Кенфилд - 7 секретов эффективного отцовства
Многие мужчины полагают, что для хорошего отцовства достаточно просто «быть рядом» и приносить зарплату. Но Кен Кенфилд, основатель Национального центра отцовства, утверждает: воспитание — это не интуиция, а набор конкретных навыков, которые можно и нужно тренировать.
Книга «7 секретов эффективного отцовства» родилась не из кабинетных размышлений, а из масштабного исследования, охватившего тысячи семей. Автор проанализировал опыт успешных отцов и выделил семь ключевых качеств, которые отличают «папу-героя» от просто «номинального родителя».
Это практическое руководство, лишенное воды. Кенфилд предлагает четкую стратегию: как по-настоящему узнать своего ребенка, как сохранять последовательность в дисциплине, как выражать любовь и почему отношения с матерью детей — это фундамент отцовского авторитета. Книга станет дорожной картой для мужчин, которые хотят оставить после себя достойное наследие и услышать от своих детей искреннее «спасибо».
Кен Кенфилд – 7 секретов эффективного отцовства
Санкт-Петербург: Христианское Библейское Братство Святого Апостола Павла, 1998. – 234 с.
ISBN 966-95439-0-8
Кен Кенфилд – 7 секретов эффективного отцовства – Содержание
Голоса хороших отцов
Применение семи секретов
Секрет 1: Посвящение
Секрет 2: Знание своего ребенка
Секрет 3: Последовательность
Секрет 4: Защита и обеспечение
Секрет 5: Любовь к матери
Секрет 6: Активное выслушивание
Секрет 7: Духовное воспитание
Восьмой секрет
Приложения
Об исследовании
Безотцовщина: эпидемия национального масштаба
Национальный Центр Отцовства
Примечания
Руководство для группового изучения
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