Настоящая книга является изданием части лекций, прочитанных покойным профессором Архимандритом Киприаном в течение его двадцатилетнего преподавания Патрологии в Русском Православном Богословском Институте в Париже. Текст лекций об Отцах IV века издается в том виде, в каком он был найден в личной рукописи Архимандрита Киприана, который вряд ли отдал бы этот труд в печать, не расширив содержания, не обработав научный аппарат. Редакционная работа над настоящей книгой заключалась главным образом в подготовке рукописи к печати, в проверке ссылок на святоотеческие и другие труды, в дополнении и уточнении библиографических указаний, данных самим автором. Где было уместно, редактор указал ссылками на другие печатные труды ученого Архимандрита. В одном случае, на стр. 159 дано короткое подстрочное замечание о Мессалианстве ; в другом случае, в конце последней главы, которая не была окончательно проредактирована автором, пришлось несколько сократить последние параграфы, не изменяя их сущности. Можно жалеть, что среди оставленных рукописей лекций ничего не было найдено о жизни и о письменном наследстве Св. Иоанна Златоуста, тогда как довольно обширно было помещено о его учении о человеке в докторской диссертации Архимандрита Киприана об «Антропологии Св. Григория Паламы» (стр. 166-176). Сестра покойного Архимандрита Киприана, Екатерина Эдуардовна Стебут, его друзья и в особенности проф. протопресвитер Николай Афанасьев, сочли целесообразным издавать постепенно и по мере возможности лекции и труды, которые он оставил в рукописях, твердо веря, что они могут принести пользу всем любителям святоотеческой письменности. Редактор выражает им свою искреннюю благодарность за порученную задачу приготовления рукописи к печати. Для редактора явилось большим духовным удовольствием трудиться над рукописями его покойного русского учителя, которого он всегда считал жизненным образцом тех ликов святых и вселенских учителей, которые в старинных церквах написаны во фресках на алтарной стене, за престолом — худые, высокие ростом, благородные, со строгими чертами лица, всегда внушающие уважение и благоговение. Сергиевское Подворье. 1966 г. Андрей К. Фириллас Преподаватель Патрологии в Русском Православном Богословском Институте. Архимандрит Киприан - Керн - Золотой Век Святоотеческой Письменности - Жизнь и учение восточных отцов IV века YMCA - PRESS 11, rue de la Montagne-Ste-Genevieve - Paris 5 Copyright 1967 by УМСА-PRESS, SARL Paris 180 с. Tous droits reserves

Архимандрит Киприан - Керн - Золотой Век Святоотеческой Письменности - Жизнь и учение восточных отцов IV века - Содержание

Биографическая заметка Главные Труды От Редактора Список Сокращений Эпоха Тринитарных споров IV века Гл. I. Общие понятия Гл. II. Св. Афанасий Великий § 1. Жизнь § 2. Творения § 3. Учение о Воплощении Слова § 4. Борьба за Единосущие Слова § 5. Учение о Св. Духе § 6. Праздничные Послания Гл. III. Св. Василий Великий § 1. Жизнь и значение в Истории § 2. Литературные труды § 3. Тринитарное учение § 4. Космология Гл. IV. Св. Григорий Назианзин, Богослов § 1. Место в истории Церкви и жизнь его § 2. Литературное наследство § 3. Учение о Св. Троице Гл. V. Св. Григорий Нисский § 1. Биография и значение в Истории богословия § 2. Литературное наследство § 3. Труды экзегетические § 4. Учение Тринитарное Гл. VI. Дидим Слепец § 1. Жизнь и значение в истории богословия § 2. Творения § 3. Богословское учение Гл. VII. Св. Кирилл Иерусалимский § 1. Жизнь и значение для богословской письменности § 2. Творения § 3. Общее содержание «Огласительных поучений» Гл. VIII. « МACARIANA » А. Автор - Преп. Макарий Александрийский Преп. Макарий Египетский Б. Литературное наследие преп. Макария Египетского Архимандрит Киприан - Керн - Золотой Век Святоотеческой Письменности - Жизнь и учение восточных отцов IV века - Эпоха тринитарных споров четвертого века Четвертое столетие в истории христианской богословской письменности по справедливости носит наименование « золотого века». Это именно столетие прославило святоотеческую письменность именами, равных которым не было еще доселе. Достаточно упомянуть в области чистого богословия таких великих писателей, как : св. Афанасий Александрийский — «Отец Православия», трех великих Каппадокийцев — свв. Василия Великого, Григория Нисского и Григория