Кеннеди – Взрыв евангелизации
Двадцать дет тому назад, когда начиналась эта работа, подобный бурный рост евангелизации казался скорее мечтой, но сегодня эта мечта все больше и больше обретает черты реальности.
Церковь Христова растет во всем мире с невиданной быстротой. Во многом это объясняется тем, что все большее число простых верующих осознают свою ответственность и величие дара быть свидетелями веры в Иисуса Христа. Каждый год тысячи христиан учатся свидетельствовать другим людям. Церковь поистине начинает походить на "могущественную армию".
Но самое поразительное заключается в том, что чем больше растет церковь и чем большее число христиан проходит обучение, тем быстрее становятся темпы роста. Мы действительно наблюдаем настоящий взрыв евангелизации, но пик его еще впереди!
По оценкам, к концу этого года около десяти тысяч церквей в более чем пятидесяти странах будут обучать своих членов свидетельствовать, используя принципы и методику, разработанную в рамках программы "Взрыва Евангелизации."
На протяжении ряда лет в программе "Взрыва Евангелизации" (BE) сложились три следующих этапа:
I. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
С самого начала работы по программе BE было очевидно, что евангелизация не является самоцелью, а лишь началом. Хотя главной целью BE была (и до сих пор является) евангелизация, мы поняли, что для ее успеха необходимо наличие дружеских отношений, атмосфера любви между наставником и обучаемым. И кроме того мы осознали, что новообращенные не должны сразу после принятия Иисуса Христа быть предоставлены самим себе, а нуждаются в духовной поддержке и взращивании.
II. ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
По мере накопления реального опыта евангелизации нам становилось все более и более очевидно, что наилучшие результаты дает такая работа, при которой духовное наставничество происходит на трех уровнях.
Д. Джеймс Кеннеди – Взрыв евангелизации – Программа для рядовых членов церкви
Перевод с английского. – Третье издание. – Fort Lauderdale, FL: Evangelism Explosion III, 1993. – 194 с.
Д. Джеймс Кеннеди – Взрыв евангелизации – Содержание
Содержание
Вступительное слово доктора Билли Грэма vi
Предисловие к третьему изданию vii
Предисловие к первому изданию х
- Глава 1. Обучение Евангелизации рядовых членов церкви
- Глава 2. Изложение Евангелия
- Глава 3. Анализ изложения Евангелия
- Глава 4. Умение убедительно использовать свидетельство
- Глава 5. Как реагировать на возражения
- Глава 6. Иллюстрации
- Глава 7. Несколько полезных советов
- Глава 8. Благовествование как образ жизни
- Глава 9. Анкетирование как орудие евангелизации
- Глава 10. Душепопечение
- Глава 11. Пополнение рядов евангелистов
- Глава 12. Структура иерархии
Приложение А - Анкета готовности
Приложение Б - Последующее душепопечение
Приложение В - Результаты посещений
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