Кеннеди - Если бы не Иисус

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Cultural Studies Art

Д. Джеймс Кеннеди – Если бы не Иисус - Как христианство изменило мир к лучшему

Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. - 232 с.

ISBN 978-966-491- 062 -7 (Укр.)

ISBN 0-7852-7040 -Х (США)

Д. Джеймс Кеннеди – Если бы не Иисус – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

  • Глава 1. ХРИСТОС И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Несколько слов о влиянии Христа на всемирную историю

  • Глава 2. ПО ОБРАЗУ БОЖЬЕМУ. Христианство и ценность человеческой жизни

  • Глава 3. СОСТРАДАНИЕ И МИЛОСЕРДИЕ. Христианство и помощь бедным

  • Глава 4. ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ. Христианство и образование

  • Глава 5. НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: ИЗ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА. Влияние христианства на основание американского государства

  • Глава 6. СВОБОДАДЛЯ ВСЕХ. Вклад христианства в развитие гражданских свобод

  • Глава 7. «ПОМЫШЛЯТЬ ВСЛЕД ЗА БОГОМ ЕГО МЫСЛЯМИ». Влияние христианства на науку

  • Глава 8. СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРУДОВАЯ ЭТИКА. Влияние христианства на экономику

  • Глава 9. СВЯТОСТЬ БРАКА. Влияние христианства на секс и семейную жизнь

  • Глава 10. ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ. Вклад христианства в развитие медицины

  • Глава 11. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ДИКАРИ. Нравственное влияние христианства

  • Глава 12. ВЕЛ ИЧАЙШИЕ ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА. Влияние христианства на изобразительные искусства и музыку

  • Глава 13. О БЛАГОДАТЬ! СПАСЕН ТОБОЙ! Жизни, преображенные Христом

  • Глава 14. ГРЕХИ ЦЕРКВИ. Негативные аспекты христианства в истории

  • Глава 15. ЖЕСТОКИЙ МИР. Что происходит, когда отвергают христианские заповеди

  • Глава 16. ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? Наше предназначение

Примечания

Об авторах

Added 24.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

