Кэннон Долорес - Многомерная Вселенная - 3

Я думала, что закончила эту книгу, и уже готовила её к печати, однако в своих терапевтических сеансах я продолжала получать новую информацию. Моя семья просит меня приберечь её для следующего тома, и, я думаю, такой том действительно будет, но некоторая информация буквально просится, чтобы я включила её в эту книгу.
В ноябре 2004 года я провела в своём офисе в Арканзасе сеанс, который связан с описанными в этой главе поисками мудреца. Этот сеанс пошёл по неожиданному сценарию. Гэйл перенеслась в прошлую жизнь, в которой она была молодым человеком, жившим высоко в горах с группой полупримитивных людей. Они жили либо в пещерах, либо в хижинах из веток и шкур. Молодой человек жил в хижине вместе со старой родственницей. Его занятие заключалось в том, чтобы собирать в лесу и на холмах ягоды и орехи и делиться ими с другими. Во время одной из таких вылазок в горы, окружающие поселение, он обнаружил странные небольшие камешки с вырезанными на них изображениями людей и животных.
Долорес Кэннон - Многомерная Вселенная - Том 3
Москва.: Изд. «Стигмарион», 2021 — с. 416.
Издание второе
ISBN 978-5-907047-33-4
Долорес Кэннон - Многомерная Вселенная - Том 3 - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРАПИИ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ
Глава 1. Мои первые шаги в гипнозе
Глава 2. Обычная терапия прошлых жизней
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ И ПОТЕРЯННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава 3. Люди-кошки. Другой сфинкс
Глава 4. Богиня Изида
Глава 5. Тайный город
Глава 6. Побег из Атлантиды
Глава 7. Древние знания
Глава 8. Спасённые
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ СУЩЕСТВА И КАРМА
Глава 9. Дети создают карму
Глава 10. Жизнь в нечеловеческих телах
Глава 11. Чужой на земле
Глава 12. Работа во сне
Глава 13. Первый из семи
Глава 14. Высокоразвитые существа
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ МУДРЕЦЫ
Глава 15. Воспоминания о мудреце
Глава 16. В поисках мудреца
