Кэннон Долорес - Иисус и Ессеи

Я не могу утверждать, что всё, представленное в этой книге, - абсолютная истина, неоспоримые факты. Я не знаю ответов и всерьёз сомневаюсь, знает ли их кто-то из ныне живущих. Но попытайтесь освободиться от шаблонов мышления, в плену которых вы живёте с детства. Распахните окна своего ума, впустите любопытство и жажду знания, подобно свежему весеннему ветру, и смахните паутину самодовольства. Наберитесь смелости помыслить немыслимое. Наберитесь смелости оспорить бесспорное. Наберитесь смелости рассмотреть разные представления о жизни и смерти. И ваша душа, ваше вечное «Я», станет от этого только богаче.
Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи
Москва.: Изд. «Стигмарион», 2018 - 384 с.
Издание второе, исправленное.
ISBN 978-5-903469-96-3
Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи - Содержание
Предисловие
Часть первая. Таинственные ессеи
Глава 1.Как все началось
Глава 2. Субъект
Глава 3. Знакомство с Садди
Глава 4. Кто такие ессеи?
Глава 5. Описание Кумрана
Глава 6. Управление Кумранской общиной
Глава 7.Загадочная библиотека
Глава 8.Двенадцать заповедей
Глава 9.Медитация и чакры
Глава 10.Первое путешествие Садди во внешний мир
Глава 11.Сара, сестра Садди
Глава 12.Путешествие в Вифезду
Глава 13.Вопросы
Глава 14.Свитки и библейские истории
Глава 1S.Моисей и Иезекииль
Глава 16.Творение, Потоп и Калу
Часть вторая. Жизнь Иисуса
Глава 17.Пророчества
Глава 18.Вифлеемская звезда
Глава 19.Волхвы и младенец
Глава 20.Иисус и Иоанн: два ученика в Кумране
Глава 21.Иисус и Иоанн: завершение обучения
Глава 22.Странствия Иисуса и Мария
Глава 23.Иисус начинает проповедовать
Глава 24.Приготовления к распятию
Глава 25.Распятие и воскресение
Глава 26.Смысл распятия и воскресения
Приложение
