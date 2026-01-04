Боулз - Послание к Галатам - Комментарий

А. Приветствие (1:1-5)

В. Призвание Павла Богом (1:11-17)

Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24)

Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5)

Е. Апостольское соглашение (2:6-10)

Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14)