Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кэннон Долорес - Иисус и Ессеи

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Я не могу утверждать, что всё, представленное в этой книге, - абсолютная истина, неоспоримые факты. Я не знаю ответов и всерьёз сомневаюсь, знает ли их кто-то из ныне живущих. Но попытайтесь освободиться от шаблонов мышления, в плену которых вы живёте с детства. Распахните окна своего ума, впустите любопытство и жажду знания, подобно свежему весеннему ветру, и смахните паутину самодовольства. Наберитесь смелости помыслить немыслимое. Наберитесь смелости оспорить бесспорное. Наберитесь смелости рассмотреть разные представления о жизни и смерти. И ваша душа, ваше вечное «Я», станет от этого только богаче.

Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2018 - 384 с.

Издание второе, исправленное.

ISBN 978-5-903469-96-3

Долорес Кэннон - Иисус и Ессеи - Содержание

Предисловие

Часть первая. Таинственные ессеи

  • Глава 1.Как все началось

  • Глава 2. Субъект

  • Глава 3. Знакомство с Садди

  • Глава 4. Кто такие ессеи?

  • Глава 5. Описание Кумрана

  • Глава 6. Управление Кумранской общиной

  • Глава 7.Загадочная библиотека

  • Глава 8.Двенадцать заповедей

  • Глава 9.Медитация и чакры

  • Глава 10.Первое путешествие Садди во внешний мир

  • Глава 11.Сара, сестра Садди

  • Глава 12.Путешествие в Вифезду

  • Глава 13.Вопросы

  • Глава 14.Свитки и библейские истории

  • Глава 1S.Моисей и Иезекииль

  • Глава 16.Творение, Потоп и Калу

Часть вторая. Жизнь Иисуса

  • Глава 17.Пророчества

  • Глава 18.Вифлеемская звезда

  • Глава 19.Волхвы и младенец

  • Глава 20.Иисус и Иоанн: два ученика в Кумране

  • Глава 21.Иисус и Иоанн: завершение обучения

  • Глава 22.Странствия Иисуса и Мария

  • Глава 23.Иисус начинает проповедовать

  • Глава 24.Приготовления к распятию

  • Глава 25.Распятие и воскресение

  • Глава 26.Смысл распятия и воскресения

Приложение

Views 42
Rating
Added 26.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

