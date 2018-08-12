Никогда в жизни я не наполнялся такой страстью к своей работе, как при написании этой книги, потому что семья – это то, что я ценю превыше всего на свете, – как, полагаю, и вы. Система 7 Навыков применима к семье совершенно естественным образом. Они идеально подходят друг другу. Более того, если вы хотите сполна овладеть этими навыками, то лучше всего это сделать, применяя их к семье, подтверждением чему служат замечательные истории о том, как применялись эти 7 Навыков и что из этого вышло.

В книге я много рассказываю о себе и своей семье, о том, как мы старались (пусть даже с переменным успехом) применять эти навыки. Каждая семья уникальна и отличается от других, но одновременно во многих отношениях все семьи схожи. То же самое относится и к нашей семье. Подозреваю, что многие из тех проблем, с которыми в повседневной жизни сталкивалась наша семья, знакомы и вам.

При написании этой книги я постоянно спрашивал себя: не слишком ли много и подробно пишу о своей семье, о том, какие мы допускали ошибки и каких успехов достигли? С одной стороны, я не пытался делать вид, будто мы знаем ответы на все вопросы, а с другой – не хотел сдерживать то, чем полнится мое сердце: мне очень хотелось рассказать вам о том, что дорого для меня и где я по-настоящему постиг силу 7 Навыков.

Я попросил также жену и детей поделиться своими мыслями и чувствами, своим опытом – положительным и отрицательным. Может быть, мы где-то переборщили: примерно каждая пятая история в этой книге – о нас. Но они служат лишь иллюстрацией принципов, которые универсальны. Даже если эти истории не трогают вас, уверен, что сами принципы, кроющиеся за ними, что-то для вас значат. И я надеюсь, что эти истории заставят вас задуматься о том, что происходит в вашей семье.

Излагая весь этот материал, я хочу вселить в вас чувство надежды, что такой образ мышления действительно способен помочь в вашей ситуации. Я знаю, что вы стремитесь сделать семью своим главным приоритетом, и хочу показать вам путь к этому в нашем безумном, неспокойном, зачастую враждебном к самому понятию семьи мире.

Стивен Кови - 7 навыков высокоэффективных семей

Минск.: ООО «Попурри», 2007.

ISBN 978-985-15-2595-5

Стивен Кови - 7 навыков высокоэффективных семей - Содержание

Стивен Кови - 7 навыков высокоэффективных семей - Конечная цель: высокая семейная культура

Итак, эта книга о 7 Навыках высокоэффективных семей. Что означает «эффективность» семьи? Это понятие можно заключить в три слова: высокая семейная культура. Когда я говорю о культуре, то подразумеваю дух семьи: чувства, микроклимат, атмосферу в доме. Это характер семьи: глубина, качество и зрелость взаимоотношений. Это отношения членов семьи друг к другу и их чувства. Этот семейный дух произрастает из коллективных правил поведения, характеризующих взаимоотношения между членами семьи, которые, в свою очередь, являются лишь верхушкой айсберга. Невидимую же, подводную часть этого айсберга образуют общие ценности и убеждения.

Когда я говорю о высокой семейной культуре, то понимаю под этим такую культуру взаимоотношений, где члены семьи глубоко, искренне, по-настоящему наслаждаются обществом друг друга, где есть ощущение общности ценностей и убеждений, где люди действуют и взаимодействуют по-настоящему эффективно, основываясь на принципах, которые управляют всей жизнью. Я говорю о культуре, где акцент смещен с «я» на «мы».

Семья сама по себе является «мы»-переживанием и «мы»-менталитетом. И надо признать, что переход от «я» к «мы» – от независимости к взаимозависимости – является, пожалуй, одним из самых трудных аспектов семейной жизни. Хотя американская культура и отдает явный приоритет индивидуальной свободе, немедленному удовлетворению прихотей, продуктивности и контролю, нет дороги более радостной и приносящей полное чувство удовлетворения, чем дорога, насыщенная чувствами и взаимозависимой семейной жизнью.

Когда главным источником счастья для вас становится счастье других, значит, в своем образе мышления вы перешли от «я» к «мы». И это меняет все: вы по-другому начинаете решать проблемы, в ином свете видите благоприятные возможности. Но такой переход возможен лишь тогда, когда семья становится для вас главным приоритетом. Очень часто брак означает не более чем совместное проживание двух людей под одной крышей, потому что перехода от «я» к «мы» не произошло.

Высокая семейная культура – это «мы» - культура. Такая культура, которая позволяет сообща выбирать цель и сообща к ней двигаться, стараясь приносить пользу обществу в целом и, может быть, другим семьям в частности. Она позволяет вам справиться как с внешними турбулентными силами, теми неблагоприятными «погодными условиями», которые стараются сбить ваш самолет с курса (а это и культура общества, в котором мы живем, и экономические проблемы, и внезапные болезни, над которыми мы не властны), так и с социальными проблемами в салоне (раздоры, отсутствие взаимопонимания, тенденции критиковать, жаловаться, сравнивать и состязаться).