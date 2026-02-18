Кембриджская история древнего мира
Первая часть второго тома «Кембриджской истории древнего мира» открывается событиями того времени, когда в Западной Азии боролись между собой аморейские династии, создавая и разрушая союзы; при этом они сохраняли великую шумеро-аккадскую культуру, унаследованную от завоеванного населения. Это была эпоха западных семитов, среди которых выделяется прежде всего семитская династия Хаммурапи — «первого законодателя». Тем не менее семитам не суждено было контролировать эти территории на протяжении долгого времени. Пришельцы с северо-востока, касситы, вскоре овладели Вавилонией и удерживали власть целых пять столетий, установив, таким образом, самую продолжительную династическую преемственность в истории данного региона. Между тем в Анатолии подъем хеттов привел к возникновению первой державы индоевропейцев, которая в конце концов нанесла смертельный удар аморейскому правлению в Вавилоне.
Вскоре нестабильность в Западной Азии сказалась и на долине Нила. Из Азии на юг продвигались племена, подчинившие себе большую часть дельты Нила и постепенно проникшие в Средний и Верхний Египет. Манефон, древнеегипетский историк и жрец из города Севеннита в египетской Дельте, назвал эту группу азиатских народов гиксосами и сообщил, что господства они достигли «без битвы». Хотя мы не располагаем источниками, позволяющими предположить, что главенствующего положения гиксосы достигли иным путем, нежели в процессе постепенного проникновения, следует помнить, что они имели превосходство в вооружении: они располагали боевыми колесницами с лошадьми; следует также учитывать политическую и военную слабость Египта в то время. Египетские традиции были усвоены гиксосами, и в этом отношении они не отличались от других захватчиков в более ранние и в более поздние времена. Тем не менее для населения Египта они являлись всегда чужеземцами. Через полторы сотни лет их всё же изгнали из страны, что привело к возвышению череды воинственных правителей ХѴШ династии, распространивших свою власть до берегов Евфрата на северо-востоке и в Судане на юге. Благодаря этим двухвековым завоеваниям значительно пополнились богатства фараонов и храмов, при этом уровень жизни, по меньшей мере высших классов, достиг выдающихся показателей, обеспечив всемерное процветание. Последний период истории Египта, описанный в данной книге, касается правления Аменхотепа Ш, когда воцарилась стагнация, хотя внешне всё выглядело прямо противоположным образом. Данным царствованием и завершилась эпоха.
Кембриджская история древнего мира – Том II – Часть 1 – История Ближнего Востока и Эгейского региона (ок. 1800-1380 гг. до н.э.)
Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2020. – 916 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. II.1)
ISBN 978-5-86218-564-5
Кембриджская история древнего мира – Том II – Часть 1 – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
- Г л а в а 1. Северная Месопотамия и Сирия. Ж.-Р. Кюппер
- Г л а в а 2. Египет: от смерти Аменемхета Ш до правления Секененра II. У,К. Хейз
- Г л а в а 3. Палестина в среднем бронзовом веке. К-М. Кеньон
- Г л а в а 4а. Греция и Эгейские острова в среднем бронзовом веке. Дж -Л. Кэски
- Г л а в а 4Ь. Зрелость минойской цивилизации. Ф. Матц
- Г л а в а 4с. Кипр в среднем бронзовом веке. Х.-В. Катлинг
- Г л а в а 5. Хаммурапи и его наследники. С -Дж. Гадд
- Г л а в а 6. Древняя Анатолия, ок. 1750—1600 гг. до н. э. О. Гёрни
- Г л а в а 7. Иран, ок. 1800—1550 гг. до н. э. В. Х ищ
- Г л а в а 8. Египет: от изгнания гиксосов до Аменхотепа I. Т.-Г.-Г. Джеймс
- Г л а в а 9. Египет: внутренняя политика от эпохи Тутмоса I до смерти Аменхотепа III. У,К . Хейз
- Г л а в а 10. Сирия, ок. 1550—1400 гг. до н. э. М. Драуэр
- Г л а в а 11. Палестина во времена ХѴШ династии. К ,М . Кеньон
- Г л а в а 12. Расцвет минойской цивилизации. Ф. Матц
ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО И ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
- Г л а в а 13а. Письменность в минойской и микенской культурах. С. Доу
- Г л а в а ІЗЬ. Таблички линейного письма Б как исторический документ. Дж. Чедвик
- Г л а в а 14. Возникновение микенской цивилизации. Фр.-Х. Стаббингс
- Г л а в а 15. Анатолия, ок. 1600—1380 гг. до н. э. О. Герни (/, II), К. Блеген (III)
- Г л а в а 16. Археологические свидетельства второго тысячелетия до нашей эры на Иранском нагорье. Р.-Х. Дайсон, младший
Библиография
Список сокращений
Дополнительная литература
Список таблиц
Список карт
Список иллюстраций
Указатель. Сост. Е.В. Вдовченков
Кембриджская история древнего мира – Том – 3 - часть 3 - Расширение греческого мира. VIII —VI века до н.э
Издательство — «Ладомир» — 653 с.
Москва — 2007 г.
