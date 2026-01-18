Келлер Тимоти - Молитва

Несколько лет назад я понял, что, хотя я и являюсь пастором, у меня нет книги, которую я мог бы предложить тем, кто желает понять, в чём суть христианской молитвы и как практиковать молитву в своей жизни. Это не означает, что хороших книг о молитве не существует. С давних пор на эту тему написано множество книг, и многие из них намного мудрее и проникновеннее, чем мог бы написать я. Самые лучшие материалы на тему молитвы уже написаны.

Однако во многих из этих прекрасных книг использованы устаревшие выражения, малопонятные большинству современных читателей. К тому же эти книги, как правило, являются богословскими либо религиозными, или практическими, но редко под одной обложкой сочетаются богословие, практические советы и методология. Книга же об основах молитвы должна охватывать все названные направления. Кроме того, практически во всех классических книгах о молитве немало страниц посвящено предупреждению читателей о духовно бесполезных или даже вредных практиках того времени. Я считаю, что такие предостережения следует обновлять для читателей каждого поколения.

Тимоти Келлер - Молитва - Испытывая благоговение и близость с Богом

Тимоти Келлер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 348 с.

ISBN 978-617-8232-08-5

Тимоти Келлер - Молитва - Испытывая благоговение и близость с Богом - Содержание

Введение. Зачем писать книгу о молитве?

Часть первая. Желание молиться

Глава первая. Необходимость молитвы

Глава вторая. Величие молитвы

Часть вторая. Понимание молитвы

Глава третья. Что такое молитва?

Глава четвёртая. Беседа с Богом

Глава пятая. Встреча с Богом

Часть третья. Научиться молиться

Глава шестая. Письма о молитве

Глава седьмая. Правила молитвы

Глава восьмая. Молитва молитв

Глава девятая. Пробирные камни молитвы

Часть четвёртая. Усиленная молитва

Глава десятая. Молитва как разговор: размышление над Его Словом

Глава одиннадцатая. Молитва как встреча: поиск Его лица

Часть пятая. Совершение молитвы

Глава двенадцатая. Благоговение: восхваляя Его славу

Глава тринадцатая. Близость: поиск Его благодати

Глава четырнадцатая. Борьба: просить о Его помощи

Глава пятнадцатая. Практика: ежедневная молитва

Приложение. Ещё несколько моделей ежедневной молитвы

Слова признательности

Избранная библиография о молитве с комментариями

Примечания

Об авторе

После возникновения Коалиции Евангелия члены ее Совета упорно трудились над созданием так называемых Вероучительных документов. Они состоят из одностраничной преамбулы, Исповедания веры и Богословского видения служения. Мы надеемся, что эти документы преисполнены радости, в центре которой находится Бог, и ликующего упования на Евангелие Иисуса Христа и его воздействие на наш образ мышления и жизни.

Текст Вероучительных документов можно скачать на разных языках с сайта Коалиции Евангелия (thegospelcoalition.org), а в переводе на русский язык он приведен в конце этой книги.

Вскоре разные поместные общины и организации стали обращаться к нам с просьбой использовать эти материалы в качестве своих вероучительных документов, чему мы всегда рады. Нам также часто предлагали расширить Вероучительные документы, чтобы распространять их в виде брошюр или электронных файлов через Интернет, а в дальнейшем издать под одной обложкой.

Тогда мы попросили членов нашего совета и нескольких других объединить усилия и написать четырнадцать глав, в которых объясняется богословие, положенное в основу Вероучительных документов.

Плод их труда вы держите в своих руках - главы, которые издавались в виде брошюр и электронных файлов, вышли отдельной книгой. Допуская относительное многообразие форм, мы постарались придерживаться более или менее единого стандарта в доступности текстов для понимания. На пленарных сессиях национальных конференций мы привыкли к проповедникам, которые существенно отличаются друг от друга в том, как они излагают Божье Слово; что и говорить, мы радуемся такому многообразию.

К нашему удовольствию, в некотором смысле оно отражено и в главах этой книги. В очередной раз я остаюсь в неоплатном долгу перед Энди Населли: он помог отредактировать текст и составить указатели. А участие издательства Crossway в этом труде было, как всегда, терпеливым, компетентным и учтивым.

Карсон - Келлер — Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 336 с.

