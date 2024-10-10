Двадцать дет тому назад, когда начиналась эта работа, подобный бурный рост евангелизации казался скорее мечтой, но сегодня эта мечта все больше и больше обретает черты реальности.

Церковь Христова растет во всем мире с невиданной быстротой. Во многом это объясняется тем, что все большее число простых верующих осознают свою ответственность и величие дара быть свидетелями веры в Иисуса Христа. Каждый год тысячи христиан учатся свидетельствовать другим людям. Церковь поистине начинает походить на "могущественную армию".

Но самое поразительное заключается в том, что чем больше растет церковь и чем большее число христиан проходит обучение, тем быстрее становятся темпы роста. Мы действительно наблюдаем настоящий взрыв евангелизации, но пик его еще впереди!

По оценкам, к концу этого года около десяти тысяч церквей в более чем пятидесяти странах будут обучать своих членов свидетельствовать, используя принципы и методику, разработанную в рамках программы "Взрыва Евангелизации."

На протяжении ряда лет в программе "Взрыва Евангелизации" (BE) сложились три следующих этапа:

I. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

С самого начала работы по программе BE было очевидно, что евангелизация не является самоцелью, а лишь началом. Хотя главной целью BE была (и до сих пор является) евангелизация, мы поняли, что для ее успеха необходимо наличие дружеских отношений, атмосфера любви между наставником и обучаемым. И кроме того мы осознали, что новообращенные не должны сразу после принятия Иисуса Христа быть предоставлены самим себе, а нуждаются в духовной поддержке и взращивании.

II. ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

По мере накопления реального опыта евангелизации нам становилось все более и более очевидно, что наилучшие результаты дает такая работа, при которой духовное наставничество происходит на трех уровнях.

Д. Джеймс Кеннеди – Взрыв евангелизации – Программа для рядовых членов церкви

Перевод с английского. – Третье издание. – Fort Lauderdale, FL: Evangelism Explosion III, 1993. – 194 с.

Д. Джеймс Кеннеди – Взрыв евангелизации – Содержание

Содержание

Вступительное слово доктора Билли Грэма vi

Предисловие к третьему изданию vii

Предисловие к первому изданию х

Глава 1. Обучение Евангелизации рядовых членов церкви

Глава 2. Изложение Евангелия

Глава 3. Анализ изложения Евангелия

Глава 4. Умение убедительно использовать свидетельство

Глава 5. Как реагировать на возражения

Глава 6. Иллюстрации

Глава 7. Несколько полезных советов

Глава 8. Благовествование как образ жизни

Глава 9. Анкетирование как орудие евангелизации

Глава 10. Душепопечение

Глава 11. Пополнение рядов евангелистов

Глава 12. Структура иерархии

Приложение А - Анкета готовности

Приложение Б - Последующее душепопечение

Приложение В - Результаты посещений