо»)

Тімоті Келлер – Ідоли серця - Зміст

ВСТУП. Фабрика ідолів

  • РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Усе, чого ви коли-небудь прагнули

  • РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Кохання — не все, що вам потрібно

  • РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Гроші змінюють усе

  • РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Спокуса успіху

  • РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Сила і слава

  • РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Приховані ідоли нашого життя

  • РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Кінець фальшивих богів

ЕПІЛОГ. Як виявити своїх ідолів і змістити їх Богом

ПРИМІТКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА

Views 3 301
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (5 comments)

B
Barik 1 year ago

посилання на файли не працює, нажаль. хотів би завантажити книгу Карсон - Келлер — Евангелие как центр. Допоможіть, будь ласка.
E
esxatos 1 year ago

ссылка заменена, можно скачать все, кроме целевых.
B
Barik 1 year ago

Дякую, щиро і вітаю зі святом Трійці!
A
Ark81 1 year ago

Книга "Молитва", разочаровала. Настоящие авторы: Августин, Лютер, Кальвин, АЛК, и их напряженное представление о христианине, как любимом ничтожестве. Свежих и своих мыслей Тима Келлера в книге нет. Интересно только начало, поиск баланса между мистической молитвой общением и молитвой о исполнении воли Божией. "общение" и "царство", в книге называется. 
O
Omega 1 year ago

Хорошая книга. Влияние реформаторов на пресвитарианского автора в рамках нормы, Келлер пытается найти баланс в такой непростой теме как молитва и ему это удаётся. Но, конечно, это понравится не всем)

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