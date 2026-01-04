Боулз - Послание к Галатам - Комментарий
Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий - Содержание
Вступление
Автор
Церкви Галатов
Теория северной Галатии
Теория южной Галатии
Дата и место написания
Структура послания
Аббревиатуры
Библиография
I. Власть: апостольское Евангелие (1:1-2:21)
А. Приветствие (1:1-5)
Б. Удивление Павла (1:6-10)
В. Призвание Павла Богом (1:11-17)
Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24)
Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5)
Е. Апостольское соглашение (2:6-10)
Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14)
З. Вывод, сделанный апостолом (2:15-21)
II. Аргументы: Закон против веры (3:1-4:31)
А. Аргумент первый: получение Духа (3:1-5)
Б. Аргумент второй: Авраам (3:6-9)
В. Аргумент третий: проклятие (3:10-14)
Г. Аргумент четвертый: завет с людьми (3:15-22)
Д. Аргумент пятый: Детоводитель (3:23-4:7)
1. Функция «детоводителя» (3:23-25)
2. Польза для «детей» (3:26-29)
3. Дети обретают полноценные права (4:1-7)
4. Возвращение назад – это глупость (4:8-11)
Е. Аргумент шестой: личная просьба Павла (4:12-20)
1. Прежнее приветствие Павла (4:12-16)
2. Нынешние переживания Павла (4:17-20)
Ж. Аргумент седьмой: аллегория Агари и Сарры (4:21-31)
III. Жизнь ради свободы (5:1-6:18)
А. Свобода или ярмо? (5:1-6)
Б. Брожение, вызванное смутьянами (5:7-12)
В. Суть закона и любви (5:13-15)
Г. Дела греховной природы (5:16-21)
Д. Плоды Духа (5:22-26)
Е. Закон Христа (6:1-6)
Ж. Плод Духа (6:7-10)
З. Собственноручное резюме Павла (6:11-18)
Эпилог
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