ISBN 978-5-86218-467-9
Кембриджская история древнего мира – Том – 3 - часть 3 - Расширение греческого мира. VIII —VI века до н.э - Содержание
- От переводчика
- Предисловие
Глава 36а. Греки на Ближнем Востоке Т.-Ф.-Р.-Г. Браун
- I. Названия и местности
- II. Финикийцы в Греции
- III. Греческая торговля и поселенческая практика в Леванте
- IV. Ассирийские цари и греки
- V. Нововавилонское царство и греки
- VI. Ближневосточные влияния на греков
Глава 36b. Греки в Египте Т.-Ф.-Р.-Г. Браун
- I. Греко-египетские отношения до Псамметиха I
- II. Псамметих I и первая колония греков и карийцев
- III. Навкратис
- IV. Другие греческие и карийские поселения в Египте
- V. Греческие наемники в военных кампаниях Сансской династии
- VI. Греческий долг перед Египтом
Глава 36с. Кипр В. Карагеоргис
- I. Ассирийское владычество и век независимости
- II. Египетское владычество
- III. Первые годы персидского владычества
Глава 36d. Кипрское слоговое письмо Т.-Б. Митфорд, О. Массон
Глава 37. Колониальная экспансия Греции А.-Дж. Грэхэм
- I. Введение 103
История основания отдельных колоний
- II. Южное побережье Малой Азии и северная Сирия
- III. Сицилия и южная Италия
- IV. Северное побережье Эгеиды
- V. Геллеспонт, Пропонтида, Боспор
- VI. Понт
- VII. Северо-западная Греция и Адриатика
- VIII. Северная Африка
Различные аспекты колонизации
- IX. Крайний запад Средиземноморья
- X. Основание колонии
- XI. Отношения с метрополией
- ХII. Отношения с местным населением
- ХIII. Причины колонизации
- XIV.Вывод
- Список, греческих колоний, основанных между 800 и 500 г. до н. э
Глава 38. Западные греки А.-Дж. Грэхэм
- I. Важнейшие колонии, основанные после 700 г. до н. э
- II. Экспансия греческих колоний
- III. Греки и финикийцы
- IV. Внутреннее развитие греческих государств и их взаимоотношения
Глава 39а. Восточные греки Дж.-М. Кук
- I. Литературные свидетельства
- II. Материальные свидетельства
- III. Заморская экспансия восточных греков
- IV. Восточногреческий расцвет
Глава 39b. Крит Джон Бордмэн
Глава 39с. Критские законы и общественный строй Р.-Ф. Виллєте
Глава 39d. Евбея и острова У.-Дж. -Дж. Форрест
- I. Евбея, 700—500 гг. до н. э
- II. Острова
Глава 40. Иллирия, Эпир и Македония Н.-Дж. -Л. Хэллмонд
- I. Иллирийские и эпирские племена в Иллирии и восточной Македонии
- II. Колонисты на побережье и племена в Эпире
- III. Македония
Глава 41. Центральная Греция и Фессалия У.-Дж.-Дж. Форрест
- I. Гесиод
- II. Беотия, 700—500 гг. до н. э
- III. Фессалия, 700—500 гг. до н. э
- IV. Восточная и Западная Локрида, Фокида, Малида, Дорида,700—500 гг. до н. э
- V. Дельфы, 750—500 гг. до н. э
Глава 42. Пелопоннес Н.-Дж.-Л. Хэммонд
- I. Некоторые проблемы хронологии
- II. Стремление дорийских государств к господству, ок. 750 — 650 гг. до н. э
- III. Борьба за личную власть, ок. 650—550 гг. до н. э
- IV. Борьба за выживание и верховенство, ок. 650—530 гг. до н. э
Глава 43. Рост Афинского государства А. Эндрюс
- I. Объединение Аттики
- II. Аристократическое государство
- III. От Килона до Солона
- IV. Солон
Глава 44. Тирания Писистрата А. Эндрюс
- I. От Солона до Писистрата
- II. Злоключения Писистрата
- III. Установившаяся тирания
Глава 45а. Экономические и социальные условия в греческом мире Ч. Старр
- I. Введение
- II. Силы, воздействовавшие на экономическое развитие
- III. Земледельческий мир
- IV. Последствия экономического роста
- V. Напряжения в экономической сфере
- VI. Социальные отношения
- VII. Аристократический образ жизни
Глава 45b Материальная культура архаической Греции Дж. Бордмэн
- Хронологическая таблица
- Библиография
- Список карт
- Список иллюстраций
- Указатель
Кембриджская история древнего мира - Tом - 4 - Персия, Греция и западное Средиземноморье. Ок. 525—479 гг. до н. э.
Издательство — «Ладомир» — 1112 с.
Москва — 2011 г.
