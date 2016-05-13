МакАктур - Ваша семья
Тут и там, подобно светлячкам, вспыхивают во тьме светящиеся точки, однако очень трудно найти семью, живущую полной, яркой радостной жизнью.
Джон МакАртур младший - Ваша семья
The Family by John MacArthur, Jr.
SLAVOOS
STOCKSTADT AM MAIN
WEST-GERMANY
Джон МакАртур младший - Ваша семья - С чего начинать
Однажды мне пришлось посетить один госпиталь, чтобы взять оттуда ребёнка, которого усыновляла одна супружеская пара. Работавшая там медсестра сказала мне: „В наше время уже не имеет никакого значения, кто будет считаться родителями ребёнка — это никак не отразится на нём."
Я был настолько поражён этим заявлением, что даже переспросил её: „Вы в самом деле считаете, что не имеет никакого значения, есть ли у ребёнка любящие родители или нет их?"
—Конечно! — отвечала она без тени сомнения.
—И вы считаете, что ребёнок может обойтись без хорошего духовного влияния родителей?
—Это уже не играет никакой роли!
К сожалению, эта медсестра не является уникумом. Большинство наших современников имеет искаженные представления о браке и семье. Они потеряли понятие о самих основах и пытаются строить семейные отношения, в лучшем случае, на основе культуры, что, в конце концов, приводит только к разрушению взаимоотношений.
Учитывая такое положение вещей, нам необходимо снова и снова говорить о том, какими должны быть брак и семья по замыслу Бога. Восстановление семьи должно начаться с Церкви, поскольку эта болезнь затронула уже и Тело Христово. Я верю, что Бог может сделать семью такой, какой она должна быть, надо только, чтобы мы, христиане, были послушны Ему. Только после того, как мы сами излечились, сможем помочь миру.
Если же нам не удасться сохранить семью, то вслед за ней распадётся и общество. Это неизбежно. Ведь семья — это основа всего человеческого общества. Если разрушится этот фундамент, рухнет и всё здание, и у грядущих поколений не будет даже надежды на его восстановления. Без основ, без правильных взаимотношений и взаимной дисциплины, мы можем взрастить только семена своего собственного разрушения.
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