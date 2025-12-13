Кэмпбелл - Пути к блаженству
Не так давно я беседовал с группой студентов в Эсаленском институте в Калифорнии. Большую часть ее составляли женщины. Их чрезвычайно интересовало, встречаются ли в классической мифологии примеры ролевых моделей для женщин, желающих занимать руководящие посты или служить в армии в нашем современном мире. Таких моделей не было. Тогда был поднят вопрос, могут ли мифологические персонажи вообще выступать в качестве ролевых моделей.
Я бы сказал, что независимо от того, могут они или не могут, мифы всегда обеспечивали общество набором ролевых моделей, адекватных для времени их бытования. Образы мифов показывают, каким образом космическая энергия проявляет себя во времени, и потому, когда меняются времена, вместе с ними меняются и способы этой манифестации.
Я рассказал студентам, что боги представляют собой силы, хранящие человека и покровительствующие ему в той или иной сфере деятельности. Обращаясь к божеству, мы испытываем влияние стабилизирующей энергии, которая помогает войти в роль как она есть и подключиться к модели, представляемой данный божеством. Существуют божества, покровительствующие сельскому хозяйству, войне и так далее. В нашей классической традиции нет божеств, которые бы помогали женщинам на пути бизнеса, управления или войны. Афина покровительствует воинам, но сама воином не является. Артемида может быть охотницей, но на самом деле олицетворяет трансформирующую силу богини или природы, не имеющую отношения к активным действиям в социальной сфере. Чему занимающаяся бизнесом женщина могла бы научиться у Артемиды?
Кэмпбелл, Джозеф - Пути к блаженству: мифология и трансформация личности
Пер. с англ. А. Осипова. — М.: Открытый Мир, 2006. — 320 с.
ISBN 5-9743-0043-2
Кэмпбелл, Джозеф - Пути к блаженству - Содержание
- Предисловие составителя
- Введение
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Часть первая. Человек и миф
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Глава первая. Ритуалы необходимы
- Функции мифологии
- Миф и развитие личности
- Мифы будущего
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Глава вторая. Миф сквозь времена
- Форма и сущность мифа
- Рождение мифа: первобытные и ранние сообщества
- Рождение Востока и Запада: высокие культуры
- Глава первая. Ритуалы необходимы
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Часть вторая. Живой миф
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Глава третья. Общество и символ
- Механизмы мифа: как работают символы
- Общество, миф и развитие личности
- Эго: Восток и Запад
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Глава четвертая. Миф и человеческое «я»
- Юнг и психологические типы
- Архетипы коллективного бессознательного
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Глава пятая. Личный миф
- Юнг. По какому мифу я живу?
- Функции мифологии в традиционном обществе и в наши дни
- Глава третья. Общество и символ
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Часть третья. Путешествие героя
- Глава шестая. «Я» в качестве героя
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Часть четвертая. Диалоги
- Глава седьмая. Диалоги
- Библиография Джозефа Кэмпбелла
- Об авторе
- О Фонде Джозефа Кэмпбелла
- О собрании сочинений Джозефа Кэмпбелла
- Другие книги из собрания сочинений Джозефа Кэмпбелла
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