ISBN 978-5-86218-467-9
Кембриджская история древнего мира - Tом - 4 - Персия, Греция и западное Средиземноморье. Ок. 525—479 гг. до н. э. - Содержание
От переводчика
Предисловие
Часть первая. Персидская империя
Глава 1. Ранняя история мидийцев и персов и Ахеменидская держава до смерти Камбиса Т. Кайлер Янг-мл
Глава 2. Укрепление державы и достижение пределов ее роста при Дарии и Ксерксе Т Кайлер Янг-мл
Основные регионы империи
Глава За. Вавилония от Кира до Ксеркса А. Курт
Глава Зb. Сирия—Палестина под властью Ахеменидов И. Эфаль
Глава Зс. Центральная Азия и восточный Иран А.-П. Франкфор
Глава 3d. Страны Инда А.-Д.-Х. Бивар
Глава Зе. Анатолия М.-Дж. Меллинк
Глава 3f. Персы в Европе (помимо Греции) А. Фол, Н.-Дж.-А Хэллмонд
Глава 3g. Египет в период с 525 по 404 г. до н. э. Дж.-Д Рэй
Часть вторая. Греческие государства
Глава 4. Тирания Писистратидов Д.-М. Льюис
Глава 5. Реформы Клисфеыа М. Оствальд
Глава 6. Греция перед персидским вторжением Л.-Г. Джеффери
Общество архаической Греции
Глава 7а. Религия и государство Дж.-К. Дэвис
Глава 7b. Развитие идей в период с 750 по 500 г. до н. э. Дж.-С. Кирк
Глава 7с. Материальная культура Дж. Борджэн
Глава 7d. Монетное дело К. Краай
Глава 7е. Торговля К. Рёбак
Глава 8. Ионийское восстание О. Мюррей
Глава 9. Поход Датиса и Артаферна Н.-Дж.-Л. Хэммонд
Глава 10. Поход Ксеркса Н.-Дж.-Л. Хэммонд
Глава 11. Освобождение Греции Дж.-П. Баррон
Часть третья. Западное средиземноморье
Глава 12. Доисторическая Италия: от бронзового века к железному Д Риджуэй
Глава 13. Этруски Д. Риджуэй
Глава 14. Железный век: народы Италии Э.-Т. Салмон
Глава 15. Языки Италии Дж. Пенни
Глава 16. Карфагеняне и греки Д. Ашери
Хронологические и генеалогические таблицы
Библиография
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Кембриджская история древнего мира – Том 5 – Пятый век до нашей эры
Издательство — «Ладомир» — 789 с.
Москва — 2014 г.
ISBN 978-5-86218-519-5
Кембриджская история древнего мира – Том 5 – Пятый век до нашей эры – Содержание
От переводчика
Предисловие
Глава 1. Источники, хронология, метод Д.-М. Льюис
Глава 2. Греция после Персидских войн Дж.-К. Дэвис
Глава 3. Делосский союз до 449 год до н. э. П.-Дж. Родс
Глава 4. Афинская революция П.-Дж. Родс
Глава 5. Материковая Греция, 479—451 годы до н. э. Д. -М. Льюис
Глава 6. Тридцатилетий мир Д.-М. Льюис
Глава 7. Сицилия, 478-431 годы до н. э. Д. Ашери
Греческая культура, религия и общество в пятом веке до н. э.
Глава 8 а. Искусство: от архаики к классике Дж.-Дж. Поллитт
Глава 8b. Классические города и святилища Р.-Э. Уичерли
Глава 8 с. Перестройка в Афинах и в Аттике Р.-Э. Уичерли
Глава 8 d. Общеэллинские культы и общеэллинские поэты Н-Дж. Ричардсон
Глава 8 е. Афинские культы и праздники В. Буркерт
Глава 8 f. Афинская религия и литература Б.-М.-У. Нокс
Глава 8 g. Общество и экономика Дж.-К. Дэвис
Глава 8h. Афины как культурный центр М.Оствальд
Глава 9. Архидамовавойна Д.-М. Льюис
Глава 10. Никиев мир и Сицилийская экспедиция Э. Эндрюс
Глава 11. Спартанское возрождение Э.Эндрюс
Хронологические дополнения Д.-М. Льюис
Хронологическая таблица
Библиография
Список сокращений
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Кембриджская история древнего мира - Tом VI - Четвертый век до нашей эры - Первый полутом
Москва: Ладомир, 2017 г. — 624 с.
ISBN 978-5-86218-544-7
ISBN 978-5-86218-545-4 (п/т. 1)
Кембриджская история древнего мира - Tом VI - Четвертый век до нашей эры - Первый полутом - Содержание
От переводчика
Предисловие
Глава 1. Источники и их общая характеристика С. Хорнблоуэр
Глава 2. Спарта в роли победителя Д-М. Льюис
Глава 3. Персия. С. Хорнблоуэр
Глава 4. Коринфская война. Р. Стер
Глава 5. Сицилия. 413—368 гг. до н. э. Д-М. Льюис
Глава 6. Царский мир и Второй Афинский морской союз Р. Стер
Глава 7. Фивы в 360-х годах до н. э. Дж. Рой
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ. Персидские земли и соседние страны
Глава 8а. Малая Азия. С. Хорнблоуэр
Глава 8b. Месопотамия. 482—330 гг. до н. э. M.-У Столпер
Глава 8с. Иудея. X. Тадмор
Глава 8d. Кипр и Финикия. Ф.-Г. Майер
Глава 8е. Египет. 404—332 гг. до н. э. А-Б. Ллойд
Глава 9а. Карфаген от битвы при Гимере до вторжения Агафокла. 480—308 гг. до н. э. Ж.-Ш. Пикар
Глава 9b. Южная Италия в IV в. до н. э. Н. Пёрселл
Глава 9с. Кельтская Европа. Д.-У. Хардинг
Глава 9d. Иллирийцы и северо-западные греки. Н-Дж-А. Хэммонд
Глава 9е. Фракийцы и скифы. 3-Г.Арчибальд
Глава 9f. Боспорское царство. Дж. Хинд
Глава 9g. Система коммуникаций в Средиземноморье. Л. Кассон
Кембриджская история древнего мира - Tом VI - Четвертый век до нашей эры - Второй полутом
Москва: Ладомир, 2017 г. - 720 с.