ISBN 978-617-7168-08-8

Карсон - Келлер — Евангелие как центр — Содержание

1 Служение, в центре которого стоит Евангелие Д. А. Карсон и Тимоти Келлер

2 Возможно ли знать истину? Ричард Д. Филлипс

3 Евангелие и Писание: как читать Библию Майк Буллмор

4 Творение Эндрю М. Дэвис

5 Грех и грехопадение Реддит Эндрюс

6 Замысел Божий Колин С. Смит

7 Что такое Евангелие? Брайан Чапелл

8 Искупление кровью Христа Сэнди Уилсон

9 Оправдание Филипп Грэм Райкен

10 Святой Дух Кевин Деянг

11 Царство Божье Стивен Ам

12 Церковь: новый народ Божий Тим Сэвидж

13 Крещение и Вечеря Господня Табити Аньябуиле и Д. Лигон Дункан

14 Восстановление творения Сэм Стормс

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон

Издание ООБФ «Содействие», г. Одесса, Украина, 2005

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон - Содержание

Пролог: Явивший милость

Введение: Кто мой ближний?

ЧАСТЫ: ПРИНЦИПЫ

Глава 1: Призыв к милосердию

Глава 2: Природа милосердия

Глава 3: Что побуждает нас к милосердию

Глава 4: Давать и сберегать: Гармоничный образ жизни

Глава 5: Церковь и мир: Взвешенный подход

Глава 6: Условное и безусловное: Взвешенный подход

Глава 7: Слово и дел о: Взвешенное свидетельство

ЧАСТЬ 2: ПРАКТИКА

Глава 8: С чего начать?

Глава 9: Подготовить церковь

Глава 10: Мобилизовать церковь

Глава 11: Смотреть шире

Глава 12: Управлять служением

Глава 13: Служение милосердия и рост церкви

Глава 14: Забота о нуждах

Рекомендованное чтение

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле

Тимоти Келлер, Кэтрин Лири Олсдорф ; [пер. с англ М И. Завалова]

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-70374-6

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле - Содержание

Предисловие

Введение. Заново открыть свое призвание

Верить и работать

Как художник нарисовал настоящее дерево

Часть 1. Божий замысел о работе

1. Зачем нужно работать

2. Презирать или возносить работу?

3. Работа как возделывание творения

4. Работа как служение

Часть 2. Почему работать трудно

5. Труд становится бесплодным

6. Труд становится бессмысленным

7. Работа становится эгоистичной

8. Работа показывает наших идолов

Часть 3. Как работать со смыслом

9. Новая история для труда

10. Новая концепция труда

11. Новый компас для труда

12. Новая сила для труда

Выражения признательности

Примечания

Указатель имен

Указатель ссылок на Библию

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2016. 139 с.

ISBN 978-5-88869-309-4.

Келлер Тимоти - Расточительный Бог: Возрождение основ христианской веры - Оглавление

Введение

Притча

Глава первая. Люди вокруг Иисуса

Глава вторая. Два потерянных сына

Глава третья. Переосмысление греха

Глава четвертая. Переосмысление потерянности

Глава пятая. Настоящий старший брат

Глава шестая. Переосмысление надежды

Глава седьмая. Пир Отца

Благодарности

Об авторе

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих

Тимоти Келлер ; [пер. с англ. У. Сапциной].»: Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-50854-9

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих - Содержание

Вступление

Оба противника правы - Два лагеря - Взгляд из Манхэттена - Разделенная культура - Сомнение: второй взгляд - Третий духовный путь? - Иисус и наши сомнения

Часть 1 Подвиг сомнения

1. Только одной истинной религии быть не может - 2. Как мог добрый Бог допустить страдания? - 3. Христианство – смирительная рубашка - 4. Церковь несет ответственность за множество несправедливостей - 5. Как может любящий Бог отправлять людей в ад? - 6. Наука опровергла христианство - 7. Библию нельзя понимать буквально - Интермедия

Часть 2 Доводы в пользу веры

8. Подсказки Бога - 9. Знание о Боге - 10. Проблема греха - 11. Религия и благая весть - 12. (Истинная) история креста - 13. Реальность воскресения - 14. Танец Бога

Эпилог Что же дальше?

Исследование собственных мотивов - Подсчет затрат - Составление списка - Сделать первый шаг - Преданность сообществу - Травма благодати

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости

пер. с англ. А. В. Шибалиной. - Москва : Эксмо, 2019. 512 с. – (Религиозный бестселлер.)