Назианзи-на, Богослова, славного учителя и проповедника св. Иоанна Златоуста ; несколько меньших учителей в богословии, как : св. Кирилл Иерусалимский, Дидим Слепец Александрийский, Серапион Тмуитский и Амфилохий Иконийский. Не менее прославились : экзегет и переводчик Библии блаж. Иероним Стридонский ; экзегет тоже и проповедник преп. Ефрем Сирин, историк и знаток Писания Евсевий Кесарийский ; ересеолог св. Епифаний Кипрский ; на Западе появляются богословы Иларий, еп. Пиктавийский и св. Амвросий Миланский. Это же столетие дает зарождение монашеско-аскетической литературе, где прежде других должны быть упомянуты : преп. Антоний Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий Понтийский, чтобы не говорить о более второстепенных. Такой расцвет богословской письменности в значительной степени объясняется тем, что церковь со времени Миланского эдикта становится признанным государством учреждением и может, без опасения внешних преследований, отдаться созидательной работе в области мысли, толкования Писаний, углубления во внутреннюю духовную жизнь и т. п. Но с другой стороны, этому же цветению богословской письменности способствуют внутренние потрясения в жизни самой церкви. Существовавшие и прежде богословские разномыслия имели характер скорее случайный и во всяком случае местный. Четвертое же столетие увидало лицом к лицу первую крупнейшую богословскую ересь, значения и масштаба, так сказать, вселенского. Арианство и последовавшие за ним споры о Св. Духе взволновали не одну только провинцию александрийскую или какую иную ; они, угрожая чистоте веры всей Церкви, представили собою опасность для всего христианского мира. В вопросе, кому достанется победа — Православию или Арианству, лежал существенно важный вопрос о самом бытии Христовой веры. Основной догмат Православия, учение о Св. Троице, был поставлен под удар возникновением того лжеучения, которое вошло в историю с именем александрийского пресвитера Ария, но получило свою дальнейшую идеологическую разработку от Аэция, Евномия и других, если и не разделивших всецело лжеучение, только что упомянутое, то во всяком случае враждебных православному исповеданию. Ни-кейским вероисповеданием 325 г. вопрос еще далеко не был решен. Официальная победа Православия на первом вселенском соборе означала, в сущности, только начало ожесточенной борьбы со всеми теми, кто не прияли этого исповедания. На эту борьбу ушло почти три четверти века, и победа смогла быть застрахована только благодаря очень глубокому, систематическому и продуманному обоснованию Никейской веры. Из предыдущего изложения следовало, что вопросы внутренней жизни Божества, или, что то же, тема тринитарная не была вовсе чужда писателям П и Ш вв., как православным, так и еретикам. Но мысль писателей той эпохи не была еще достаточно подготовлена, чтобы уловить все оттенки и осознать всесторонне все входящие в нее вопросы. Не зрелая сама по себе, эта мысль не породила еще ничего подобного по своему значению и силе тому лжеучению, которое вошло в историю с именем Ария, равно как и тому православному ее опровержению, которое связано с именами свв. Афанасия и великих Каппадокийцев. Архимандрит Киприан - Керн - Биографическая заметка Архимандрит Киприан, в мире Константин Эдуардович Керн, родился 11 мая 1899 года в городе Туле. Вскоре его отец был назначен профессором и директором Императорского Лесного Института в Санкт-Петербурге. Здесь молодой Константин Эдуардович прошел курс сред него образования (гимназические классы) в Императорском Александровском Лицее. После закрытия Лицея Временным правительством, К. Э. поступает на Юридический факультет Московского университета, но оканчивает свои занятия по юридической науке уже за границей в Белградском университете в 1921 году. Архимандрит Киприан, в мире Константин Эдуардович Керн, родился 11 мая 1899 года в городе Туле. Вскоре его отец был назначен профессором и директором Императорского Лесного Института в Санкт-Петербурге. Здесь молодой Константин Эдуардович прошел курс сред него образования (гимназические классы) в Императорском Александровском Лицее. После закрытия Лицея Временным правительством, К. Э. поступает на Юридический факультет Московского университета, но оканчивает свои занятия по юридической науке уже за границей в Белградском университете в 1921 году.