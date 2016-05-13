В наше время семейная жизнь многим супругам стала очень неудовлетворительной. Наше поколение словно пьяное, блуждает в потёмках эгоизма, среди обломков былых привязанностей и надежд.

Тут и там, подобно светлячкам, вспыхивают во тьме светящиеся точки, однако очень трудно найти семью, живущую полной, яркой радостной жизнью.

Джон МакАртур младший - Ваша семья

Перевод с английского

The Family by John MacArthur, Jr.

SLAVOOS

POSTFACH 43

STOCKSTADT AM MAIN

WEST-GERMANY



Психологи, психиатры, семейные консультанты и социологи предлагают людям целые горы книг, дают тысячи советов, как решать проблемы и достичь гармонии. Однако, хотя они всеми силами стараются рассеять тьму, мрак становится всё плотнее.

Мужчину и женщину, брак и семью создал Бог. И только Он один может разогнать тьму и зажечь в Своём творении огонь жертвенной любви.

Джон МакАртур младший - Ваша семья - С чего начинать

Совершенно очевидно, что мы с вами можем стать свидетелями конца института брака, свидетелями полного распада семьи. Многое способствует такому печальному развитию событий, подтачивая и разрушая установленные Господом основы семьи: аморальность, блуд, прелюбодеяния, гомосексуализм, аборты, стерилизация, движение за освобождение женщин, преступность, половая распущенность.... Всё это имеет непосредственное отношение к прочности семьи. Это очевидно, но, как это ни странно, единодушия в этом вопросе нет. Есть люди, утверждающие, что традиционные представления о браке и семье обязательно должны измениться.

Однажды мне пришлось посетить один госпиталь, чтобы взять оттуда ребёнка, которого усыновляла одна супружеская пара. Работавшая там медсестра сказала мне: „В наше время уже не имеет никакого значения, кто будет считаться родителями ребёнка — это никак не отразится на нём."

Я был настолько поражён этим заявлением, что даже переспросил её: „Вы в самом деле считаете, что не имеет никакого значения, есть ли у ребёнка любящие родители или нет их?"

—Конечно! — отвечала она без тени сомнения.

—И вы считаете, что ребёнок может обойтись без хорошего духовного влияния родителей?

—Это уже не играет никакой роли!

К сожалению, эта медсестра не является уникумом. Большинство наших современников имеет искаженные представления о браке и семье. Они потеряли понятие о самих основах и пытаются строить семейные отношения, в лучшем случае, на основе культуры, что, в конце концов, приводит только к разрушению взаимоотношений.

Учитывая такое положение вещей, нам необходимо снова и снова говорить о том, какими должны быть брак и семья по замыслу Бога. Восстановление семьи должно начаться с Церкви, поскольку эта болезнь затронула уже и Тело Христово. Я верю, что Бог может сделать семью такой, какой она должна быть, надо только, чтобы мы, христиане, были послушны Ему. Только после того, как мы сами излечились, сможем помочь миру.

Если же нам не удасться сохранить семью, то вслед за ней распадётся и общество. Это неизбежно. Ведь семья — это основа всего человеческого общества. Если разрушится этот фундамент, рухнет и всё здание, и у грядущих поколений не будет даже надежды на его восстановления. Без основ, без правильных взаимотношений и взаимной дисциплины, мы можем взрастить только семена своего собственного разрушения.