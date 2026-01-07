По моим подсчетам я рассказывал о юнгианской и постъюнгианской психологии и анализе в восемнадцати университетах семи стран мира только за последние пять лет. И обнаружил, что назло более или менее полному отсутствию основных текстов по аналитической психологии в программах и учебных планах неподдельный интерес к ней по-прежнему существует. В программах университетов Юнг упоминается преимущественно как основной раскольник в истории психоанализа, то же самое происходит и в рядах клинически ориентированных психотерапевтов. Хотя в работах большинства психоаналитиков имя Юнга замалчивается, многие терапевты — и не только юнгианские аналитики — «открыли» для себя огромный вклад Юнга в наше понимание клинической работы. Эти важные культурные достижения идут бок о бок со значительно более популярным союзом отдельных аспектов юнгианской психологии с мышлением и деятельностью нью-эйдж. В этой главе я постараюсь ответить на два вопроса, связанных с этой ситуацией. Первый: «Заслуживают ли идеи Юнга современного академического обсуждения?» И второй: «Достойны ли идеи Юнга серьезного обсуждения в клинической подготовке по психотерапии?»

Невозможно начать ответ на эти вопросы без предшествующего обзора культурного контекста, в котором они возникают. У меня существуют большие сомнения в том, что Юнг был «полностью изгнан» из академической жизни (заимствуя фразу, использованную известным психологом Лаймом Хадсоном в обзоре Собрания сочинений Юнга). Почему?

Во-первых, секретный комитет, основанный Фрейдом и Джонсом в 1912 году, защищая основания «истинного психоанализа», потратил много времени и энергии на унижение Юнга. Радиоактивные осадки этой исторической ситуации испарялись очень долго и затормозили проникновение идей Юнга в психоанализ.

Кембриджское руководство по аналитической психологии

2-е изд.

Под ред. П. Янг-Айзендрат, Т. Даусона

М.: Добросвет, КДУ, 2014. - 476 с.

ISBN 978-5-98227-179-2

Кембриджское руководство по аналитической психологии - Содержание

Об авторах сборника

Полная хронология жизни Юнга

Введение: Юнг и постъюнгианцы - Эндрю Самуэлс

I. Теоретические предпосылки аналитической психологии

1. Исторический контекст аналитической психологии - Клэр Дуглас - 2. Фрейд, Юнг и психоанализ - Дуглас Дэвис - 3. Творческая душа: главное наследие Юнга - Шерри Салман - 4. Психические образы как мост между субъектом и объектом - Пол Кюглер

II. Практика аналитической психологии

5. Классическая юнгианская школа - Дэвид Л. Харт - 6. Архетипическая школа - Вэнной Адамс - 7. Школа развития - Эстер Мак, Фарланд Соломон - 8. Перенос и конрперенос - Кристофер Перри - 9. Я и моя анима: сквозь темное стекло на границе между юнгианством и фрейдизмом - Элио Дж. Фраттароли - 10. Случай Джоан: подходы школ развития, классической и архетипической - Классический подход - Джон Биби - Архетипический подход - Делдон Маккинли - Подход школы развития - Розмари Гордон

III. Аналитическая психология в культуре и политике

11. Пол и контрсексуальность: вклад Юнга и его последователей - Полли Янг-Айзендрат - 12. Юнгианский анализ гомеровского Одиссея - Джозеф Руссо - 13. Юнг, литература и литературная критика - Теренс Доусон - 14. Юнг и политика - Лоуренс Р. Альшулер - 15. Юнг и религия: противостояние Самости - Энн Уланов

Глоссарий