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Кэмпбелл - Маски Бога - созидательная мифология - Том 4 - Книга 1

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Маски Бога (8 books)

В предыдущих томах данного исследования затрагивались исторические трансформации тех ментальных образов, которые я обозначил «масками» Бога, к которым люди повсеместно прибегали, стремясь приобщиться к восторгу бытия. В этой связи мифологии и обряды Древнего мира, Востока и ранних этапов развития Западных верований рассматривались нами как величественные этапы развития единой системы. На всём протяжении развития нашего - пока что ещё совсем юного - вида высокое почтение по отношению к унаследованным формам, как правило, преобладало над всякой из форм новшества. Многие тысячелетия сменяли друг друга - без конца переигрывались одни и те же сюжеты, уходящие корнями Бог весть куда.

Однако с недавних пор ситуация на Западе изменилась кардинальным образом. Начиная с 12 века внушительная ортодоксальная традиция, бурно расцветшая в этот период, подверглась нарастающему сопротивлению, и после её падения освобождённый творческий потенциал «гигантов» своего века смог наконец излиться: так мир преисполнился не одной или двумя, но целым созвездием мифологий - по одной на каждого из вдохновляющих их гениев, которые, несомненно, должны быть приняты во внимание при проведении любого исследования, касающегося нашего века титанов. Даже в среде теологии, доминировавшей ранее, однако отошедшей на второй план сегодня, наблюдаются многочисленные разночтения христианского откровения, начало которым положили Лютер и Меланхтон с его «Аугсбургским вероисповеданием», датирующимся 1530 годом. Тем временем действительным источником духовного вдохновения, а также структурирующей силой цивилизации стал прорыв в сферах литературы, светской философии и искусств, которые, лишённые гнёта теологии, смогли развернуться во всей полноте, достигнув необычайных глубин и огромного разнообразия.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1

Касталия, 2023, 410 с.

ISBN 978-5-521-23740-1

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1 - Содержание

Часть первая. От древней лозы

Глава 1 Между опытом и наставлением

  • I. Созидательная символизация

  • II. Откуда слова возвращаются непроизнесёнными

  • IV Горы бессмертных

Глава 2 Преображённый мир

  • I. На пути благородной любви

  • II. Врата Дьявола

  • III. Элоиза

  • IV Ложе из кристалла

  • V Эстетический восторг

  • VI. Зелье

Глава 3 Слово; скрытое за другими

  • I. Речи, исполненные символизма

  • II. Наследие классической эпохи

  • III. Кельто-германское наследие

  • IV Наследие ислама

  • V Гностики

Часть вторая. Бесплодная земля

Глава 4. Любовь-смерть

  • I. Эрос, агапэ и амор

  • II. Благородное сердце

  • III. Анаморфоз

  • IV Песнь, доносящаяся из Обители, скрытой под волнами

  • V Лунный бык и солярный скакун

  • VI. Повесть о прекрасной Изольде

Глава 5. Пламя феникса

  • I. О истинно благословенная ночь!

  • II. Путь левой руки

  • III. Puer Aeternus

  • IV Хаос

Глава 6. Равновесие

  • I. Противостояние любви и чести

  • II. Личность и общество

  • III. Эротическая ирония

  • IV Идентичность и взаимосвязь

  • V Путь красоты

  • VI. Алтарь и амвон

  • VII. Демократия и террор

  • VIII. Рана Амфортаса

Views 1 647
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
V
viktor_bn 4 years ago

Кто изучает религию такие истории тоже нужно знать, что бы понимать. Понимать, что ничто не берет свое начало из вакуума. Даже Моисее и тот был научен всей мудрости Египетской.  

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