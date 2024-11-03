Мы окружены смертью. Она присутствует в новостях, романах, видеоиграх, она есть в наших комиксах про су­пергероев, хотя там ее по прихоти авторов могут отменять хоть каждый месяц. Она в мелких документальных по­дробностях описана в подкастах о преступлениях, которы­ми переполнен интернет. Она упоминается в детских стиш­ках, в музеях, в фильмах об убитых красавицах. При этом видео сейчас редактируют, отрезанную голову журналиста замыливают, слова старых песен «обезвреживают» для со­временной молодежи. Нам рассказывают, что кто-то сгорел заживо у себя в квартире, что самолет исчез в океане, что грузовик врезался в пешеходов, но нам сложно это постичь. Реальное сплетается с воображаемым и превращается в фо­новый шум. Смерть повсюду, но она либо прикрыта вуалью, либо выдумана. Трупы исчезают, как в компьютерной игре.

А ведь с трупом что-то происходит. Даже в детстве, сидя в церкви перед тем белым гробом, я понимала, что кто-то вытащил мою подругу из воды, высушил, принес ее сюда. Там, где ей не могли помочь мы, о ней позаботились другие.

Ежечасно в мире умирает в среднем 6324 человека. Это дает 151 776 смертей в день и около 55,4 миллиона смертей в год. Каждые шесть месяцев с планеты исчезает больше людей, чем живет во всей Австралии. В западных странах за смертью обычно следует телефонный звонок, потом приходят люди с тележкой и отвозят тело в морг. Если это требуется, вызовут и уборщика, который приведет в по­рядок место смерти. Бывает, что труп тихо разлагается до тех пор, пока не начинают жаловаться соседи. На ма­трасе в таких случаях остается контур — след существо­вания, как отпечаток погибших жителей Помпеев. Если у умершего нет близких, кому-то заплатят за очистку квар­тиры от вещей, которые когда-то служили человеку и скра­шивали его одиночество: ботинок, выписанных журналов на коврике, стопок так и не прочитанных книг, еды в хо­лодильнике, пережившей своего владельца. Что-то уйдет с аукциона, что-то отправится на свалку. Бальзамировщик в похоронном бюро может постараться сделать труп боль­ше похожим на спящего, а не на покойника. Все эти люди занимаются тем, на что мы не можем даже смотреть — или, по крайней мере, так считаем. Для нас это конец света, для них — рутина.

Хейли Кэмпбелл - О дивный тленный мир - Когда смерть - дело жизни

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 352 с.

ISBN: 978-5-00195-916-8

Хейли Кэмпбелл - О дивный тленный мир - Когда смерть - дело жизни - Содержание