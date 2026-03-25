Страх — это невидимая клетка, которая мешает нам жить полной жизнью, принимать решения и верить в лучшее. Керол Кент в своей книге предлагает женщинам ключ к этой клетке. Автор не просто теоретизирует, она честно делится собственным опытом борьбы с тревогой и неуверенностью.

В центре внимания — самые распространенные женские страхи: страх одиночества, страх за детей, боязнь неудач или осуждения. Эта книга поможет вам отличить конструктивный страх от деструктивного, научит доверять Богу в самых неопределенных ситуациях и поможет превратить ваше беспокойство в созидательную энергию веры.

Керол Кент - Обуздай свои страхи

Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 248 с.

ISBN 978-966-7698-31-7

Керол Кент - Обуздай свои страхи – Содержание

Часть первая: Надейся, ...даже когда жизнь приводит тебя в ужас

Глава первая: «Если я настоящая христианка, откуда у меня эти проблемы?»

ОГЛЯНИТЕСЬ - ВЫ НЕ ОДИНОКИ

Глава вторая: «Что происходит в моей голове, когда я боюсь?»

РАСПОЗНАЕМ И ОБУЗДЫВАЕМ СТРАХИ

Часть вторая: Преодолеваем страх того, что еще не случилось... пока!

Глава третья:«Почему я паникую по пустякам ?»

СТРАХ 1: ПАРАЛИЗУЮЩИЕ ФОБИИ

Глава четвертая: «Почему страх за события, которые могут произойти поглощает мои духовные и душевные силы?»

СТРАХ 2: ВОЗМОЖНЫЕ НЕСЧАСТЬЯ

Часть третья: Преодолеваем страх уязвимости

Глава пятая: «Почему все, чем я занимаюсь, должно быть совершенным?»

СТРАХ 3: ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

Глава шестая: «Если я подпущу тебя поближе, станешь ли ты меня презирать?»

СТРАХ 4: ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ДРУГИМИ В ИСТИННОМ СВЕТЕ

Часть четвертая: Преодолеваем страх одиночества

Глава седьмая: «Если я не буду соответствовать ожиданиям окружающих, что тогда случится со мной и с ними?»

СТРАХ 5: РАЗОЧАРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Глава восьмая: «А что, если люди, которым я отдам свою любовь, бросят

СТРАХ 6: СТРАХ БЫТЬ ОТВЕРГНУТОЙ

Часть пятая: Преодолеваем страх перед истиной

Глава девятая: «Если я открою кому-то свое прошлое, смогу ли я совладать с болью?»

СТРАХ 7: ПРИЗНАНИЕ ПРОШЛОГО

Глава десятая: «Как можно сомневаться в Боге и называть себя христианкой?»

СТРАХ 8: ПОТЕРЯТЬ ВЕРУ

Часть шестая: Преодолеваем страх принять неверное решение

Глава одиннадцатая: «А вдруг я никогда не раскрою свой потенциал?»

СТРАХ 9: БЕЗВЫХОДНЫЕ СИТУАЦИИ

Глава двенадцатая: «Что, если недостаточно просто достигнуть цели?»

СТРАХ 10: УСПЕХ И НЕУДАЧА

Библиография

Об авторе