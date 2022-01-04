Определение всякой научной дисциплины представляет собою дело нелегкое, т.е. и границы данной науки не могут быть совершенно безошибочно означены. Каждая научная дисциплина соприкасается с рядом других предметов, органически с ними связывается и часто переходит те пределы, которые ей в названии ее очерчиваются. Чрезмерное расширение границ науки делает ее всегда расплывчатой; сужение же ее часто умаляет.

То же самое наблюдается и с определением той отрасли богословского ведения, которое обычно именуют богословием пастырским, как это будет сейчас показано. Но затруднение увеличивается еще и тем, что не все ученые богословы готовы признать за этой наукой права науки, как таковой (проф. П. И. Линицкий). Слышатся часто голоса, что пасторология вовсе не есть наука, а только искусство. Предметы, ею изучаемые, недостаточно определены, а метод ее разными учеными понимается по-разному. Относят ее обычно к циклу богословия практического, но немало пасторалистов, которые легко покидали эту область практического и придавали науке характер зачастую чисто богословский, превращая ее в какую-то часть богословия нравственного или, точнее, аскетики. Один западный ученый высказывает мысль, что содержание, объем и практическая ценность пастырского богословия есть искомое, которое только подразумевается,— ищут, но не находят (A. Graff, «Kritische Darstellung des gegenwartigen Zustandes der Pastoraltheologie». Tubingen, 1841).

Во всяком случае, давая ту или иную формулировку для предмета этой науки, ученые прежде всего говорят о «пастырстве», о «пастырском служении» или о «пастырских обязанностях». Отсюда следует, что должно быть дано определение самому пастырству. Иными словами, наука пастырского богословия прежде всего изучает пастыря, его деятельность, его обязанности, его характер. Таким образом, в центре науки лежит сама личность священника и его деятельность. Но само собою понятно, что не все области деятельности священника входят в предмет изучения пасторологии. Так, напр., вся богослужебная его деятельность исключается из рамок пасторологии, т. к. она есть предмет совершенно точно определенной дисциплины — литургики. Точно так же вероучительная работа священника изучается особым предметом кати-хетики или дидактики. Далее, проповедническая сфера деятельности священнослужителя подробно освещается в особой науке церковного красноречия, иными словами омилитики. Само собою понятно, что обязанности и права священника как судьи, составляют предмет канонического права.

Проф. архимандрит Киприан (Керн) - Православное пастырское служение

САТИСЪ, Санкт-Петербург, 2000. - 260 с.

ISBN 5-7373-0103-6

Проф. архимандрит Киприан (Керн) - Православное пастырское служение - Содержание

Часть первая

Глава I. Понятие науки. История пастырского богословия в России

Глава II. Идеологические обоснования пастырства

Глава III. О христианском пастырском служении вообще

Глава IV. Пастырское призвание

Глава V. Пастырское настроение

Глава VI. Приготовление к священству 1. Подготовка духовная 2. Подготовка интеллектуальная 3. Подготовка внешняя

Глава VII. Хиротония

Глава VIII. Пастырские искушения

Глава IX. Материальное обеспечение священника

Глава Х. Семейная жизнь священника

Глава XI. Поведение священника. Вопрос о развлечениях. Внешний облик иерея

Часть вторая. Душепопечение