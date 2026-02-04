Кэмпбелл - Маски Бога - созидательная мифология - Том 4 - Книга 1
В предыдущих томах данного исследования затрагивались исторические трансформации тех ментальных образов, которые я обозначил «масками» Бога, к которым люди повсеместно прибегали, стремясь приобщиться к восторгу бытия. В этой связи мифологии и обряды Древнего мира, Востока и ранних этапов развития Западных верований рассматривались нами как величественные этапы развития единой системы. На всём протяжении развития нашего - пока что ещё совсем юного - вида высокое почтение по отношению к унаследованным формам, как правило, преобладало над всякой из форм новшества. Многие тысячелетия сменяли друг друга - без конца переигрывались одни и те же сюжеты, уходящие корнями Бог весть куда.
Однако с недавних пор ситуация на Западе изменилась кардинальным образом. Начиная с 12 века внушительная ортодоксальная традиция, бурно расцветшая в этот период, подверглась нарастающему сопротивлению, и после её падения освобождённый творческий потенциал «гигантов» своего века смог наконец излиться: так мир преисполнился не одной или двумя, но целым созвездием мифологий - по одной на каждого из вдохновляющих их гениев, которые, несомненно, должны быть приняты во внимание при проведении любого исследования, касающегося нашего века титанов. Даже в среде теологии, доминировавшей ранее, однако отошедшей на второй план сегодня, наблюдаются многочисленные разночтения христианского откровения, начало которым положили Лютер и Меланхтон с его «Аугсбургским вероисповеданием», датирующимся 1530 годом. Тем временем действительным источником духовного вдохновения, а также структурирующей силой цивилизации стал прорыв в сферах литературы, светской философии и искусств, которые, лишённые гнёта теологии, смогли развернуться во всей полноте, достигнув необычайных глубин и огромного разнообразия.
Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1
Касталия, 2023, 410 с.
ISBN 978-5-521-23740-1
Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 1 - Содержание
Часть первая. От древней лозы
Глава 1 Между опытом и наставлением
I. Созидательная символизация
II. Откуда слова возвращаются непроизнесёнными
IV Горы бессмертных
Глава 2 Преображённый мир
I. На пути благородной любви
II. Врата Дьявола
III. Элоиза
IV Ложе из кристалла
V Эстетический восторг
VI. Зелье
Глава 3 Слово; скрытое за другими
I. Речи, исполненные символизма
II. Наследие классической эпохи
III. Кельто-германское наследие
IV Наследие ислама
V Гностики
Часть вторая. Бесплодная земля
Глава 4. Любовь-смерть
I. Эрос, агапэ и амор
II. Благородное сердце
III. Анаморфоз
IV Песнь, доносящаяся из Обители, скрытой под волнами
V Лунный бык и солярный скакун
VI. Повесть о прекрасной Изольде
Глава 5. Пламя феникса
I. О истинно благословенная ночь!
II. Путь левой руки
III. Puer Aeternus
IV Хаос
Глава 6. Равновесие
I. Противостояние любви и чести
II. Личность и общество
III. Эротическая ирония
IV Идентичность и взаимосвязь
V Путь красоты
VI. Алтарь и амвон
VII. Демократия и террор
VIII. Рана Амфортаса
спасибо
Кто изучает религию такие истории тоже нужно знать, что бы понимать. Понимать, что ничто не берет свое начало из вакуума. Даже Моисее и тот был научен всей мудрости Египетской.