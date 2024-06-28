Керцер - Папа римский и война

В марте 1939 г., когда мир неудержимо катился к новой катастрофической войне, кардиналы Римско-католической церкви собрались для избрания очередного понтифика. Человек, которого они выбрали, стал одним из самых противоречивых пап в истории церкви. Одни хотят причислить его к лику святых, другие считают злодеем. До сих пор не утихают ожесточенные споры по поводу отношений папы Пия XII с германским нацистским и итальянским фашистским режимами и по поводу его деятельности во время Второй мировой войны. Критики обвиняют его в том, что он питал слабость к диктатурам и испытывал неприязнь к евреям, указывая на решение никак не откликаться на происходившее при нем уничтожение шести миллионов евреев в процессе холокоста. По их словам, Муссолини и Гитлер увидели, что его весьма легко запугать и что он предпочитает удобство принципам. Защитники же Пия XII рисуют совсем иную картину, представляя этого церковного деятеля исполненным высочайших добродетелей. По их мнению, это был человек редкой храбрости, который, оказавшись перед лицом угрозы похищения и даже убийства, героически отстаивал свои идеалы перед нацистами и их сподвижниками — итальянскими фашистами. Согласно этой точке зрения, папа не был безразличным к судьбе европейских евреев, а, напротив, неустанно работал во имя их спасения , и его труды принесли немало пользы.

Предшествующие исследования, посвященные Второй мировой войне, проливают свет на некоторые из этих вопросов и дают более сложную картину, позволяя не впадать ни в ту, ни в другую крайность. Но в этом пазле долгое время не хватало одного из ключевых элементов. Ватиканские архивы, подробно освещающие деятельность папы и окружавших его прелатов на протяжении войны, были засекречены после кончины Пия XII в 1958 г. Всех последующих пап настоятельно призывали открыть эти архивы, и наконец папа Франциск решил рассекретить материалы, касающиеся периода правления Пия XII. С марта 2002 г. они стали доступными для исследователей. Теперь можно поведать миру более полную историю противоречивой деятельности папы во время войны. Не менее важно и то, что сейчас можно рассказать и о том мощнейшем давлении, под которым он принимал свои сомнительные решения.

Эта книга как раз и предлагает читателю первый всеобъемлющий рассказ о тех событиях, основанный на материалах недавно открывшихся архивов. Проводя подготовительные изыскания, я перелопатил тысячи страниц документов, наиболее детально отражающих решения, которые Пию XII столько раз приходилось принимать в 1939–1945 гг. Многие из этих материалов представляют собой внутренние служебные записки, подготовленные по просьбе папы, размышлявшего, как лучше реагировать на стремление нацистов уничтожить европейских евреев, а также на требования Муссолини, пытавшегося заставить церковь активнее поддерживать гитлеровскую коалицию в развязанной войне. В число других документов входят отчеты папских нунциев, а также многих руководителей церкви стран Европы, оккупированных нацистами. В них сообщается о тех зверствах, свидетелями которых стали их авторы, и даются рекомендации по поводу того, какие действия следовало бы предпринять папе.

Керцер Д.- Папа римский и война - Неизвестная история взаимоотношений Пия XII, Муссолини и Гитлера

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2024. — 836 с.

ISBN 978-5-9614-8573-8

Керцер Д.- Папа римский и война – Содержание

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТУЧИ ВОЙНЫ СГУЩАЮТСЯ

ГЛАВА I СМЕРТЬ ПАПЫ

ГЛАВА 2 КОНКЛАВ

ГЛАВА 3 ВЗЫВАЯ К ФЮРЕРУ

ГЛАВА 4 МИРОТВОРЕЦ

ГЛАВА 5 «ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ ПРО ЕВРЕЕВ»

ГЛАВА б НАЦИСТСКИЙ ПРИНЦ

ГЛАВА 7 В ПОПЫТКЕ СОХРАНИТЬ ЛИЦО

ГЛАВА 8 ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

ГЛАВА 9 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИНЦА

ГЛАВА 10 ПАПСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ

ГЛАВА 11 СТАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК

ГЛАВА 12 ТРУДНЫЙ ВИЗИТЕР

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

ГЛАВА 13 НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ

ГЛАВА 14 ТИХАЯ СМЕРТЬ

ГЛАВА 15 НЕДОЛГАЯ ВОЙНА

ГЛАВА 16 СЛЕЖКА

ГЛАВА 17 БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ СОЮЗНИК

ГЛАВА 18 ФИАСКО В ГРЕЦИИ

ГЛАВА 19 НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

ГЛАВА 20 ГИТЛЕР ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

ГЛАВА 21 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

ГЛАВА 22 НОВЫЙ ПРИНЦ

ГЛАВА 23 ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РОКОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ГЛАВА 24 ПОПЫТКА СНЯТЬ С СЕБЯ ВИНУ

ГЛАВА 25 ПАПСКАЯ ПРЕМЬЕРА

ГЛАВА 26 ПРЕДСКАЗАНИЕ КАТАСТРОФЫ

ГЛАВА 27 ЩЕКОТЛИВАЯ ПРОБЛЕМА

ГЛАВА 28 НЕЛОВКАЯ ПРОСЬБА

ГЛАВА 29 ХОРОШИЙ НАЦИСТ

ГЛАВА 30 НИЗЛОЖЕНИЕ ДУЧЕ

ГЛАВА 31 МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА

ГЛАВА 32 ПРЕДАТЕЛЬСТВО

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОГДА ПОЧЕРНЕЛО НЕБО

ГЛАВА 33 ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ

ГЛАВА 34 ПАПСКИЕ ЕВРЕИ

ГЛАВА 35 БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЕ СЛУХИ

ГЛАВА 36 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА

ГЛАВА 37 ОТРАДНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

ГЛАВА 38 НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ОТЧЕТЫ

ГЛАВА 39 БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ

ЭПИЛОГ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАПОСЛЕДОК

МОЛЧАНИЕ ПАПЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

Архивные источники и сокращения

Примечания

Библиография

Об авторе