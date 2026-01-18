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Келлер - Зачем работать

Келлер - Зачем работать
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Религиозный бестселлер (12 books)

1989 году одна коллега пригласила меня в ее церковь – в недавно появившуюся в Манхэттене Пресвитерианскую церковь Искупителя. В то время я уже на протяжении многих лет считала себя надежно защищенной от церкви, поскольку пришла к выводу, что религия в церкви, куда ходила моя семья, была скорее формой, чем содержанием, и что любому изменению в этом направлении легко противостоять с помощью просвещенной мысли. Но церковь Искупителя привлекла к себе мое внимание по нескольким причинам. Пастор там был молод и говорил так, как говорят нормальные люди, похоже, он относился к Библии серьезно и пытался использовать ее в тех сферах жизни, которые были важны для меня, скажем, в профессиональной деятельности.

Несколько лет спустя я решила, что мне следует посвятить себя вере и «отдать мою жизнь» истине и обетованиям Библии. При этом, признаюсь, я беспокоилась, что преданность вере окажется концом для моих карьерных устремлений и материального комфорта, поскольку двое из моих братьев, ставших христианами, почувствовали призвание стать миссионерами в других странах. Один из них жил в Африке в сельской местности, где не было ни водопровода, ни электричества. Если я действительно готова поставить Бога на первое место, мне надо быть готовой и к тому, что он призовет меня служить ему где угодно. Так он и поступил. Прошло несколько недель после принятия этого решения, и мой босс, генеральный директор компании, внезапно заболел и попросил меня принять на себя руководство. Я восприняла эти события как указание на то, что Бог хотел видеть меня не в Третьем мире, а в мире бизнеса.

На протяжении следующего десятилетия я работала исполнительным директором нескольких технических предприятий в Нью-Йорке, Европе и Силиконовой долине. На каждой из этих работ я ежедневно мучительно размышляла над вопросом о том, что для меня как для руководителя означает «быть призванным на служение Богу». Церковь Искупителя и ее старший пастор Тим Келлер дали мне благую основу для этого. Я усвоила, что меня должно изменить благовестие Иисуса Христа, а потому Бог будет меня «использовать» в отношениях с людьми, что может даже создать особый стиль руководства компанией. Это прекрасная мысль, но как она должна воплощаться в реальной жизни?

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле

Тимоти Келлер, Кэтрин Лири Олсдорф ; [пер. с англ М И. Завалова]

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-70374-6

Тимоти Келлер - Зачем работать - Великие библейские истины о вашем деле - Содержание

Москва: Эксмо, 2015. — 368 с — (Религиозный бестселлер)

Предисловие

Введение. Заново открыть свое призвание

Верить и работать

Как художник нарисовал настоящее дерево

Часть 1. Божий замысел о работе

  • 1. Зачем нужно работать

  • 2. Презирать или возносить работу?

  • 3. Работа как возделывание творения

  • 4. Работа как служение

Часть 2. Почему работать трудно

  • 5. Труд становится бесплодным

  • 6. Труд становится бессмысленным

  • 7. Работа становится эгоистичной

  • 8. Работа показывает наших идолов

Часть 3. Как работать со смыслом

  • 9. Новая история для труда

  • 10. Новая концепция труда

  • 11. Новый компас для труда

  • 12. Новая сила для труда

Выражения признательности

Примечания

Указатель имен

Указатель ссылок на Библию

Views 369
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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