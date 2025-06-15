Все Писание невыразимо драгоценно для Божьих детей, но все же мы верим, что Псалтирь является одним из их излюбленных духовных пастбищ. Здесь мы обретаем божественную пищу для наших душ. В этой книге мы также находим зеркало, которое отображает каждый аспект подлинной христианской жизни - наши трудности и наши радости. С какими бы глубокими искушениями или страхами ни соприкасалась наша жизнь, или каких бы высот утешения она ни достигала, все это мы видим прекрасно отображенным в этой замечательной книге. Какими бы горестными или необычными мы ни считали некоторые из наших переживаний, читая эти Псалмы, мы находим, что такие мужи как Давид, Моисей, Асаф, Еман и другие, чьи уста воспевали эти песни или произносили эти молитвы, в свое время проходили по тем же путям, что и мы. На протяжен ии периода, который, надеюсь, могу назвать своим духовным странствованием, я не раз был подкреплен и утешен словами Господа из этих замечательных и верных песен, обращенными к моей душе. Со мной часто пребывали слова Давида: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня» (Псалом 1 1 8 :49- 50).

И если мои краткие комментарии принесут некоторое утешение или назидание кому-либо из Божьего народа, я буду считать свой труд не тщетным.

Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Размышление над книгой Псалтирь

Одесса, «Христианское просвещение», 2013. – 248 с.

Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Содержание