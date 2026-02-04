В предыдущих томах данного исследования затрагивались исторические трансформации тех ментальных образов, которые я обозначил «масками» Бога, к которым люди повсеместно прибегали, стремясь приобщиться к восторгу бытия. В этой связи мифологии и обряды Древнего мира, Востока и ранних этапов развития Западных верований рассматривались нами как величественные этапы развития единой системы. На всём протяжении развития нашего - пока что ещё совсем юного - вида высокое почтение по отношению к унаследованным формам, как правило, преобладало над всякой из форм новшества. Многие тысячелетия сменяли друг друга - без конца переигрывались одни и те же сюжеты, уходящие корнями Бог весть куда.

Однако с недавних пор ситуация на Западе изменилась кардинальным образом. Начиная с 12 века внушительная ортодоксальная традиция, бурно расцветшая в этот период, подверглась нарастающему сопротивлению, и после её падения освобождённый творческий потенциал «гигантов» своего века смог наконец излиться: так мир преисполнился не одной или двумя, но целым созвездием мифологий - по одной на каждого из вдохновляющих их гениев, которые, несомненно, должны быть приняты во внимание при проведении любого исследования, касающегося нашего века титанов. Даже в среде теологии, доминировавшей ранее, однако отошедшей на второй план сегодня, наблюдаются многочисленные разночтения христианского откровения, начало которым положили Лютер и Меланхтон с его «Аугсбургским вероисповеданием», датирующимся 1530 годом. Тем временем действительным источником духовного вдохновения, а также структурирующей силой цивилизации стал прорыв в сферах литературы, светской философии и искусств, которые, лишённые гнёта теологии, смогли развернуться во всей полноте, достигнув необычайных глубин и огромного разнообразия.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1

Касталия, 2023, 410 с.

ISBN 978-5-521-23740-1

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1 - Содержание

Часть первая. От древней лозы

Глава 1 Между опытом и наставлением

I. Созидательная символизация

II. Откуда слова возвращаются непроизнесёнными

IV Горы бессмертных

Глава 2 Преображённый мир

I. На пути благородной любви

II. Врата Дьявола

III. Элоиза

IV Ложе из кристалла

V Эстетический восторг

VI. Зелье

Глава 3 Слово; скрытое за другими

I. Речи, исполненные символизма

II. Наследие классической эпохи

III. Кельто-германское наследие

IV Наследие ислама

V Гностики

Часть вторая. Бесплодная земля

Глава 4. Любовь-смерть

I. Эрос, агапэ и амор

II. Благородное сердце

III. Анаморфоз

IV Песнь, доносящаяся из Обители, скрытой под волнами

V Лунный бык и солярный скакун

VI. Повесть о прекрасной Изольде

Глава 5. Пламя феникса

I. О истинно благословенная ночь!

II. Путь левой руки

III. Puer Aeternus

IV Хаос

Глава 6. Равновесие