В «Понятии страха» впервые в новейшей теологической литературе подробно рассмотрена проблема чувственности, эротики и сексуальности с позиции христианской догматики.

Вот тут-то путеводной нитью и становится понятие греха. Именно оно помогает развести этическую и религиозную точку зрения на духовность.

Психологический очерк Кьеркегора «Понятие страха» вообще-то целиком посвящен проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: «наследственного греха»), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать,

что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим «страх-боязнь» (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишенный рациональных объяснений.

Истинный страх: страх перед черным провалом.

Пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. — 2-е изд.

М.: Академический про-ект, 2014. — 224 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-1598-2

Перевод с датского, вступительная статья и примечания Натальи Исаевой и Сергея Исаева

Сёрен Кьеркегор Понятие страха - Простое, психологически намеченное размышление в направлении догматической проблемы первородного греха - Написано Вигилием Хауфниенсием - Содержание

Личины страха и манки эротики (Н. Исаева, С. Исаев)

Предисловие

Введение

Глава первая - Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока

§ 1. Исторические замечания относительно понятия «первородный грех»

§ 2. Понятие первого греха

§ 3. Понятие невинности

§ 4. Понятие грехопадения

§ 5. Понятие страха

§ 6. Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока

Глава вторая - Cтpax как то, что разъясняет первородный грех вперед, в прогрессии

§ 1. Объективный страх

§ 2. Субъективный страх

Глава третья - Страх как следствие того греха, который является отсутствием сознания греха

§ 1. Страх бездуховности

§ 2. Страх, диалектически определенный по направлению к судьбе

§ 3. Страх, диалектически определенный в направлении вины

Глава четвертая - Страх греха, или страх как следствие греха в единичном индивиде

§ 1. Страх перед злом

§ 2. Страх перед добром (демоническое)

Глава пятая - Страх как спасающее силой веры

Примечания