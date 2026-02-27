От автора. Данная книга впервые была напечатана осенью 1981 года, причем без особых фанфар или шумихи — полтораста страниц богословско-теологических рассуждений рядового раввина, о котором никто никогда не слышал, выпущенных в свет небольшим издательством.

Ко всеобщему удивлению, эта книга смогла стать и продолжает оставаться международным бестселлером, а ее название вошло в обиход как обозначение той несправедливости, которая присутствует в мире. Даже двадцать лет спустя мне все еще трудно до конца поверить, что это действительно произошло. Я хотел бы воспользоваться предоставляющейся мне возможностью как я это часто делаю, когда выступаю публично, и выразить свою благодарность христианскому духовенству, которое сделало данную книгу бестселлером. Священники и пасторы говорили о ней в своих проповедях, предлагали ее в больницах и на похоронах, а также создавали тот резонанс, который буквально вынудил недоверчивые книжные магазины выделить для моей книги место на своих полках.

Помню свое выступление по радио в Хьюстоне, вскоре после того как эта книга появилась на прилавках. В тот момент я сам задавался вопросом, почему меня пригласили сюда, ведь система моих верований расходится с убеждениями здешних слушателей, какими я их себе представлял.

Но затем начали поступать звонки: «Рабби, спасибо за напоминание всем нам о том, что Бог нас любит и не намерен наказывать», «Рабби, я — баптистский пастор, и хотел бы поблагодарить вас за то, что вы написали эту книгу. Теперь мне нет нужды тратить час на разговор с членом моей конгрегации, который слишком расстроен, чтобы услышать меня, — я могу дать ему или ей вашу книгу, и они прочитают ее, когда будут готовы к этому».

Гарольд Кушнер - Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи

Г. С. Кушнер // Пер. с англ. Е. Г. Гендель.

Мн.: ООО «Попурри», 2004.— 304 с.

ISBN 985-483-232-5

Гарольд Кушнер - Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи - Содержание

Введение. Двадцатое юбилейное издание

Введение. Почему я написал эту книгу

Глава первая Почему праведники страдают?

Глава вторая История человека по имени Иов

Глава третья Иногда никакой причины нет

Глава четвертая Никаких исключений для хороших людей

Глава пятая Бог оставляет нам возможность быть людьми

Глава шестая Бог помогает тем, кто перестает вредить себе

Глава седьмая Бог не в состоянии сделать все, но Он может сделать кое-какие важные вещи

Глава восьмая Что же тогда хорошего в религии?

Выражения признательности

Примечания. Составил Е. Г. Гендель

Гарольд Кушнер - Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи - Введение

Эта книга отнюдь не абстрактные рассуждения о Боге и теологии. В ней нет попыток использовать громкие слова или хитроумные приемы, чтобы изменить формулировки трудных вопросов в надежде убедить читателей, будто наши несчастья — это вовсе не настоящие проблемы, а мы только считаем их таковыми. Это очень личная книга, написанная тем, кто верит в Бога и в совершенство мира, — человеком, который посвятил основную часть своей жизни попыткам помочь другим людям уверовать и которого пережитая им трагедия вынудила заново продумать все то, что ему преподали о Господе и путях Господних.

Мы только-только отметили третий день рождения своего сына Аарона, когда появилась на свет наша дочь Ариэль. Аарон был ярким и счастливым ребенком, который, еще до того как ему исполнилось два годика, был в состоянии опознать дюжину всяческих разновидностей динозавров и умел терпеливо объяснить любому взрослому, готовому его выслушать, почему динозавры вымерли. Мы с женой забеспокоились по поводу его здоровья с того момента, когда в возрасте восьми месяцев он перестал набирать вес, и еще больше — после того как в годовалом возрасте у него начали выпадать волосы. Аарона осматривали видные врачи, они использовали для описания его состояния разные сложные термины, но все уверяли нас, что ему грозит лишь одно — он останется очень низкорослым, но во всем остальном будет совершенно нормальным.

Незадолго до рождения нашей дочери мы перебрались из штата Нью-Йорк в пригород Бостона, где я стал раввином местной еврейской общины. Мы узнали, что здешний педиатр ведет исследования по проблемам детского роста, и показали ему Аарона. Два месяца спустя, именно в тот день, когда появилась на свет наша дочь, — он навестил мою жену в больнице и сообщил нам, что болезнь сына именуется по-латыни, да и на прочих языках прогерия (progeria), или быстрое старение. Затем он добавил, что Аарон никогда не вырастет выше трех футов, что у него на голове и теле не будет никаких волос и что, оставаясь ребенком, он будет напоминать маленького старика, и самое ужасное — он умрет подростком.

Как человеку справиться с такого рода новостью? Я был молодым, неопытным раввином, еще не столь глубоко знакомым с разными горестями и печалями, и главной эмоцией, которую я испытал в тот день, было всепроникающее, болезненное чувство несправедливости. Эта постигшая нас страшная беда не имела ни малейшего смысла. Я был хорошим человеком. Я старался делать то, что считал правильным пред лицом Господа.

Более того, я жил, неукоснительно посвятив все свое существование Богу и религии, в отличие от многих других людей, которых я знал, — людей, имевших, тем не менее, немалые семьи и здоровых детей. Я был убежден, что придерживаюсь путей Господних и творю угодные Ему дела. Как же такое могло случиться с моей семьей? Если Бог существует, если Ему хотя бы в минимальной степени присуща справедливость, не говоря уже о любви и прощении, то как Он мог поступить со мною таким образом?

Но даже если бы я смог убедить себя, что заслужил это наказание за некий грех небрежения или гордыни, которого даже сам не осознавал, то на каком основании должен был страдать Аарон? Он был невинным ребенком, счастливым малышом, которому недавно исполнилось три года. Почему и за что ему придется каждый день жизни испытывать физическую и психологическую боль? Почему он должен сносить любопытные взгляды и насмешки везде, куда бы ни пришел? Почему и за что он осужден дорасти лишь до юности, видеть, как другие мальчики и девочки начинают ходить на свидания, и понимать, что ему никогда не дано будет узнать радости брака или отцовства? Такая кара попросту лишена всякого смысла.

Подобно большинству людей, моя жена и я воспитывались на идее Бога как всезнающего и всемогущего родителя-праотца, который будет относиться к нам так же, как наши земные родители, или даже лучше. Если мы будем послушными и достойными, Он вознаградит нас. Если же мы собьемся с пути истинного, Он восстановит дисциплину — неохотно, но твердо. Он защитит нас от всякой внешней угрозы и позаботится, чтобы мы сами не причинили себе вреда, а также проследит за тем, чтобы мы получили в этой жизни то, чего заслужили.