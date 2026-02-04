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Кэмпбелл - Маски Бога - Восточная мифология - Том 2 - Книга 2

Кэмпбелл - Маски Боrа - Восточная мифология - Книга 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Маски Бога (8 books)

Обнаружение следов расы немонголодного типа в числе древнейших полностью человеческих останков (Homo sapiens) на Дальнем Востоке представляет интерес не только с антропологической, но и с мифологической точек зрения, поскольку это могло бы (и я подчёркиваю, что лишь могло бы) помочь пролить свет на некоторые (подчёркиваю, только некоторые) из параллелей, которые обнаруживаются между мифами и стилями в искусстве индейцев Северной Америки и древнего населения Китая.

Существуют утверждения о том, что [монголоидные] физические особенности строения сформировались в результате пребывания в среде, где преобладающим фактором выступал сильный холод. Подобные погодные условия должны были существовать в Сибири, а также в восточной части Центральной Азии во время четвёртого Ледникового периода, когда свободные от льда области представляли собой подобие спасительных карманов, затаившихся между горными ледниками и сибирскими ледниковыми щитами. В этих областях было чрезвычайно холодно (часто температура падала ниже 20 °С) и там бушевали сильные ветра. Животным и людям, обитавшим в этом регионе, должно быть приходилось вести ужасную борьбу за существование.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Боrа - Том 2 - Восточная мифология - Книга 2

М: «Касталия», 2021-178 с.
ISBN 978-5-521-15874-4

Джозеф Кэмпбелл - Маски Боrа - Том 2 - Восточная мифология - Книга 2 - Содержание

Часть третья. Мифологии Дальнего востока

  • Глава 7. Мифология Китая

  • Глава 8. Мифология Японии

  • Глава 9. Тибет: Будда и вновь обретённое счастье

Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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