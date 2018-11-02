Несколько лет назад нашу церковь посетила одна девушка. Какие-то слова из моей проповеди побудили её заговорить со мной о главенствующей роли Бога в нашем спасении. Для начала я попросил её прочитать дома несколько отрывков из Писания, а затем вернуться ко мне для обсуждения такой темы, как всевластная благодать Господа. Она прочла эти стихи и снова пришла в церковь.

К тому времени девушка уже могла задуматься о глубине человеческой испорченности и полноте Божьей благодати. Но на этот раз она пришла не одна. Её сопровождали две крайне заинтересованные верующие подруги. Когда мы удобно уселись в креслах, я попросил гостей прочитать вслух отрывок из Еф. 1:1-14. Итак, одна из девушек начала читать. Вскоре гостей настолько увлекло это послание, что они напрочь забыли о моём присутствии.

Библейский текст перечитывался снова и снова: Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном... Затем девушки начали обсуждать написанное между собой, но тут неожиданно вспомнили, что я всё время находился рядом!

Вместе мы прочитали множество других отрывков из Библии. Каждый раз, когда мы обращались к новому стиху, гости удивлялись: «Почему мы не замечали этого раньше?!» После двухчасового чтения Библии эта троица осознала роль Отца в нашем спасении. Я говорю «после двухчасового чтения» именно потому, что тогда очень плохо знал немецкий язык и, не имея возможности что-либо объяснить гостям, я просто просил их внимательно читать определённые стихи из Библии.

Девушки были буквально потрясены красотой замысла доктрины о благодати. Впервые благодать Живого Бога была представлена этим христианкам во всей полноте. Слова «предопределение», «избрание» и «призвание» не казались им такими уж непонятными. Через неделю эта троица снова навестила меня и мою жену. Одна из девушек с оттенком грусти в голосе заявила: «Бог кажется мне теперь довольно странным».

На самом же деле она только-только начала познавать Бога таким, каким Он явлен в Писании. Проанализировав итоги нашей встречи, больше всего я был озабочен регулярными возгласами: «Почему я не замечала этого раньше?» Мне много раз приходилось слышать подобный вопрос от людей, которые были верующими уже не один год. Каким-то образом, рассуждая о спасающей благодати Божьей и познавая её, они совершенно упускали из виду главенствующую роль Бога Отца в этом процессе. Одна из причин, побуждающих верующих совершать такую ошибку, заключается в том, что христиан смущает или тревожит слово «предопределение».

Проблема не в том, что мы не понимаем его значения, а как раз в том, что мы прекрасно понимаем смысл, заключённый в нём. Мы отдаём должное тому, что слово «предопределение» то и дело появляется в Писании, но не желаем внимательно прочесть и проанализировать те стихи, в которых оно употребляется. Есть и другие слова, относящиеся к теме предопределения, которые в не меньшей степени тревожат нас. Речь идёт о словах «избрание» и «призвание». Я хотел бы назвать две причины, по которым мы не должны отказываться от постижения глубинного смысла этих слов.

Во-первых, эти определения слишком часто встречаются в Писании. И если мы решим избегать встречи с этими словами, то будем вынуждены просто не замечать множества отрывков из посланий ефесским, римским, коринфским и фессалоникским христианам, Тимофею, а также из послания Петра и т.д. Во-вторых, мы не можем игнорировать эти слова, потому что они свидетельствуют о Божьей благодати, изливаемой на нас.

Тимофей Келли - Союз мира - Божий бальзам для врачевания разделений

Перевод с английского - С. Непомящий

Издательство — «Grace Publishing International» — 313 с.

Киев — 2011 г.

ISBN 1-933508-25-6

Тимофей Келли - Союз мира - Божий бальзам для врачевания разделений - Содержание

Введение

Глава 1. Разделяющая стена вражды

Глава 2. Воля Божья

Глава 3. Единодушно, едиными устами славить Бога

Глава 4. Остаток, избранный благодатью

Глава 5. Выводы, вытекающие из факта избрания

Глава 6. Доктрины, которые смиряют и объединяют

Глава 7. Божье избрание мотивирует нас благовествовать всем людям

Глава 8. Стихи, якобы противоречащие доктрине избрания

Глава 9. Неверные представления о доктринах благодати

Глава 10. Личные замечания

Приложение. Объяснение Евр. 6:4-6

Тимофей Келли - Союз мира - Божий бальзам для врачевания разделений - Разделяющая стена вражды