ISBN 978-5-86218-544-7
ISBN 978-5-86218-542-3 (п/т. 2)
Кембриджская история древнего мира - Tом VI - Четвертый век до нашей эры - Второй полутом - Содержание
Глава 10. Общество и экономика. М.-М. Остин
Глава 11. Полис и его альтернативы. Л,Дж. Родс
ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И НАУКА
Глава 12а. Развитие школ и успехи в деле познания. М. Оствальд, Дж.-П. Линч
Глава 12b. Медицина. Дж-Э-Р. Ллойд
Глава 12с. Греческое искусство: от классического к эллинистическому. Дж-Дж. Поллитт
Глава 12d. Греческое земледелие в классический период. Э. Берфорд
Глава 12е. Военное дело. И. Гарлан
Глава 13. Дион и Тимолеонт. Г-Д. Уэстлейк
Глава 14. Македония и северо-западная Греция. Дж-Р. Эллис
Глава 15. Становление македонской гегемонии. Дж-Р. Эллис
Глава 16. Александр Великий: события царствования. А-Б. Бозуорт
Глава 17. Александр Великий: Греция и завоеванные территории. А.-Б. Бозуорт
Глава 18. Эпилог. С. Хорнблоуэр
Хронологическая таблица
Библиография
Список сокращений
A. Работы общего характера
B. Источники
C. Греческие государства
D. Македония
E. Северные регионы
F. Восток
G. Запад
H. Греческая культура и наука
I. Социальная и экономическая история
J. Искусство и архитектура
К. Война и военное дело
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Кембриджская история древнего мира – Том 7 – книга 2 – Возвышение Рима – от основания до 220 года до н. э
Издательство — «Ладомир» — 968 с.
Москва — 2015 г.
ISBN 978-5-86218-531-7
ISBN 978-5-94451-053-2
Кембриджская история древнего мира – Том 7 – книга 2 – Возвышение Рима – от основания до 220 года до н. э – Содержание
От переводчика
Предисловие
Глава 1. Источники по ранней истории Рима Р.-М. Огилви, Э. Драммонд
Глава 2. Архаический Рим между Лацием и Этрурией М. Торелли
Глава 3. Древнейшая история Рима А. Момильяно
Глава 4. Рим в V в. до н. э. Социальная и экономическая структура Э. Драммонд
Глава 5. Рим в V в. до н. э. Гражданская община Э. Драммонд
Глава 6. Рим и Лаций до 390 г. до н. э. Т.-Дж. Корнелл
Глава 7. Рим возвращает утраченные позиции Т.-Дж. Корнелл
Глава 8. Завоевание Италии Т.-Дж. Корнелл
Глава 9. Рим и Италия в начале Ш в. до н. э. И.-С. Стейвли
Глава 10. Пирр П.-Р. Франке
Глава 11. Карфаген и Рим Г.-Х. Скаллард
Глава 12. Религия в республиканском Риме Дж.-А. Норт
Приложение Э. Драммонд
Хронологическая таблица
Библиография
Список сокращений
Указатель литературы
Кембриджская история древнего мира - Том VIII. Рим и Средиземноморье до 133 г. до н. э.
Москва: Ладомир, 2018 г. — 760 с.
ISBN 978-5-86218-561-4
Кембриджская история древнего мира - Том VIII. Рим и Средиземноморье до 133 г. до н. э. - Содержание
От переводчика
Предисловие
Глава 1. Источники. А. Э. Астин
Глава 2. Карфагеняне в Испании. Г.-Х. Скаллард
Глава 3. Вторая Пуническая война. Дж. Бриско
Глава 4. Рим и Греция до 205 г. до н. э. Р.-М. Эррингтон
Глава 5. Римская экспансия на Западе. У.-В. Харрис
Глава 6. Система управления и политика Рима в 200—134 гг. дон. э. А. Э. Астин
Глава 7. Рим и Италия во П в. до н. э. Э. Габба
Глава 8. Рим против Филиппа и Антиоха. Р.-М. Эррингтон
Глава 9. Рим, падеже Македонии и разрушение Коринфа. П. С. Дероу
Глава 10. Селевкиды и их соперники. X Хабихт
Глава 11. Греки в Бактрии и Индии. А.-К. Нарайн
Глава 12. Римские традиции и греческий мир. Э. Роусон
Глава 13. Трансформация Италии в 300—133 гг. до н. э. по данным археологии Ж П. Морель
Три эллинистические династии
Генеалогические таблицы
Хронологическая таблица
Библиография
Список сокращений
А. Работы общего характера и справочники
B. Источники
C. Рим и Карфаген
D. Рим, Греция и Македония
Е. Селевкиды и их соседи
F. Греки в Бактрии и Индии
G. Римляне в Испании
Н. Рим и Италия
I. Разное
К. Избранная библиография изданий на русском языке
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Кембриджская история древнего мира – Том IX – Первый полутом – Последний век Римской республики, 146-43 гг. до н.э.
Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2020. – 560 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. 9.1)
ISBN 978-5-86218-587-4
ISBN 978-5-86218-588-1 (п/т 1)
Кембриджская история древнего мира – Том IX – Первый полутом – Содержание
Предисловие
Часть первая
- Глава 1. Кризис республики: исторические источники и связанные с ними проблемы. Э. Линтотт
- Глава 2. Римская империя и ее проблемы на исходе П в. до н. э. Э. Линтотт
- Глава 3. Политическая история, 146—95 гг. до н. э. Э. Линтотт
- Глава 4. Рим и Италия: Союзническая война. Э. Габба
- Глава 5. Митридат. Дж-Г-А. Хайнд
- Глава 6. Сулла. Р. Стер
- Глава 7. Возвышение Помпея. Р. Стер
- Глава 8а. Лукулл, Помпей и Восток. А-Н. Шервин-Уайт
- Глава 8Ь. Иудеи под властью Хасмонеев. Т Раджак
- Глава 8с. Египет, 146—31 гг. до н. э. Д-Дж. Томпсон
- Глава 9. Сенат и популяры, 69—60 гг. до н. э. Т-П. Уайзмен
- Глава 10. Цезарь, Помпей и Рим, 59—50 гг. до н. э. Т.П. Уайзмен
- Глава 11. Цезарь: гражданская война и диктатура. Э. Роусон
- Глава 12. После мартовских ид. Э. Роусон
Кембриджская история древнего мира – Том IX – Второй полутом – Последний век Римской республики, 146-43 гг. до н.э.
Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2020. – 622 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. 9.2)
ISBN 978-5-86218-587-4
ISBN 978-5-86218-589-8 (п/т 2)
Кембриджская история древнего мира – Том IX – Второй полутом – Содержание
Часть вторая
- Глава 13. Конституция и публичное уголовное право. Д. Клауд
- Глава 14. Развитие римского частного права. Дж.-А. Крук
- Глава 15. Управление империей. Дж. Ричардсон
- Глава 16. Экономика и общество, 133—43 гг. до н. э. К. Николе
- Глава 17. Город Рим и городской плебс (plebs urbana) в эпоху Поздней республики. Н. Пёрселл
- Глава 18. Интеллектуальные тенденции в эпоху Цицерона. М. Гриффин
- Глава 19. Религия. М. Бирд
Эпилог. Падение Римской республики. Дж.-А. Крук, Э. Линтотт и Э. Роусон
Хронологическая таблица
Генеалогические схемы
Библиография
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Кембриджская история древнего мира – Том 10 - Империя Августа 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. - Первый полутом
Издательство — «Ладомир» — 736 с.
Москва — 2018 г.
ISBN 978-5-86218-551-5
ISBN 978-5-86218-553-9 (п/т. 1)
Кембриджская история древнего мира – Том 10 - Империя Августа 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. - Первый полутом – Содержание
От переводчиков
Предисловие
Часть первая Изложение событий
Глава 1. Эпоха триумвирата Кр. Пеллинг
Глава 2. Политическая история, 30 г. до н. э. — 14 г. н. э. Дж.А. Крук
Глава 3. Август: власть, авторитет, достижения Дж.-А. Крук
Глава 4. Расширение империи при Августе Э.-С. Грюэн
Глава 5. От Тиберия до Нерона Т.-Э.-Й. Видеман
Глава 6. От Нерона до Веспасиана Т. -Э. -Й. Видеман
Часть вторая Правительство и администрация империи
Глава 7. Императорский двор Э. Уоллес-Хэдрилл
Глава 8. Финансы Империи Д.-У. Рэтбоун
Глава 9. Сенат и посты, которые занимали в государстве сенаторы и всадники Р.-Дж.-А. Талберт
Глава 10. Управление и налогообложение в провинциях А. -К. Боумэн
Глава 11. Армия и военный флот Л. Кеппи
Глава 12. Отправление правосудия X. Гальстерер
Часть третья. Италия и провинции. Запад
Глава 13а. Италия и Рим от Суллы до Августа М.-Х. Кроуфорд
Глава 13b. Сицилия, Сардиния и Корсика Р.-Дж.-Э. Уилсон
Глава 13с. Испания Г. Альфёльди
Глава 13d. Галлия К. Гудино
Глава 13е. Британия между 43 г. до н. э. и 69 г. н. э. Джон Уочер
Глава 13f. Германия К. Рюгер
Глава 13g. Реция X. Вольф
Глава 13h. Дунайские и балканские провинции Дж.-Дж. Уилкс
Глава 13i. Римская Африка: от Августа до Веспасиана К.-Р. Уиттакер
Глава 13j. Кирена Дж. Рейнолдс, Дж.-А. Ллойд
Кембриджская история древнего мира – Том 10 - Империя Августа 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. - Второй полутом
Издательство — «Ладомир» — 703 —1439 с.
Москва — 2018 г.
ISBN 978-5-86218-551-5
ISBN 978-5-86218-554-6 (п/т. 2)
Кембриджская история древнего мира – Том – 10 - Империя Августа 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. - Второй полутом - Содержание
Восток
Глава 14а. Греция (включая Крит и Кипр) и Малая Азия с 43 г. до н. э. по 69 г. н. э. Б. -М. Левик
Глава 14b. Египет А. -К. Боумэн
Глава 14с. Сирия Д. Кеннеди
Глава 14d. Иудея М. Гудмэн
Часть четвертая Римское общество и культура при юлиях-клавдиях
Глава 15. Рим и его развитие при Августе и его преемниках Н. Пёрселл
Глава 16. Место религии: Рим в Ранней империи С.-Р.-Ф. Прайс
Глава 17. Зарождение и распространение христианства Г.-У. Кларк
Глава 18. Социальный статус и социальное законодательство С. Треджари
Глава 19. Литература и общество Г. Тауненд
Глава 20. Римское искусство, 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. М. Торелли
Глава 21. Раннеклассическое частное право Б.-У Фрайер
Хронологическая таблица
Библиография
Сокращения
А. Общие исследования
В. Источники
С. Политическая история
D. Управление и администрация
E. Италия и провинции
F. Общество, религия и культура
Кембриджская история древнего мира – Том XI – Расцвет империи, 70—192 гг. н. э. – Первый полутом
М.: Ладомир, 2024. — Первый полутом. — 792 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. XI, первый полутом).
