В настоящее время большинство людей может иметь доступ к огромному объему информации, однако не многим известно, как усваивать эту информацию и использовать ее, чтобы быть успешным в школе, на работе и в жизни. Разрыв между категориями «что» (информацией) и «как» (обработкой и применением информации) все время ширится. Наша способность усваивать и понимать информацию одновременно и поощряется и затрудняется технологической революцией. В нынешнем мире поистине не осталось «закрытых уголков», и в то же время, как это ни парадоксально, все больше и больше людей живут в психологической самоизоляции, не зная, к чему приложить свои силы. Как результат, количество проблем в школах и университетах, корпорациях и учреждениях, а также в нашей личной жизни увеличивается, поскольку мы упускаем из виду силу умственных настроев - того, как следует думать и как учиться. И эта проблема «психического здоровья» в настоящее время приобрела поистине глобальные масштабы! Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай - Как научиться понимать свой ум и пользоваться им для успеха в учебе, на работе и в жизни К. : Брайт Букс, 2019.- 304 с. ISBN 978-617-7418-74-9

Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай - Оглавление

Предисловие д-ра Питера Амуа-Куарши

Пролог Благодарности Вступление. Вы преуспеваете или просто выживаете? РАЗДЕЛ 1. РУКОВОДСТВО ПО УМСТВЕННЫМ НАСТРОЯМ Глава первая. Мыслить и учиться для успеха

Глава вторая. Умственный настрой «Мыслитель»

Глава третья. Умственный настрой контролированного мышления

Глава четвертая. Умственный настрой слов

Глава пятая. Умственный настрой контролируемых эмоций

Глава шестая. Умственный настрой прощения

Глава седьмая. Умственный настрой счастья

Глава восьмая. Умственный настрой времени

Глава девятая. Умственный настрой возможности

Глава десятая. Умственный настрой благодарности

Глава одиннадцатая. Умственный настрой общности

Глава двенадцатая. Умственный настрой поддержки

Глава тринадцатая. Умственный настрой здорового стресса

Глава четырнадцатая. Умственный настрой ожидания

Глава пятнадцатая. Умственный настрой силы воли

Глава шестнадцатая. Умственный настрой духовности РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛЬ ОДАРЕННОСТИ Глава семнадцатая. Цель Профиля одаренности

Глава восемнадцатая. Профиль одаренности

Глава девятнадцатая. Характеристики семи модулей РАЗДЕЛ 3. 5-ШАГОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС «ВКЛЮЧИТЕ СВОЙ МОЗГ» Глава двадцатая. Что такое обучение? РАЗДЕЛ 4. НАУКА Глава двадцать первая. Что такое память?

Глава двадцать вторая. Теория геодезического процесса обработки информации Эпилог Послесловие д-ра Р. Тернера Приложение Примечания Рекомендованное чтение

Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай

В наш век не составляет труда получить доступ к любому объему стимулов, которые всегда открыты для всех. Социальные сети, электронная почта, смс-сообщения, книги в электронном формате, Facetime, Skype, чат-румы - всего не перечислить. Вам открыт целый мир информационных данных - стоит лишь руку протянуть. Согласно опросу «Стресс в Америке» за 2017 год, проведенному Американской психологической ассоциацией, между 2005 и 2015 годами количество взрослых, использующих социальные сети, взлетело от 7 до 65 процентов. А число молодых совершеннолетних в возрасте от восемнадцати до двадцати девяти лет за тот же период выросло еще значительнее - с 12 до 90 процентов. Вы можете быть настолько «открыты для общения», что даже забыть, как проводить время наедине с собой, просто оставшись один на один с собственными мыслями. Когда вы в последний раз принимали позу - в широком смысле - знаменитой статуи Огюста Родена «Мыслитель»? Не страшно ли вам оставаться наедине с собой?

Можете ли вы проводить время в одиночестве - чтобы были только вы и ваши мысли? Потребность быть постоянно чем-то занятым не только к "современной молодежи". Недавнее исследование показало, что быть одному, наедине со своими мыслями, считается неприятным переживанием у большинства людей всех возрастов. В этом плане показательна серия из одиннадцати исследований, проведенных Тимоти Уилсоном и его коллегами из Университета штата Виргиния и Гарвардского университета. Несколько участников этого исследования из всех возрастных категорий (от восемнадцати до семидесяти семи лет) взяли на себя труд провести от шести до пятнадцати минут в одиночестве, не имея никаких других занятий, кроме как только думать, мечтать и размышлять. Большинству участников не понравилось оставаться наедине со своими мыслями, а некоторые из них так даже предпочли слабый электрошок, вместо того чтобы просто сидеть и думать! Выводы этого исследования показывают, что большинство участников предпочитают иметь какое-то занятие, пусть даже не очень приятное, чем просто использовать свое воображение всего каких-то несколько минут.