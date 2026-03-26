Кэннон Долорес - Хранители - 1

Я случайно столкнулась с людьми, которых похищали НЛО. На моем жизненном пути показался неожиданный поворот. Передо мной открылись двери, через которые мне довелось увидеть мир, о существовании которого никто не хотел знать. Многие говорят, что лучше не трогать то, что не подвластно пониманию человеческого разума. Но я знала, что если в том мире кроется знание и понимание, то мне придется искать ответы на мои бесконечные вопросы. Любое новое исследование я расцениваю как вызов. И я должна принять его. Но эта область исследования сильно отличалась от моей обычной практики. Я должна была изменить свою технику и приспособиться к новым условиям.

Я всегда интересовалась НЛО, так называемыми летающими тарелками. Я прочитала много литературы по этому вопросу. Больше всего меня поразил случай Бетти и Барни Хилл, о котором было впервые написано в 60-е гг. прошлого века. Это был первый случай так называемого похищения (похищения пришельцами). Очень многие факты убедили меня в том, что случай, произошедший с семьей Хилл, действительно имел место. Например, абсолютно правдоподобно звучит рассказ о том, что инопланетяне общались при помощи телепатии и были настроены по отношению к людям довольно дружелюбно.

Долорес Кэннон - Хранители - Что cтoит за гранью загадочного nохищения люgeй НЛО - том 1

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2008 г. - 334 с.

ISBN 978-5-903469-09-3

Перевод с английского языка Setgei Paylian (Pakhlevaniants)

Долорес Кэннон - Хранители - том 1 - Содержание

Глава 1. Смена направления

Глава 2. Искажение времени

Глава 3. То, что мы видим, это не всегда то, что есть на самом деле

Глава 4. Скрытая информация из наших снов

Глава 5. Заблокированные воспоминания

Глава 6. Библиотека

Глава 7. Разговор с пришельцами