ISBN 978-5-86218-668-0
ISBN 978-5-86218-666-6 (п/т I)
Кембриджская история древнего мира – Том XI – Первый полутом – Содержание
От переводчика
Предисловие
Часть первая ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ
Глава 1. Флавии. Μ. Гриффин
I. Веспасиан
1. Веспасиан до восшествия на престол
2. Проблема источников
3. Рим в отсутствие Веспасиана
4. Идеология Флавиев
5. Финансовая политика
6. Краткосрочные и долгосрочные цели
7. Внешняя политика
8. Оппозиция Веспасиану
II. Тит
1. Преемственность по отношению к политике Веспасиана
2. Щедрость Тита
3. Милосердие Тита
4. Назначения на должности
5. Отношения с Домицианом
6. Позднейшая репутация
III. Домициан
1. Свидетельства древних авторов и их использование
2. Хронология
3. Преемственность династии Флавиев
4. Причины установления тиранического правления
5. Восстание Сатурнина и его последствия
6. Финансы Домициана: алчность поневоле
7. Добросовестный руководитель?
8. «Господин и бог» (Dominus et deus)
Глава 2. От Нервы до Адриана М. Гриффин
I. Нерва
1. Милосердие, компромисс и примирение
2. Щедрость и бережливость
3. Усьшовление Траяна
II. Траян
1. Противоречивость источников
2. Неоднозначность образа
3. Проблемы с хронологией
4. Заочное восшествие на престол
5. Обходительность (civilitas)
6. Преемственность по отношению к Домициану
7. Отношение к Нерве
8. Траян как полководец
9. Войны с даками
10. Благодеяния императора
11. Патернализм императора
12. Восточные походы
13. Передача власти
III. Заключение
Глава 3. Адриан и Антонины Э.-Р. Берли
I. Восшествие Адриана на престол
II. Первая поездка по провинциям, 121—125 гг
III. Вторая поездка по провинциям, 128—132 гг
IV. Кризис престолонаследия
V. Антонин Пий
VI. Восшествие на престол Марка Аврелия и Луция Вера
VII. Парфянская война Луция Вера, 162—166 гг
VIII. Маркоманская война
IX. Восстание Авидия Кассия
X. Последние годы правления Марка Аврелия, 177—180 гг
XI. Цезарь, «рожденный в пурпуре»
ХII. Господство Перенния, 182—185 гг.
ХIII. Господство Клеандра, 185—190 гг
XIV. Последние годы Коммода, 190—192 гг.
Часть вторая УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава 4. Император и его советники В.Экк
Глава 5. Император, сенат и магистраты В.Экк
Глава 6. Расширение системы государственных должностей В.Экк
Глава 7. Управление провинциями и финансы В.Экк
Часть третья ИМПЕРИЯ
Глава 8. Границы Ч.-Р. Уиттакер
I. Древние и современные представления о пространстве и границах
II. Границы и империализм
III. Западные границы
IV. Восточные границы
V. Почему римские границы остановились на определенном рубеже?
Приложение. Источники
Глава 9. Армия М. Хассал
I. Размещение
II. Легионы
1. Организация
2. Офицеры
3. Центурионы
4. Легионеры
5. Жалованье
6. Схемы набора на военную службу
III. Вспомогательные подразделения
1. Организация
2. Офицеры и нижние чины
3. Жалованье и условия службы
IV. Роль армии в решении военных задач
V. Роль армии в мирное время
Глава 10. Местные и провинциальные институты и органы управления. X. Гальштерер
Глава 11. Мятежники и чужаки Б.-Д Шо
I. Свои и чужие
1. Введение
2. Гражданство и культура
3. Этническая принадлежность и «варварство»
