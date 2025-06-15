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Кемпбелл - От благодати к славе

Кемпбелл - От благодати к славе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Все Писание невыразимо драгоценно для Божьих детей, но все же мы верим, что Псалтирь является одним из их излюбленных духовных пастбищ. Здесь мы обретаем божественную пищу для наших душ. В этой книге мы также находим зеркало, которое отображает каждый аспект подлинной христианской жизни - наши трудности и наши радости. С какими бы глубокими искушениями или страхами ни соприкасалась наша жизнь, или каких бы высот утешения она ни достигала, все это мы видим прекрасно отображенным в этой замечательной книге. Какими бы горестными или необычными мы ни считали некоторые из наших переживаний, читая эти Псалмы, мы находим, что такие мужи как Давид, Моисей, Асаф, Еман и другие, чьи уста воспевали эти песни или произносили эти молитвы, в свое время проходили по тем же путям, что и мы. На протяжен ии периода, который, надеюсь, могу назвать своим духовным странствованием, я не раз был подкреплен и утешен словами Господа из этих замечательных и верных песен, обращенными к моей душе. Со мной часто пребывали слова Давида: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня» (Псалом 1 1 8 :49- 50).
И если мои краткие комментарии принесут некоторое утешение или назидание кому-либо из Божьего народа, я буду считать свой труд не тщетным.

Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Размышление над книгой Псалтирь

Одесса, «Христианское просвещение», 2013. – 248 с.

Мэрдок Кемпбелл – От благодати к славе – Содержание

  • Предисловие
  • Псалом 1: Блаженный муж
  • Псалом 2: Почтите Сына
  • Псалом 3: Господь - наш щит
  • Псалом 4: Радость общения с Богом
  • Псалом 5: Мудрое решение
  • Псалом 6: Скрытая любовь
  • Псалом 7: Мудрость святого
  • Псалом 8: Говорящее творение
  • Псалом 9 (1- я часть): Погибла память их
  • Псалом 9 (2- я часть): Вечный Царь
  • Псалом 10: «Палящий ветер»
  • Псалом 11: «Отступление праведного»
  • Псалом 12: Забывает ли Господь
  • Псалом 13: «Безумец»
  • Псалом 14= <<Наследующий небеса»
  • Псалом 15: «Путь жизни»
  • Псалом 16: Ночные посещения
  • Псалом 17: Зажженный светильник
  • Псалом 18: Обращение души
  • Псалом 19: «Бог Иакова»
  • Псалом 20: Жизнь желаемая и обретенная
  • Псалом 21: Его любовь воспомянута
  • Псалом 22: «Он подкрепляет душу мою»
  • Псалом 23: «Двери вечные»
  • Псалом 24: Тайна Господня
  • Псалом 25: Любовь к Божьему дому
  • Псалом 26: «Красота Господня»
  • Псалом 27: «Дела рук Его»
  • Псалом 28: «Веяние тихого ветра»
  • Псалом 29: Святые оправдывают Бога
  • Псалом 30: Сокрытая жизнь
  • Псалом 31: «Господь оправдание наше»
  • Псалом 32: Хвала прилична правым
  • Псалом 33: ссВкусите, и увидите»
  • Псалом 34: ссДа возвеличится Господь»
  • Псалом 35: Радуга в облаке
  • Псалом 36: Утвержденные стопы
  • Псалом 37: «Воспаления»
  • Псалом 38: Горящее сердце
  • Псалом 39: «Вы - свидетели Мои»
  • Псалом 40: Доказательство Его любви
  • Псалом 41: Воспоминания о прежних днях
  • Псалом 42: Грех жалости к себе
  • Псалом4 3: Горячее прошение
  • Псалом 44: Божьи князья
  • Псалом 45: Наша мудрость
  • Псалом4 6: Восторг души
  • Псалом 47: Наше нетленное наследие
  • Псалом 48: «Этот путь их есть безумие их»
  • Псалом 49: Праздничное собрание
  • Псалом 50: Жертва, угодная Богу
  • Псалом 51: Прекрасный символ
  • Псалом 52 : Божье дитя в нечестивом мире
  • Псалом 53: Наш высший помощник
  • Псалом5 4-55: «Крылья голубя»
  • Псалом5 6: «В тени крыл Твоих»
  • Псалмы 57-59: «Восторжествую»
  • Псалмы 60-61: «Скала Израилева»
  • Псалмы 62-63: Сохраняя близость с Богом
  • Псалом 64: Венец благости
  • Псалом 65: «Испытание веры»
  • Псалмы 66-67: Многочисленное воинство Божье
  • Псалом 68: «Поношение сокрушило сердце мое»
  • Псалмы 69-70: «Время старости»
  • Псалом 71: «Доколе не престанет луна»
  • Псалом 72: Куда идти с нашими бедами
  • Псалом 73: «Горлица Твоя»
  • Псалмы 74-75: Реверсивные действия Бога
  • Псалмы 76-77: «Вел Ты народ Твой»
  • Псалмы 78-79: «Боже! Восстанови нас»
  • Псалом 80: Божий пир для Его нищих
  • Псалмы 81-82: «Хранимые Тобою»
  • Псалом 83: «Долина плача»
  • Псалом 84: «Неужели снова не оживишь нас?»
  • Псалом 85: «Знамение во благо»
  • Псалом 86: День рождения души не забыт
  • Псалом 87: «Ров преисподний»
  • Псалом 88: «Вспомни, какой мой вею»
  • Псалом 89: «Как звук»
  • Псалом 90: «Щит и ограждение»
  • Псалом 91: Божьи пальмы
  • Псалмы 92-93: «Дому Твоему принадлежит святость»
  • Псалмы 94-99: Вечно прославленный Бог
  • Псалом 100: «В доме Моем»
  • Псалом 101: Скорбящий пленник
  • Псалом 102: Обновление жизни
  • Псалом 103: Торжественная молитва
  • Псалом 104: Провидение в испытаниях
  • Псалом 105: Великая молитва
  • Псалом 106: Милость Господа
  • Псалом 107: «Мой, Мой, Мой»
  • Псалмы 108-109: Одесную
  • Псалмы 110-111: Друг нищего
  • Псалом 112: Счастливая мать
  • Псалом 113: Помощь и щит
  • Псалмы 114-115: «Смерть святых Его»
  • Псалмы 116-117: Краеугольный камень
  • Псалом 118: Золотой алфавит
  • Псалмы 119-120: Горькое и сладкое
  • Псалом 121: Город возлюбленный
  • Псалмы 122-123: Расторгнутая сеть
  • Псалмы 124-125: Слезы перед радостью
  • Псалмы 126-127: Счастливая семья
  • Псалмы 128-130: «Доколе не начнет рассветать день»
  • Псалом 131: Божье место покоя
  • Псалмы 132-133: «Роса Ермонская»
  • Псалмы 134-136: «Слава Господня»
  • Псалом 137: Оживление
  • Псалом 138: «Ты там»
  • Псалмы 139-140: День брани
  • Псалмы 141-142: Дни древние
  • Псалом 143: Источник счастья
  • Псалом 144: Истинная апостольская преемственность
  • Псалмы 145-147: Великий Врач
  • Псалмы 148-150: Вечное блаженство
Views 365
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
S
Sergey05 3 years ago

Спасибо за еще один комментарий к Псалтири!

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