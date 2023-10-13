Кеннеди - Что было бы если бы Иисус не родился

Мы живем в эпоху, в которую терпим только один предрассудок — антихристианский фанатизм. Мишель Новак, известный обозреватель, однажды сказал, что сегодня уже невозможно выставлять на публичное осмеяние и осуждение такие общественные группы, как афро-американцы, индейцы, женщины, гомосексуалисты, поляки или кто-либо еще. В настоящее время единственной общественной группой, которую вы можете подвергнуть публичному осмеянию, являются христиане. Нападки на церковь и христианство повсеместны и являются обычным делом. Как однажды сказал Пэт Бьюкенэн, "порка христиан является популярным внутренним видом спорта".

Джеймс Кеннеди, Джерри Ньюкомб - Что было бы, если бы Иисус не родился

Одесса: Христианское просвещение, 2009. — 304 с.

ISBN 5-8404-0216-8

Джеймс Кеннеди, Джерри Ньюкомб - Что было бы, если бы Иисус не родился - Содержание

Глава 1. ХРИСТОС И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Глава 2. ПО ОБРАЗУ БОЖИЮ

Глава 3. СОСТРАДАНИЕ И МИЛОСТЬ

Глава 4. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Глава 5. ВЛАСТЬ НАРОДА, ДЛЯ НАРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ САМИМ НАРОДОМ

Глава 6. СВОБОДА ДЛЯ ВСЕХ

Глава 7. РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД МЫСЛЯМИ БОГА ВСЛЕД ЗА НИМ

Глава 8. СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРУДОВАЯ ЭТИКА

Глава 9. КРАСОТА СЕКСУАЛЬНОСТИ

Глава 10. ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ

Глава 11. ПРИОБЩЕНИЕ НЕЦИВИЛИЗОВАННЫХ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава 12. ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛИЧАЙШИХ ТВОРЕНИЙ ИСКУССТВА

Глава 13. "ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ"

Глава 14. ГРЕХИ ЦЕРКВИ

Глава 15. ЖЕСТОКИЙ МИР

Глава 16. КУДА НАМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?

Джеймс Кеннеди, Джерри Ньюкомб Что было бы, если бы Иисус не родился - Христос и цивилизация

Некоторые люди совершили переворот в какой-либо одной сфере человеческого знания или в каком-то одном аспекте человеческой жизни, и их имена навеки внесены в анналы человеческой истории. Иисус Христос, величайший из когда-либо живших людей, изменил практически каждый аспект человеческой жизни, и большинство людей об этом ничего не знает. Величайшая трагедия ежегодного празднования Рождества не столько в его коммерциализации (при всех ее масштабах), сколько в его опошлении. Как печально видеть, что люди забыли Того, Кому они стольким обязаны. Иисус сказал в Откровении 21,5: "Се, творю все новое". (Се: [idou по-гречески] значит: "заметьте", "рассмотрите внимательнее", "присмотритесь поближе".) Иисус Христос полностью изменял все, к чему прикасался. Он коснулся времени, когда родился в этот мир; у Него появился день рождения, и этот день рождения полностью изменил наш способ отсчета времени. Кто-то сказал, что Он сдвинул реку времени из ее привычного русла и сорвал дверь веков с петель. Сейчас весь мир ведет отсчет времени от Рождества Христова (В. С, то есть столько-то лет до Р. X. и A. D. — столько-то по Р. X.). К сожалению, в большинстве случаев наше неграмотное сегодняшнее поколение даже не знает, что A. D. означает Anno Domini, "от лета Господня".

По иронии получается так, что даже самый закоснелый атеист, пишущий пропагандистское письмо своему другу, вынужден признавать Христа, когда ставит дату на своем письме. Атеистический Советский Союз был вынужден в своей конституции признать, что он начал свое существование в 1917 году "от лета Господня". В библиотеке есть множество книг, и каждая из них, даже если она содержит антихристианские диатрибы, ссылается на Иисуса Христа в виде даты ее публикации.