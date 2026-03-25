Страх — это невидимая клетка, которая мешает нам жить полной жизнью, принимать решения и верить в лучшее. Керол Кент в своей книге предлагает женщинам ключ к этой клетке. Автор не просто теоретизирует, она честно делится собственным опытом борьбы с тревогой и неуверенностью.
В центре внимания — самые распространенные женские страхи: страх одиночества, страх за детей, боязнь неудач или осуждения. Эта книга поможет вам отличить конструктивный страх от деструктивного, научит доверять Богу в самых неопределенных ситуациях и поможет превратить ваше беспокойство в созидательную энергию веры.
Керол Кент - Обуздай свои страхи
Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 248 с.
ISBN 978-966-7698-31-7
Керол Кент - Обуздай свои страхи – Содержание
Часть первая: Надейся, ...даже когда жизнь приводит тебя в ужас
Глава первая: «Если я настоящая христианка, откуда у меня эти проблемы?»
ОГЛЯНИТЕСЬ - ВЫ НЕ ОДИНОКИ
Глава вторая: «Что происходит в моей голове, когда я боюсь?»
РАСПОЗНАЕМ И ОБУЗДЫВАЕМ СТРАХИ
Часть вторая: Преодолеваем страх того, что еще не случилось... пока!
Глава третья:«Почему я паникую по пустякам ?»
СТРАХ 1: ПАРАЛИЗУЮЩИЕ ФОБИИ
Глава четвертая: «Почему страх за события, которые могут произойти поглощает мои духовные и душевные силы?»
СТРАХ 2: ВОЗМОЖНЫЕ НЕСЧАСТЬЯ
Часть третья: Преодолеваем страх уязвимости
Глава пятая: «Почему все, чем я занимаюсь, должно быть совершенным?»
СТРАХ 3: ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ
Глава шестая: «Если я подпущу тебя поближе, станешь ли ты меня презирать?»
СТРАХ 4: ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ДРУГИМИ В ИСТИННОМ СВЕТЕ
Часть четвертая: Преодолеваем страх одиночества
Глава седьмая: «Если я не буду соответствовать ожиданиям окружающих, что тогда случится со мной и с ними?»
СТРАХ 5: РАЗОЧАРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
Глава восьмая: «А что, если люди, которым я отдам свою любовь, бросят
СТРАХ 6: СТРАХ БЫТЬ ОТВЕРГНУТОЙ
Часть пятая: Преодолеваем страх перед истиной
Глава девятая: «Если я открою кому-то свое прошлое, смогу ли я совладать с болью?»
СТРАХ 7: ПРИЗНАНИЕ ПРОШЛОГО
Глава десятая: «Как можно сомневаться в Боге и называть себя христианкой?»
СТРАХ 8: ПОТЕРЯТЬ ВЕРУ
Часть шестая: Преодолеваем страх принять неверное решение
Глава одиннадцатая: «А вдруг я никогда не раскрою свой потенциал?»
СТРАХ 9: БЕЗВЫХОДНЫЕ СИТУАЦИИ
Глава двенадцатая: «Что, если недостаточно просто достигнуть цели?»
СТРАХ 10: УСПЕХ И НЕУДАЧА
Библиография
Об авторе
