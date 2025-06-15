Кемпбелл - От благодати к славе
Все Писание невыразимо драгоценно для Божьих детей, но все же мы верим, что Псалтирь является одним из их излюбленных духовных пастбищ. Здесь мы обретаем божественную пищу для наших душ. В этой книге мы также находим зеркало, которое отображает каждый аспект подлинной христианской жизни - наши трудности и наши радости. С какими бы глубокими искушениями или страхами ни соприкасалась наша жизнь, или каких бы высот утешения она ни достигала, все это мы видим прекрасно отображенным в этой замечательной книге. Какими бы горестными или необычными мы ни считали некоторые из наших переживаний, читая эти Псалмы, мы находим, что такие мужи как Давид, Моисей, Асаф, Еман и другие, чьи уста воспевали эти песни или произносили эти молитвы, в свое время проходили по тем же путям, что и мы. На протяжен ии периода, который, надеюсь, могу назвать своим духовным странствованием, я не раз был подкреплен и утешен словами Господа из этих замечательных и верных песен, обращенными к моей душе. Со мной часто пребывали слова Давида: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня» (Псалом 1 1 8 :49- 50).
И если мои краткие комментарии принесут некоторое утешение или назидание кому-либо из Божьего народа, я буду считать свой труд не тщетным.
Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Размышление над книгой Псалтирь
Одесса, «Христианское просвещение», 2013. – 248 с.
Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Содержание
- Предисловие
- Псалом 1: Блаженный муж
- Псалом 2: Почтите Сына
- Псалом 3: Господь - наш щит
- Псалом 4: Радость общения с Богом
- Псалом 5: Мудрое решение
- Псалом 6: Скрытая любовь
- Псалом 7: Мудрость святого
- Псалом 8: Говорящее творение
- Псалом 9 (1- я часть): Погибла память их
- Псалом 9 (2- я часть): Вечный Царь
- Псалом 10: «Палящий ветер»
- Псалом 11: «Отступление праведного»
- Псалом 12: Забывает ли Господь
- Псалом 13: «Безумец»
- Псалом 14= <<Наследующий небеса»
- Псалом 15: «Путь жизни»
- Псалом 16: Ночные посещения
- Псалом 17: Зажженный светильник
- Псалом 18: Обращение души
- Псалом 19: «Бог Иакова»
- Псалом 20: Жизнь желаемая и обретенная
- Псалом 21: Его любовь воспомянута
- Псалом 22: «Он подкрепляет душу мою»
- Псалом 23: «Двери вечные»
- Псалом 24: Тайна Господня
- Псалом 25: Любовь к Божьему дому
- Псалом 26: «Красота Господня»
- Псалом 27: «Дела рук Его»
- Псалом 28: «Веяние тихого ветра»
- Псалом 29: Святые оправдывают Бога
- Псалом 30: Сокрытая жизнь
- Псалом 31: «Господь оправдание наше»
- Псалом 32: Хвала прилична правым
- Псалом 33: ссВкусите, и увидите»
- Псалом 34: ссДа возвеличится Господь»
- Псалом 35: Радуга в облаке
- Псалом 36: Утвержденные стопы
- Псалом 37: «Воспаления»
- Псалом 38: Горящее сердце
- Псалом 39: «Вы - свидетели Мои»
- Псалом 40: Доказательство Его любви
- Псалом 41: Воспоминания о прежних днях
- Псалом 42: Грех жалости к себе
- Псалом4 3: Горячее прошение
- Псалом 44: Божьи князья
- Псалом 45: Наша мудрость
- Псалом4 6: Восторг души
- Псалом 47: Наше нетленное наследие
- Псалом 48: «Этот путь их есть безумие их»
- Псалом 49: Праздничное собрание
- Псалом 50: Жертва, угодная Богу
- Псалом 51: Прекрасный символ
- Псалом 52 : Божье дитя в нечестивом мире
- Псалом 53: Наш высший помощник
- Псалом5 4-55: «Крылья голубя»
- Псалом5 6: «В тени крыл Твоих»
- Псалмы 57-59: «Восторжествую»
- Псалмы 60-61: «Скала Израилева»
- Псалмы 62-63: Сохраняя близость с Богом
- Псалом 64: Венец благости
- Псалом 65: «Испытание веры»
- Псалмы 66-67: Многочисленное воинство Божье
- Псалом 68: «Поношение сокрушило сердце мое»
- Псалмы 69-70: «Время старости»
- Псалом 71: «Доколе не престанет луна»
- Псалом 72: Куда идти с нашими бедами
- Псалом 73: «Горлица Твоя»
- Псалмы 74-75: Реверсивные действия Бога
- Псалмы 76-77: «Вел Ты народ Твой»
- Псалмы 78-79: «Боже! Восстанови нас»
- Псалом 80: Божий пир для Его нищих
- Псалмы 81-82: «Хранимые Тобою»
- Псалом 83: «Долина плача»
- Псалом 84: «Неужели снова не оживишь нас?»
- Псалом 85: «Знамение во благо»
- Псалом 86: День рождения души не забыт
- Псалом 87: «Ров преисподний»
- Псалом 88: «Вспомни, какой мой вею»
- Псалом 89: «Как звук»
- Псалом 90: «Щит и ограждение»
- Псалом 91: Божьи пальмы
- Псалмы 92-93: «Дому Твоему принадлежит святость»
- Псалмы 94-99: Вечно прославленный Бог
- Псалом 100: «В доме Моем»
- Псалом 101: Скорбящий пленник
- Псалом 102: Обновление жизни
- Псалом 103: Торжественная молитва
- Псалом 104: Провидение в испытаниях
- Псалом 105: Великая молитва
- Псалом 106: Милость Господа
- Псалом 107: «Мой, Мой, Мой»
- Псалмы 108-109: Одесную
- Псалмы 110-111: Друг нищего
- Псалом 112: Счастливая мать
- Псалом 113: Помощь и щит
- Псалмы 114-115: «Смерть святых Его»
- Псалмы 116-117: Краеугольный камень
- Псалом 118: Золотой алфавит
- Псалмы 119-120: Горькое и сладкое
- Псалом 121: Город возлюбленный
- Псалмы 122-123: Расторгнутая сеть
- Псалмы 124-125: Слезы перед радостью
- Псалмы 126-127: Счастливая семья
- Псалмы 128-130: «Доколе не начнет рассветать день»
- Псалом 131: Божье место покоя
- Псалмы 132-133: «Роса Ермонская»
- Псалмы 134-136: «Слава Господня»
- Псалом 137: Оживление
- Псалом 138: «Ты там»
- Псалмы 139-140: День брани
- Псалмы 141-142: Дни древние
- Псалом 143: Источник счастья
- Псалом 144: Истинная апостольская преемственность
- Псалмы 145-147: Великий Врач
- Псалмы 148-150: Вечное блаженство
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