II. Мятежники, чужаки и изгои
1. Маргинальные социальные группы в сельском мире
2. Маргинальные социальные группы в городском мире
Часть четвертая РИМ, ИТАЛИЯ И ПРОВИНЦИИ
Глава 12. Рим и Италия. Н. Пёрселл
I. Город чудес в центре изменчивого мира
II. Религия главенства в величайшем городе эпохи Антонинов
III. Города Италии: аномалия в пределах империи
IV. Экономические основания
V. Культура без этничносги?
Глава 13. Испания. Г. Алъфёлъди
I. Управление провинциями и армия
II. Экономика
III. Урбанизация и города
IV. Общество
V. Культурная жизнь
VI. Эпоха Флавиев и Антонинов: диахронные аспекты
Глава 14. Галлия. К. Гудино
I. Галлы и Рим
II. Галльские провинции: физическая и социально-экономическая география
III. Романизация сельской местности
IV. Горное дело, ремесло и торговля
V. Образ жизни и горизонты аристократии
VI. «Галлия была покрыта римскими монументальными сооружениями»
VII. Религиозные практики
VIII. Искусство и культура, тотапИаз и провинциализм
IX. Заключение
Глава 15. Римская Германия К. Рюгер
I. Экономическая история
II. Социальная история
III. Религиозная история
Глава 16. Африка Ч.-Р. Уиттакер
I. Императоры и Африка
II. Границы
III. Армия
IV. Племенные территории
V. Аграрное законодательство и поместья
VI. Поставки зерна из Африки
VII. Экономика Африки
VIII. Города
IX. Романизация и сопротивление
Глава 17. Киренаика Дж. Рейнолдс
I. 70-117 гг.н.э
II. 117-193 гг.н.э
Глава 18. Британия М. Фулфорд
I. Граница
II. Развитие городов
III. Развитие сельской местности
IV. Экономика
Глава 19. Дунайские провинции Дж.-Дж. Уилкс
I. Пограничье
II. Провинциальное и местное управление
III. Города и экономика
IV. Общество и культура
Глава 20. Греция и Малая Азия Б. Левик
I. Реорганизация греческого Востока при Веспасиане: возрождение и развитие при Флавиях
II. Императоры-филэллины: вмешательство Траяна
III. Императоры-филэллины: Адриан, Афины и Панэлле- нион
IV. Антонины: омраченное благоденствие
Глава 21. Сирия и Аравия М. Сартр
I. Интеграция клиентских государств и процесс провинци- ализации
II. Освоение земель и организация местных сельских общин
1. Источники
2. Общие условия
3. «Известняковый массив» и Авран: два региональных примера
4. Сельские общины
III. Распространение городской модели и урбанизация региона
1. Основание новых поселений и их повышение до городского статуса
2. Муниципальные институты и городская жизнь
3. Распространение греко-римской культуры
4. Сельские общины
IV. Процветание класса ремесленников и апогей развития сирийской торговли
1. Класс ремесленников
2. Торговля
Глава 22. Иудея М. Гудман
I. Великое восстание и его последствия
II. Восстановление Иудеи
III. Восстание диаспоры при Траяне
IV. Война Бар-Кохбы
V. Иудеи в 135-193 гг
VI. Изменения в религиозной сфере
Кембриджская история древнего мира – Том XI – Расцвет империи, 70—192 гг. н. э. – Второй полутом
М.: Ладомир, 2024. — Второй полутом. — 676 с. (Кембриджская история древнего мира. Т. XI, второй полутом).
ISBN 978-5-86218-668-0
ISBN 978-5-86218-667-3 (п/т II)
Кембриджская история древнего мира – Том XI – Второй полутом – Содержание
Глава 23. Земля. П. Гарней
I. Введение
II. Климат и сельскохозяйственные культуры
III. Рост масштабов и нововведения в сельском хозяйстве
IV. Социальное и географическое распределение земельной собственности
V. Управление и труд
VI. Производительность
Глава 24. Торговля. У-В. Харрис
I. Введение
II. Географические условия
III. Торговый транспорт
IV. Товары
1. Зерновые
2. Оливковое масло
3. Вино
4. Прочие продовольственные товары
5. Рабы
6. Металлические руды и изделия из них
7. Текстильные изделия
8. Древесина
9. Керамика и стекло
10. Строительные материалы (кроме древесины)
11. Папирус
12. Экзотические растительные продукты
13. Слоновая кость, жемчуг и драгоценные камни
V. Географические схемы торговли
VI. Люди
VII. Компании и коллегии
VIII. . Финансирование торговли
IX. Государственное вмешательство и его пределы
X. Характер и масштабы римской торговли
XI. Что изменилось за его двадцать лет
Глава 25. Ремесло и техника. К. Грин
I. Ремесло
1. Керамика
2. Terra sigillata
3. Металлы и горное дело
Организация горных работ
Металлургия и металлургические технологии
4. Текстильные изделия
II. Техника
1. Водный транспорт
2. Сухопутный транспорт
3. Гидравлика
Акведуки и сифоны
Водоподъемные устройства
Водяные мельницы
Энергия воды и ремесленное производство
4. Сельское хозяйство
5. Архитектура
6. Добыча и обработка камня
III. Заключение
1. Техника и общество
2. Промышленная революция?
Глава 26. Коммерция и финансы. Ж. Андро
Глава 27. Демография Б.-У. Фрайер
I. Смертность
1. Таблицы смертности
2. Причины смерти
3. Возрастной состав и дифференциация смертности
4. Отношение к старению
II. Рождаемость
1. Брутто-коэффициент воспроизводства населения
2. Брак
3. Структура рождаемости
4. Регулирование рождаемости
5. Уровень рождаемости
6. Смертность, рождаемость и структура домохозяйств
7. Рождаемость среди рабов
III. Миграция
1. Внутри империи
2. За границы империи
IV. Население
1. Регионы и города
2. Рост и сокращение
Глава 28. Статус и покровительство Р. Саллер
I. «Сословия»: представления римлян об общественном устройстве
II. Легитимация сословий
III. Богатство, эксплуатация и классы
IV. Статус и конкуренция
V. Социальная мобильность
VI. Покровительство
1. Покровительство со стороны императора
2. Покровительство со стороны аристократов
3. Покровители и протеже
VII. Социальные изменения
Глава 29. Семья и домохозяйство Р Саллер
I. Терминология и идеалы
II. Семья в законах и на практике
1. Брак в законах и на практике
2. Отцы, матери и дети
III. Родственники за пределами домохозяйства
IV. Родословные и наследование
V. Заключение
Часть пятая. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Глава 30. Грамотность Г. Вулф
