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Боулз - Послание к Галатам - Комментарий

Боулз - Послание к Галатам - Комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий - Содержание

  • Вступление

    • Автор

    • Церкви Галатов

      • Теория северной Галатии

      • Теория южной Галатии

    • Дата и место написания

    • Структура послания

    • Аббревиатуры

    • Библиография

  • I. Власть: апостольское Евангелие (1:1-2:21)

    • А. Приветствие (1:1-5)

    • Б. Удивление Павла (1:6-10)

    • В. Призвание Павла Богом (1:11-17)

    • Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24)

    • Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5)

    • Е. Апостольское соглашение (2:6-10)

    • Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14)

    • З. Вывод, сделанный апостолом (2:15-21)

  • II. Аргументы: Закон против веры (3:1-4:31)

    • А. Аргумент первый: получение Духа (3:1-5)

    • Б. Аргумент второй: Авраам (3:6-9)

    • В. Аргумент третий: проклятие (3:10-14)

    • Г. Аргумент четвертый: завет с людьми (3:15-22)

    • Д. Аргумент пятый: Детоводитель (3:23-4:7)

      • 1. Функция «детоводителя» (3:23-25)

      • 2. Польза для «детей» (3:26-29)

      • 3. Дети обретают полноценные права (4:1-7)

      • 4. Возвращение назад – это глупость (4:8-11)

    • Е. Аргумент шестой: личная просьба Павла (4:12-20)

      • 1. Прежнее приветствие Павла (4:12-16)

      • 2. Нынешние переживания Павла (4:17-20)

      • Ж. Аргумент седьмой: аллегория Агари и Сарры (4:21-31)

  • III. Жизнь ради свободы (5:1-6:18)

    • А. Свобода или ярмо? (5:1-6)

    • Б. Брожение, вызванное смутьянами (5:7-12)

    • В. Суть закона и любви (5:13-15)

    • Г. Дела греховной природы (5:16-21)

    • Д. Плоды Духа (5:22-26)

    • Е. Закон Христа (6:1-6)

    • Ж. Плод Духа (6:7-10)

    • З. Собственноручное резюме Павла (6:11-18)

  • Эпилог

Views 412
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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