Кэннон Долорес - Иисус и Ессеи

Я не могу утверждать, что всё, представленное в этой книге, - абсолютная истина, неоспоримые факты. Я не знаю ответов и всерьёз сомневаюсь, знает ли их кто-то из ныне живущих. Но попытайтесь освободиться от шаблонов мышления, в плену которых вы живёте с детства. Распахните окна своего ума, впустите любопытство и жажду знания, подобно свежему весеннему ветру, и смахните паутину самодовольства. Наберитесь смелости помыслить немыслимое. Наберитесь смелости оспорить бесспорное. Наберитесь смелости рассмотреть разные представления о жизни и смерти. И ваша душа, ваше вечное «Я», станет от этого только богаче.

Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2018 - 384 с.

Издание второе, исправленное.

ISBN 978-5-903469-96-3

Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи - Содержание

Предисловие

Часть первая. Таинственные ессеи

Глава 1.Как все началось

Глава 2. Субъект

Глава 3. Знакомство с Садди

Глава 4. Кто такие ессеи?

Глава 5. Описание Кумрана

Глава 6. Управление Кумранской общиной

Глава 7.Загадочная библиотека

Глава 8.Двенадцать заповедей

Глава 9.Медитация и чакры

Глава 10.Первое путешествие Садди во внешний мир

Глава 11.Сара, сестра Садди

Глава 12.Путешествие в Вифезду

Глава 13.Вопросы

Глава 14.Свитки и библейские истории

Глава 1S.Моисей и Иезекииль

Глава 16.Творение, Потоп и Калу

Часть вторая. Жизнь Иисуса

Глава 17.Пророчества

Глава 18.Вифлеемская звезда

Глава 19.Волхвы и младенец

Глава 20.Иисус и Иоанн: два ученика в Кумране

Глава 21.Иисус и Иоанн: завершение обучения

Глава 22.Странствия Иисуса и Мария

Глава 23.Иисус начинает проповедовать

Глава 24.Приготовления к распятию

Глава 25.Распятие и воскресение

Глава 26.Смысл распятия и воскресения

Приложение