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Кенфилд - 7 секретов эффективного отцовства

Кенфилд - 7 секретов эффективного отцовства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Многие мужчины полагают, что для хорошего отцовства достаточно просто «быть рядом» и приносить зарплату. Но Кен Кенфилд, основатель Национального центра отцовства, утверждает: воспитание — это не интуиция, а набор конкретных навыков, которые можно и нужно тренировать.

Книга «7 секретов эффективного отцовства» родилась не из кабинетных размышлений, а из масштабного исследования, охватившего тысячи семей. Автор проанализировал опыт успешных отцов и выделил семь ключевых качеств, которые отличают «папу-героя» от просто «номинального родителя».

Это практическое руководство, лишенное воды. Кенфилд предлагает четкую стратегию: как по-настоящему узнать своего ребенка, как сохранять последовательность в дисциплине, как выражать любовь и почему отношения с матерью детей — это фундамент отцовского авторитета. Книга станет дорожной картой для мужчин, которые хотят оставить после себя достойное наследие и услышать от своих детей искреннее «спасибо».

Кен Кенфилд – 7 секретов эффективного отцовства

Санкт-Петербург: Христианское Библейское Братство Святого Апостола Павла, 1998. – 234 с.

ISBN 966-95439-0-8

Кен Кенфилд – 7 секретов эффективного отцовства – Содержание

Голоса хороших отцов

  • Применение семи секретов

  • Секрет 1: Посвящение

  • Секрет 2: Знание своего ребенка

  • Секрет 3: Последовательность

  • Секрет 4: Защита и обеспечение

  • Секрет 5: Любовь к матери

  • Секрет 6: Активное выслушивание

  • Секрет 7: Духовное воспитание

Восьмой секрет

Приложения

Об исследовании

Безотцовщина: эпидемия национального масштаба

Национальный Центр Отцовства

Примечания

Руководство для группового изучения

Views 300
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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