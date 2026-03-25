Кент - Обуздай свои страхи

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Страх — это невидимая клетка, которая мешает нам жить полной жизнью, принимать решения и верить в лучшее. Керол Кент в своей книге предлагает женщинам ключ к этой клетке. Автор не просто теоретизирует, она честно делится собственным опытом борьбы с тревогой и неуверенностью.

В центре внимания — самые распространенные женские страхи: страх одиночества, страх за детей, боязнь неудач или осуждения. Эта книга поможет вам отличить конструктивный страх от деструктивного, научит доверять Богу в самых неопределенных ситуациях и поможет превратить ваше беспокойство в созидательную энергию веры.

Керол Кент - Обуздай свои страхи

Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 248 с.

ISBN 978-966-7698-31-7

Керол Кент - Обуздай свои страхи – Содержание

Часть первая: Надейся, ...даже когда жизнь приводит тебя в ужас

  • Глава первая: «Если я настоящая христианка, откуда у меня эти проблемы?»

  • ОГЛЯНИТЕСЬ - ВЫ НЕ ОДИНОКИ

  • Глава вторая: «Что происходит в моей голове, когда я боюсь?»

  • РАСПОЗНАЕМ И ОБУЗДЫВАЕМ СТРАХИ

Часть вторая: Преодолеваем страх того, что еще не случилось... пока!

  • Глава третья:«Почему я паникую по пустякам ?»

  • СТРАХ 1: ПАРАЛИЗУЮЩИЕ ФОБИИ

  • Глава четвертая: «Почему страх за события, которые могут произойти поглощает мои духовные и душевные силы?»

  • СТРАХ 2: ВОЗМОЖНЫЕ НЕСЧАСТЬЯ

Часть третья: Преодолеваем страх уязвимости

  • Глава пятая: «Почему все, чем я занимаюсь, должно быть совершенным?»

  • СТРАХ 3: ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

  • Глава шестая: «Если я подпущу тебя поближе, станешь ли ты меня презирать?»

  • СТРАХ 4: ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ДРУГИМИ В ИСТИННОМ СВЕТЕ

Часть четвертая: Преодолеваем страх одиночества

  • Глава седьмая: «Если я не буду соответствовать ожиданиям окружающих, что тогда случится со мной и с ними?»

  • СТРАХ 5: РАЗОЧАРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

  • Глава восьмая: «А что, если люди, которым я отдам свою любовь, бросят

  • СТРАХ 6: СТРАХ БЫТЬ ОТВЕРГНУТОЙ

Часть пятая: Преодолеваем страх перед истиной

  • Глава девятая: «Если я открою кому-то свое прошлое, смогу ли я совладать с болью?»

  • СТРАХ 7: ПРИЗНАНИЕ ПРОШЛОГО

  • Глава десятая: «Как можно сомневаться в Боге и называть себя христианкой?»

  • СТРАХ 8: ПОТЕРЯТЬ ВЕРУ

Часть шестая: Преодолеваем страх принять неверное решение

  • Глава одиннадцатая: «А вдруг я никогда не раскрою свой потенциал?»

  • СТРАХ 9: БЕЗВЫХОДНЫЕ СИТУАЦИИ

  • Глава двенадцатая: «Что, если недостаточно просто достигнуть цели?»

  • СТРАХ 10: УСПЕХ И НЕУДАЧА

Библиография

Об авторе

