Кембриджская история древнего мира

Первая часть второго тома «Кембриджской истории древнего мира» открывается событиями того времени, когда в Западной Азии боролись между собой аморейские династии, создавая и разрушая союзы; при этом они сохраняли великую шумеро-аккадскую культуру, унаследованную от завоеванного населения. Это была эпоха западных семитов, среди которых выделяется прежде всего семитская династия Хаммурапи — «первого законодателя». Тем не менее семитам не суждено было контролировать эти территории на протяжении долгого времени. Пришельцы с северо-востока, касситы, вскоре овладели Вавилонией и удерживали власть целых пять столетий, установив, таким образом, самую продолжительную династическую преемственность в истории данного региона. Между тем в Анатолии подъем хеттов привел к возникновению первой державы индоевропейцев, которая в конце концов нанесла смертельный удар аморейскому правлению в Вавилоне.

Вскоре нестабильность в Западной Азии сказалась и на долине Нила. Из Азии на юг продвигались племена, подчинившие себе большую часть дельты Нила и постепенно проникшие в Средний и Верхний Египет. Манефон, древнеегипетский историк и жрец из города Севеннита в египетской Дельте, назвал эту группу азиатских народов гиксосами и сообщил, что господства они достигли «без битвы». Хотя мы не располагаем источниками, позволяющими предположить, что главенствующего положения гиксосы достигли иным путем, нежели в процессе постепенного проникновения, следует помнить, что они имели превосходство в вооружении: они располагали боевыми колесницами с лошадьми; следует также учитывать политическую и военную слабость Египта в то время. Египетские традиции были усвоены гиксосами, и в этом отношении они не отличались от других захватчиков в более ранние и в более поздние времена. Тем не менее для населения Египта они являлись всегда чужеземцами. Через полторы сотни лет их всё же изгнали из страны, что привело к возвышению череды воинственных правителей ХѴШ династии, распространивших свою власть до берегов Евфрата на северо-востоке и в Судане на юге. Благодаря этим двухвековым завоеваниям значительно пополнились богатства фараонов и храмов, при этом уровень жизни, по меньшей мере высших классов, достиг выдающихся показателей, обеспечив всемерное процветание. Последний период истории Египта, описанный в данной книге, касается правления Аменхотепа Ш, когда воцарилась стагнация, хотя внешне всё выглядело прямо противоположным образом. Данным царствованием и завершилась эпоха.

Кембриджская история древнего мира – Том II – Часть 1 – История Ближнего Востока и Эгейского региона (ок. 1800-1380 гг. до н.э.)

Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2020. – 916 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. II.1)

ISBN 978-5-86218-564-5

Кембриджская история древнего мира – Том II – Часть 1 – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Г л а в а 1. Северная Месопотамия и Сирия. Ж.-Р. Кюппер

Г л а в а 2. Египет: от смерти Аменемхета Ш до правления Секененра II. У,К. Хейз

Г л а в а 3. Палестина в среднем бронзовом веке. К-М. Кеньон

Г л а в а 4а. Греция и Эгейские острова в среднем бронзовом веке. Дж -Л. Кэски

Г л а в а 4Ь. Зрелость минойской цивилизации. Ф. Матц

Г л а в а 4с. Кипр в среднем бронзовом веке. Х.-В. Катлинг

Г л а в а 5. Хаммурапи и его наследники. С -Дж. Гадд

Г л а в а 6. Древняя Анатолия, ок. 1750—1600 гг. до н. э. О. Гёрни

Г л а в а 7. Иран, ок. 1800—1550 гг. до н. э. В. Х ищ

Г л а в а 8. Египет: от изгнания гиксосов до Аменхотепа I. Т.-Г.-Г. Джеймс

Г л а в а 9. Египет: внутренняя политика от эпохи Тутмоса I до смерти Аменхотепа III. У,К . Хейз

Г л а в а 10. Сирия, ок. 1550—1400 гг. до н. э. М. Драуэр

Г л а в а 11. Палестина во времена ХѴШ династии. К ,М . Кеньон

Г л а в а 12. Расцвет минойской цивилизации. Ф. Матц

ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО И ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Г л а в а 13а. Письменность в минойской и микенской культурах. С. Доу

Г л а в а ІЗЬ. Таблички линейного письма Б как исторический документ. Дж. Чедвик

Г л а в а 14. Возникновение микенской цивилизации. Фр.-Х. Стаббингс

Г л а в а 15. Анатолия, ок. 1600—1380 гг. до н. э. О. Герни (/, II), К. Блеген (III)

Г л а в а 16. Археологические свидетельства второго тысячелетия до нашей эры на Иранском нагорье. Р.-Х. Дайсон, младший

Библиография

Список сокращений

Дополнительная литература

Список таблиц

Список карт

Список иллюстраций

Указатель. Сост. Е.В. Вдовченков