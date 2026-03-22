Быть — это радость. В работе «Полевая лилия и птица небесная» Кьеркегор, обращаясь к образу, который дает Евангелие, призывает учиться этой радости, учиться жить в ней и из нее: «...научись, хотя бы начни учиться, — пишет он, — у лилии и птицы. Ведь никто не имеет права всерьез считать, что то, чему радуются лилия и птица, и все подобное этому — что все это ничтожно и не заслуживает радости. То, что ты появился на свет, что ты есть, что тебе «сегодня» надлежит быть; то, что ты появился на свет, что ты родился человеком; то, что ты можешь видеть, подумай, ты можешь видеть, что ты можешь слышать, что ты можешь обонять, что ты можешь чувствовать вкус, что ты можешь осязать, что солнце светит тебе — и ради тебя, что, когда оно устает, появляется луна и зажигаются звезды; что приходит зима и вся природа меняет наряд, изображает незнакомку — чтобы развеселить тебя; что приходит весна и птицы прилетают огромными стаями — чтобы порадовать тебя, что пробивается зелень, что лес хорошеет и стоит как невеста чтобы тебе доставить радость; что наступает осень, что птица улетает не для того, чтобы набить себе цену, о нет, но чтобы не наскучить тебе, что лес прячет свой наряд до следующего раза, то есть чтобы в следующий раз суметь порадовать тебя: и это-то ничтожно и не заслуживает радости!

О, если бы я смел браниться; но из почтительности к лилии и птице я не посмею этого сделать, и потому я, вместо того чтобы сказать, что нечему здесь радоваться, скажу, что если все это не заслуживает радости, тогда нет ничего, что заслуживало бы радости! Подумай, что и лилия, и птица — сама радость; а ведь у них, понятное дело, гораздо меньше того, чему можно радоваться, чем у тебя — у тебя, кто также может радоваться лилии и птице. Учись поэтому у лилии, учись у птицы, они учителя: они суть здесь, они суть сегодня, и они суть радость»

Сёрен Кьеркегор – Беседы и Размышления

Издательство – Рипол Классик – 512 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-386-10661-4

Сёрен Кьеркегор – Беседы и Размышления – Содержание

От переводчика (Алексей Лызлов)

Сёрен Кьеркегор - Беседы разных лет

Предисловие (прот. Алексей У минский)

Полевая лилия и птица небесная

«Первосвященник» — «Мытарь» — «Грешница»

Предисловие переводчика (Алексей Лызлов)

Чему нас учат полевые лилии и птицы небесные

Сёрен Кьеркегор - Евангелие страданий

Беседы и судьбы (прот. Алексей Уминский)

I. [Что значит последовать за Христом, и какая в этом радость]

II. [Как может бремя быть легким, если страдание тяжко]

III. [Радость в том, что школа страданий готовит к вечности]

IV. [Радость в том, что по отношению к Богу человек никогда не страдает без вины]

V. [Радость в том, что это не путь тесен, но сама теснота является путем]

VI. [Радость в том, что даже если временное страдание предельно тяжко, все же вечное блаженство перевешивает его]

VII. [Радость в том, что человек с чистым сердцем и свободный способен, страдая, лишить мир власти над собой и что он силен превратить бесчестье в честь, поражение в победу]

Н.Н. - Два малых этико-религиозных трактата