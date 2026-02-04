Кэмпбелл - Маски Бога - Восточная мифология - Книга 1

По мере того, как мрачные и жестокие ритуалы примитивных народов преобразовывались в мифы и легенды, постепенно распространяясь в Египет, Индию, Китай, Тибет и Японию, они претерпели тысячи перемен, обусловленных особенностями уклада, менталитета и образа жизни различных наций, благодаря чему мы имеем сейчас блистательное многообразие жемчужин Восточной литературы, однако за всеми этими оболочками мы с лёгкостью можно обнаружить тот корень, на котором они все взросли. И именно этим двум вопросам — блистательному многообразию сюжетов и источнику, из которого они вытекают, посвящает Джозеф Кэмпбелл второй том.

Учение о вечном возрождении, заключённое в египетском Сказе о двух братьях; о пустоте, заключённой в «Гирлянде сутр, украшающей Просветлённого» буддистов Махаяны; об Инь и Янь приверженцев Дао; о «взаимовлиянии» китайского коммунизма; и Тантрическом представлении о единстве, о полноте присутствия в каждом до единого, всех граней небес и ада — вся эта совокупность учений, объединённая в Восточной мысли, рассматривается здесь Кэмпбеллом с учётом последних достижений в области изучения стран Востока.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 2 - Восточная мифология - Книга 1

М: «Касталия», 2021 - 426 с.

ISBN 978-5-521-15873-7

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 2 - Восточная мифология - Книга 1 - Содержание