Келлер - Зачем работать

1989 году одна коллега пригласила меня в ее церковь – в недавно появившуюся в Манхэттене Пресвитерианскую церковь Искупителя. В то время я уже на протяжении многих лет считала себя надежно защищенной от церкви, поскольку пришла к выводу, что религия в церкви, куда ходила моя семья, была скорее формой, чем содержанием, и что любому изменению в этом направлении легко противостоять с помощью просвещенной мысли. Но церковь Искупителя привлекла к себе мое внимание по нескольким причинам. Пастор там был молод и говорил так, как говорят нормальные люди, похоже, он относился к Библии серьезно и пытался использовать ее в тех сферах жизни, которые были важны для меня, скажем, в профессиональной деятельности.

Несколько лет спустя я решила, что мне следует посвятить себя вере и «отдать мою жизнь» истине и обетованиям Библии. При этом, признаюсь, я беспокоилась, что преданность вере окажется концом для моих карьерных устремлений и материального комфорта, поскольку двое из моих братьев, ставших христианами, почувствовали призвание стать миссионерами в других странах. Один из них жил в Африке в сельской местности, где не было ни водопровода, ни электричества. Если я действительно готова поставить Бога на первое место, мне надо быть готовой и к тому, что он призовет меня служить ему где угодно. Так он и поступил. Прошло несколько недель после принятия этого решения, и мой босс, генеральный директор компании, внезапно заболел и попросил меня принять на себя руководство. Я восприняла эти события как указание на то, что Бог хотел видеть меня не в Третьем мире, а в мире бизнеса.

На протяжении следующего десятилетия я работала исполнительным директором нескольких технических предприятий в Нью-Йорке, Европе и Силиконовой долине. На каждой из этих работ я ежедневно мучительно размышляла над вопросом о том, что для меня как для руководителя означает «быть призванным на служение Богу». Церковь Искупителя и ее старший пастор Тим Келлер дали мне благую основу для этого. Я усвоила, что меня должно изменить благовестие Иисуса Христа, а потому Бог будет меня «использовать» в отношениях с людьми, что может даже создать особый стиль руководства компанией. Это прекрасная мысль, но как она должна воплощаться в реальной жизни?

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле

Тимоти Келлер, Кэтрин Лири Олсдорф ; [пер. с англ М И. Завалова]

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-70374-6

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле - Содержание

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

Предисловие

Введение. Заново открыть свое призвание

Верить и работать

Как художник нарисовал настоящее дерево

Часть 1. Божий замысел о работе

1. Зачем нужно работать

2. Презирать или возносить работу?

3. Работа как возделывание творения

4. Работа как служение

Часть 2. Почему работать трудно

5. Труд становится бесплодным

6. Труд становится бессмысленным

7. Работа становится эгоистичной

8. Работа показывает наших идолов

Часть 3. Как работать со смыслом

9. Новая история для труда

10. Новая концепция труда

11. Новый компас для труда

12. Новая сила для труда

Выражения признательности

Примечания

Указатель имен

Указатель ссылок на Библию