Тимоти Келлер - Замысел брака

Эта книга также предназначена и для людей, не состоящих в браке. Второй «корень» этой книги - долгое пасторское служение в городе с миллионами (в церкви - с тысячами) людей, не состоящих в браке. Наша община - пресвитерианская церковь «Искупитель» в Манхэттене - является большой редкостью. Это очень крупная церковь, которая в течение многих лет состоит преимущественно из людей, ещё не вступивших в брак. Несколько лет назад, когда нашу церковь посещало около четырёх тысяч человек, я спросил довольно известного церковного консультанта: «Сколько вы знаете церквей с такой же численностью, как наша, в которых три тысячи людей ещё не состоят в браке?» Он ответил: «Насколько я знаю, ваша церковь в этом отношении уникальна».

Неся служение в центре Нью-Йорка в конце 80-х годов, мы с Кэти постоянно поражались той глубоко укоренённой двойственности, с которой западная культура относится к браку. Именно тогда мы услышали все те возражения, которые стали теперь общепринятыми: о том, что брак изначально был связан с собственностью и поэтому он нестабилен; о том, что брак подавляет индивидуальность и угнетает женщин; о том, что брак убивает страсть и плохо вписывается в психологическую реальность; о том, что брак - это «просто бумажка», которая только усложняет чувство любви и т. д. Но за этими философскими возражениями скрывается целый клубок противоречивых личных эмоций, порождённых множеством негативных человеческих переживаний, связанных с браком и семейной жизнью.

В начале нашего служения в Нью-Йорке осенью 1991 года я прочитал девятинедельную серию проповедей о браке. С тех пор эта серия стала наиболее прослушиваемой серией проповедей и лекций, когда-либо записанных в нашей церкви. Мне пришлось начать эти проповеди с некоторого объяснения, почему я собираюсь посвятить несколько недель тому, чтобы учить о браке церковь, состоящую в основном из неженатых и незамужних людей. Мой главный довод заключался в том, что сегодняшним неженатым и незамужним молодым людям необходимо крайне реалистичное, но всё же вдохновляющее представление, что такое брак и каким он может быть. То, что я сказал тогда, подходит и для сегодняшних незамужних(неженатых) читателей, поэтому эта книга написана также и для вас.

Готовясь к написанию данной книги, я прочитал множество христианской литературы о браке. Большинство из таких книг были написаны с целью помочь супружеским парам справиться с конкретными проблемами. Данная книга будет полезной и для этого, но её основная цель - дать людям, как состоящим, так и не состоящим в браке, понимание того, каким должен быть брак с точки зрения Библии. Это поможет женатым (замужним) изменить те ошибочные взгляды, которые, возможно, наносят вред их браку, а неженатым (незамужним) поможет прекратить саморазрушающе желать брака или же разрушающе отвергать брак в целом. Кроме того, книга о браке, основанная на Библии, поможет каждому читателю, который ещё не состоит в браке, лучше понять, кого ему или ей следует рассматривать в качестве своего предполагаемого партнёра.

Тимоти и Кэти Келлер - Замысел брака. Как с Божьей мудростью преодолевать сложности супружеской жизни - Содержание

Предисловие

ОДИН. Тайна брака

ДВА. Сила для брака

ТРИ. Суть брака

ЧЕТЫРЕ. Миссия брака

ПЯТЬ. Любить незнакомца

ШЕСТЬ. Принятие другого

СЕМЬ. Безбрачие и брак

ВОСЕМЬ. Секс и брак

Эпилог

Приложение. Принятие решений и гендерные роли

Примечания