I. Распространение и значение грамотности
II. Сферы применения письма
III. Империя слов?
Г лава 31. Литература и софистика Ю.Боуи
I. Софистическая риторика
II. Философия и философская риторика
III. Что писали и что читали в Римской империи
IV. Поэзия
V. Латинский мир
Глава 32. Философия Дж.-М. Диллон
I. Введение
II. Философские школы
III. Основные учения и тенденции
IV. Философ в обществе
Глава 33. Медицина В. Наттон
Глава 34. Искусство и архитектура М.-Э.-Р. Колледж
I. Введение
II. Флавии
III. Траян
IV. Адриан
V. Антонины
Глава 35. Религия Дж.-Х.-В.-Г. Либешюц
I. Введение
II. Императоры и религия
III. Культ императора и религия в западных провинциях
IV. Культы диаспор
V. Восток
VI. Меняющийся настрой
VII. Заключение
Хронологическая таблица
Библиография
Список сокращений
Часто цитируемые работы
Часть первая. Изложение событий (гл. 1—3)
Часть вторая. Управление и гражданская администрация (гл. 4-7)
Часть третья Империя (гл. 8—11)
Часть четвертая. Рим, Италия и провинции (гл. 12—22)
Рим и Италия (гл. 12)
Испания (гл. 13)
Галлия (гл. 14)
Римская Германия (гл. 15)
Африка (гл. 16)
Киренаика (гл. 17)
Британия (гл. 18)
Дунайские провинции (гл. 19)
Греция и Малая Азия (гл. 20)
Сирия и Аравия (гл. 21)
Иудея (гл. 22)
Часть пятая (а). Экономика и общество (гл. 23—29)
Часть пятая [b). Искусство и культура (гл. 30—35)
Таблицы
Карты
Рисунки
Указатель
Кембриджская история древнего мира – Том XII – Первый полутом – Кризис Империи, 193-337 гг.
Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2021. – 619 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. 12.1)
ISBN 978-5-86218-605-5
ISBN 978-5-86218-606-2 (п/т 1)
Кембриджская история древнего мира – Том XII – Первый полутом – Содержание
От переводчика
Предисловие
Часть первая. ФАКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ СЕВЕРОВ ДО КОНСТАНТИНА
- Глава 1. Династия Северов. Б. Кэмпбелл
- Глава 2. От Максимина до Диоклетиана и «кризис». Дж. Дринкуотер
- Глава 3. Диоклетиан и первая тетрархия, 284—305 гг. А.-К. Боуман
- Глава 4. Правление Константина, 306—337 гг. А. Камерон
Часть вторая. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА
- Глава 5. Армия. Б. Кемпбелл
- Глава 6. Император и его правительство. Э.-А Кашо
- Глава 6а. Общие тенденции развития
- Глава 6Ь. Северовский век
- Глава 6с. Правительство и административная система империи в срединные десятилетия 3-го столетия
- Глава 6d. Новое государство Диоклетиана и Константина: от тетрархии к консолидации империи
- Глава 7а. Право высокой классики. Д. Иббетсон
- Глава 7Ь. Эпиклассическое право. Д. Джонстон
Часть третья. ПРОВИНЦИИ
- Глава 8. Провинции и границы. Дж. Уилкс
- Глава 9. Преобразования в сфере провинциального и местного управления. Ж.-М. Каррье
- Глава 10. Египет от Септимия Севера до смерти Константина. А.-К. Боуман
Часть четвертая. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИМПЕРИИ
- Глава 11. Монетная система и налогообложение с точки зрения интересов государства, 193—337 гг. М. Корбье
- Глава 12. Монета, общество и экономика. М. Корбье
Кембриджская история древнего мира – Том XII – Второй полутом – Кризис Империи, 193-337 гг.
Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2021. – 586 с. - (Кембриджская история древнего мира. Т. 12.2)
ISBN 978-5-86218-605-5
ISBN 978-5-86218-607-9 (п/т 2)
Кембриджская история древнего мира – Том XII – Второй полутом – Содержание
Часть пятая. МИР ВНЕ РИМСКИХ ГРАНИЦ
- Глава 13. Германские племена и германское общество. М. Тодд
- Глава 14. Сасаниды. Р-Н. Фрай
- Глава 15. Армения и восточные пограничные зоны. К.-С. Лайтфут
- Глава 16. Арабы и народы пустыни. М. Сартр
Часть шестая. РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
- Глава 17. Поздний политеизм. Г. Фоуден
- Глава 17а. Мировоззрение
- Глава 17Ь. Индивидуум и боги
- Глава 17с. Публичная религия
- Глава 18. Христианство в первые три века нашей эры
- Глава 18а.Христианство, 70—192 гг. н. э. М. Эдвардс
- Глава 18Ь.Христианство III века. Г. Кларк
- Глава 19. Искусство и архитектура, 193—337 гг. н. э. Дж. Хаскинсон
Родословные императорских домов
Хронологическая таблица
Библиография
Список таблиц
Список карт
Список иллюстраций
Указатель
Дякую... Чудові книги.
Спасибо еще раз! Эх, такое бы в бумаге на полку поставить. Да ведь уже жзни не осталось читать такую прелесть...
Спасибо за отличную серию! У меня не оказалось 8-го тома.
Огромное спасибо за монументальный многотомник!