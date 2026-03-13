Книга Бекси Кэмерон «Секта: Невероятная история девушки, сбежавшей из секс-культа» (Culted) — это шокирующие и глубоко личные мемуары, в которых автор реконструирует свое детство и юность внутри одной из самых печально известных религиозных организаций XX века — «Семья» (ранее «Дети Бога»). Бекси ставит перед собой сложную задачу: не просто пересказать ужасы физического и психологического насилия, но и проанализировать механизмы тотального контроля, которые превращают веру в инструмент подавления. Основная идея книги заключается в долгом и болезненном пути обретения собственной идентичности и голоса после того, как вся твоя реальность с рождения была сконструирована культом.

Содержательная часть книги охватывает десятилетия — от воспитания в закрытых общинах по всему миру до побега и последующей взрослой жизни, омраченной травмами прошлого. Кэмерон детально описывает извращенную теологию Дэвида Берга, которая использовала сексуальную эксплуатацию как форму «религиозного служения», и показывает, как дети внутри секты становились заложниками этой системы. Вторая половина книги посвящена «путешествию домой» — уже взрослая Бекси встречается с другими выжившими и даже пытается найти ответы у своих родителей, пытаясь понять, как образованные люди могли стать соучастниками такого режима. Это повествование о столкновении с правдой, которая годами скрывалась за фасадом «свободной любви» и христианской риторики.

Текст написан в динамичном, почти кинематографичном стиле, где леденящие душу подробности соседствуют с острыми аналитическими размышлениями о природе власти и уязвимости. Бекси Кэмерон пишет с предельной честностью, не пытаясь приукрасить свою историю или сгладить углы, что делает ее книгу не только важным документом для изучения деструктивных культов, но и мощным манифестом исцеления. Работа служит грозным предупреждением о том, как легко эксплуатировать человеческую потребность в смысле и принадлежности. Это обязательное чтение для тех, кто интересуется психологией влияния и историями невероятной человеческой стойкости.

Бекси Кэмерон - Секта - Невероятная история девушки, сбежавшей из секс-культа

Перевод с английского Я. Пизинцали. — Москва : Эксмо, 2022. — 448 с. — (Феникс. Истории сильных духом).

ISBN 978-504-122047-1

Бекси Кэмерон - Секта – Содержание

Пролог

1. Ловцы душ: 1968 год

2. Один простой вопрос: 12 лет после

3. Не могу дышать: 7 лет до

4. Мать дальнобойщиков и Мамасита: 15 лет после

5. Молчание ягнят: 5 лет до

6. «Двенадцать колен» — похищенные дети: 15 лет после

7. Шепот в темноте: 5 лет до

8. Тусон и космос: 15 лет после

9. Чего мы хотим? 4 года до

10. Они победили. Ее больше нет: 3 года до

11. Прощание с Голливудом: 15 лет после

12. Черное и белое: 3 года до

13. Ничего не прощать: 16 лет после

14. Как исчезли Мартин и Линда: 1972 год

15. Разноцветные плащи снов и повелитель танца

16. Девушка из секс-культа: 2 года до

17. Башни: 18 лет после

18. Исход: год X

19. Здесь нет никакого ранчо: 18 лет после

20. Всё: 19 лет после

Благодарности