Представьте себе чудо-лекарство от рака - панацею, исцеляющую от любого онкологического заболевания и дающую стопроцентные результаты без каких-либо побочных эффектов. Представьте себе также, что министерство здравоохранения запретило использование этого лекарства. Это было бы весьма прискорбно. Используем этот пример, чтобы описать нынешнее трагическое положение в Церкви Иисуса Христа. Бог смотрит на разделения в поместных церквях точно так же, как на раковую опухоль в человеческом организме. Разделения печалят сердце Бога. Однако в Своём Слове Он приготовил целительное средство против разделений. Проблема в том, что христиане-евангелики провозгласили это лекарство пустышкой.

А некоторые даже заявили, что его приём несёт смертельную опасность для пациентов из-за непредсказуемых побочных эффектов. С помощью своей пропаганды они сумели уговорить тех, кто нуждается в таком лекарстве, спрятать его как можно дальше. О каком лекарстве идёт речь? О доктринах благодати! Я говорю о доктринах избрания, предопределения и призвания. Возможно, кто-то из вас уже решил отложить эту книгу в сторону. Я всё же прошу вас выслушать меня. Ибо я не преследую цель привнести ещё больше разделений в Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Во все века существования Церкви искренние верующие часто спорили по поводу доктрин о Божьем избрании и предопределении. Во времена Реформации Мартин Лютер и Эразм Роттердамский оказались по разные стороны баррикад.

Джон Уэсли и Джордж Уитфильд, которые любили и глубоко уважали друг друга, по-разному учили о греховности человека и всевластии Бога. В духовных семинариях и церквях доктрины о полной порочности человека, избрании, предопределении, призвании и неотступности святых часто обсуждаются без учёта влияния на христианина Духа Святого. Это заставило многих верующих считать данные доктрины источником разделений. Когда христиане собираются вместе, они часто стремятся обсуждать нейтральные вопросы во избежание споров. В результате верующие перестали обсуждать в том числе и вышеупомянутые доктрины. Но разве Дух Святой, являющийся Автором Писания, вдохновил бы апостолов писать о предопределении и избрании только для того, чтобы эти доктрины внесли разделения в ряды верующих?

С другой стороны, если Дух Святой побудил апостолов использовать такие понятия в Священном Писании, то мы, в свою очередь, не имеем права игнорировать их. Зачем же Он подтолкнул апостолов говорить обо всём этом в посланиях и Евангелиях? В своей книге я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я глубоко убеждён в том, что апостолы использовали доктрины о полной порочности, избрании, предопределении и призвании для достижения единства среди христиан из иудеев и язычников, которые едва ли принимали друг друга. Апостолы опирались на эти доктрины именно в тех случаях, когда сталкивались с наличием тех или иных разделений среди христиан. Например, из Послания ефесянам видно, что уверовавшие из иудеев не принимали своих братьев из числа язычников.

Из Рим. 14 и 15 можно вынести то, что верующие из иудеев и язычников так- же не принимали друг друга. В 1 Кор. 1:1-4:7 Павел сталкивается с разделением, которое проявляется в следующей риторике: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Итак, в первой главе я хотел бы поговорить о существовании проблемы разделения между верующими из иудеев и верующими из язычников во времена Павла. Те, кто упустил из виду значительность этой проблемы, не смогут проследить за мыслью Павла в письмах ефесянам и римлянам. Если мы уделим достаточно внимания исторической проблеме разделения, то тогда мы сможем увидеть, каким образом Павел использовал доктрины Божьего всевластия для того, чтобы заложить богословское основание для созидания единства Тела Христова.

Когда мы подойдём к Писанию с точки зрения авторов во время его написания, только тогда мы сможем быть уверены в том, что наше учение является истинно библейским. Нам необходимо понять, какие проблемы в жизни поместных церквей авторы пытались разрешить с помощью своих посланий. Это требует определённых усилий с нашей стороны. Кроме всего прочего мы должны отказаться от двух неверных подходов к толкованию Писания. В этой главе я преследую две цели: во-первых, я хочу рассмотреть то, как нам следует относиться к Слову Божьему; во-вторых, я намерен рассказать о первостепенной проблеме, которую испытывали практически в каждой поместной церкви во времена апостолов, - о «разделяющей стене вражды».