ISBN 978-5-699-73668-3

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ГУЛ ПАНИКИ ПОВСЮДУ

Услышат страждущие и возвеселятся - Пещь огненная и планы на эту книгу

ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ПЕЩЬ

1. Культуры страдания - 2. Победа христианства - 3. Вызов мирскому - 4. Проблема зла

ЧАСТЬ ІІ. ПОСРЕДИ ПЕЩИ

5. Вызов вере - 6. Божие владычество - 7. Страдания Бога - 8. Причина страданий - 9. Учимся идти - 10. Виды страдания

ЧАСТЬ III. С БОГОМ ЧЕРЕЗ ПЕЩЬ ОГНЕННУЮ

11. Путь - 12. Плач - 13. Доверие - 14. Молитва - 15. Мысль, благодарение, любовь - 16. Надежда

ЭПИЛОГ

ОБ АВТОРЕ

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре

Пер. с англ. Евгений Марчук. - Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 424 с.

ISBN 978-617-7168-28-6

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре - Содержание

Введение. Богословское видение центровой церкви

ЕВАНГЕЛИЕ

Часть 1. Богословие Евангелия

1. В Евангелие входит не все - 2. Евангелие сложнее, чем кажется - 3. Евангелие влияет на все

Часть 2. Евангельское обновление

4. Необходимость евангельского обновления - 5. Суть евангельского обновления - 6. Действие евангельского обновления

ГОРОД

Часть 3. Контекстуализация Евангелия

7.Целенаправленная контекстуализация - 8.Сбалансированная контекстуализация - 9.Библейская контекстуализация - 10.Активная контекстуализация

Часть 4. Видение города

11. Противоречивость города - 12. Искупление и город - 13. Призыв в город - 14. Евангелие для города

Часть 5. Участие в культуре

15. Культурный кризис церкви - 16. Церковь отвечает на вызов культуры - 17. Почему все модели верны... и ошибочны - 18. Участие в культуре путем совмещения идей

ДВИЖЕНИЕ

Часть 6. Миссиональная общность

19. В поисках миссиональной церкви - 20. Центрирование миссиональной церкви - 21. Обучение людей миссии в повседневной жизни

Часть 7. Целостное служение

22. Баланс фронтов служения - 23. Связь людей с Богом - 24. Связь людей друг с другом - 25. Связь людей с городом - 26. Связь людей с культурой

Часть 8. Динамика движения

27. Движения и институты - 28. Церковь как организованный организм - 29. Динамика основания церквей - 30. Город и экосистема Евангелия

Эпилог. Поздний модерн и центровая церковь

Благодарности

Тимоти Келлер - Значение брака. Противостоя сложности обязательств с Божьей мудростью

СПб-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. - часть 1- 155 с.

ISBN 978-1-101-54804-2

Тимоти Келлер - Значение брака. Противостоя сложности обязательств с Божьей мудростью - Содержание

Введение

Первая глава. Секрет брака

Вторая глава. Сила для брака

Третья глава. Суть брака

Четвёртая глава. Миссия Брака

Пятая глава. Любить незнакомца

Шестая Глава. Обнимая другого

Седьмая Глава. Одиночество и брак

Восьмая Глава. Секс и брак

Эпилог

Приложение: Принятие решений и гендерные роли

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни

Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. - 288 с.

ISBN 978-617-7662-50-0

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни - Содержание

Предисловие

ОДИН. Тайна брака

ДВА. Сила для брака

ТРИ. Суть брака

ЧЕТЫРЕ. Миссия брака

ПЯТЬ. Любить незнакомца

ШЕСТЬ. Принятие другого

СЕМЬ. Безбрачие и брак

ВОСЕМЬ. Секс и брак

Эпилог

Приложение. Принятие решений и гендерные роли

Примечания

Тімоті Келлер – Ідоли серця – Про марне сподівання щастя від грошей, сексу, успіху та влади – і єдину надію, що справді має значення в житті

Тернопіль: Християнське видавництво «Кана», 2022. – 216 с.

ISBN 978-617-95143-4-0 (Християнське видавництво Кана)

ISBN 978-966-938-598-7 (Видавництво «Свічадо»)

Тімоті Келлер – Ідоли серця - Зміст

ВСТУП. Фабрика ідолів

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Усе, чого ви коли-небудь прагнули

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Кохання — не все, що вам потрібно

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Гроші змінюють усе

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Спокуса успіху

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. Сила і слава

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. Приховані ідоли нашого життя

РОЗДІЛ СЬОМИЙ. Кінець фальшивих богів

ЕПІЛОГ. Як виявити своїх ідолів і змістити їх Богом

ПРИМІТКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА