Кьеркегор - Беседы

«Единственный, кого я с радостью и благодарностью называю своим читателем, прими этот дар». — Так сам Кьеркегор открывает цикл своих духовных бесед и проповедей. Кто же он — читатель Кьеркегора? К кому сегодня обращен негромкий голос датского философа и христианского мыслителя первой половины 19 века? Он обращен не к массе, а к человеку. Ведь именно его всегда искал Серен Кьеркегор, и ради него, человека, он написал все свои произведения.

Кажется, невозможно сравнить нашу современную жизнь с жизнью Дании 19 века. Оглядываясь на прошедшее столетие, мы понимаем, что мир сильно изменился и продолжает катастрофически меняться. Есть вещи, которые уже трудно вернуть и поставить на свои места.

Причина тому, конечно, колоссальные войны и революции, в том числе — культурные, информационные, сексуальные... Но самая главная и разрушительная — это революция общественного сознания, затронувшая всё человечество. Рушится система ценностей, и более всего теряет ценность сам человек — ив своих собственных глазах, и в общественном сознании. Человек как личность, человек как индивидуум, человек как образ и подобие Божие — всё это обесценивается. Одновременно с этим происходит и ещё один процесс — всё обессмысливается. Мир был осмыслен, потому что в мир пришло Слово Божие, Божественный Логос. Слово стало плотню и начало властвовать в человеческом обществе. Им сформировано человеческое сознание последних двух тысячелетий. Христианство осмыслило человеческое существование на Земле, подняло ценность человека на такую высоту, которой не было никогда до этого в мире.

Сейчас же происходит обратный процесс, он идёт обвально, катастрофически вниз. Человек потерял веру, а значит, и смысл, и всякую ценность, потому что если человек не связан с Богом, то он ровно ничего не стоит. В этом случае человек — это только механизм, только инструмент или винтик, работающий в общей машине ради определённых благ и удовольствий. Это в своё время заметил Кьеркегор. Он писал: «Фактически существуют руководства в каждой области, и скоро во всём мире образование будет состоять из заучивания наизусть большего или меньшего количества примечаний и толкований.

Серен Кьеркегор - Беседы

Пер. с датского А. В. Лызлова; Пред. протоиерея А. Уминского

М.: Свято-Владимирское изд-во, 2009.-288 с.

ISBN 978-5-900249-35-3

Серен Кьеркегор - Беседы - Содержание

Предисловие

Полевая лилия и птица небесная

«Первосвященник»

«Мытарь»

«Грешница»

От переводчика

Чему нас учат полевые лилии и птицы небесные