Лиф - Думай, учись, преуспевай
В настоящее время большинство людей может иметь доступ к огромному объему информации, однако не многим известно, как усваивать эту информацию и использовать ее, чтобы быть успешным в школе, на работе и в жизни. Разрыв между категориями «что» (информацией) и «как» (обработкой и применением информации) все время ширится.
Наша способность усваивать и понимать информацию одновременно и поощряется и затрудняется технологической революцией. В нынешнем мире поистине не осталось «закрытых уголков», и в то же время, как это ни парадоксально, все больше и больше людей живут в психологической самоизоляции, не зная, к чему приложить свои силы. Как результат, количество проблем в школах и университетах, корпорациях и учреждениях, а также в нашей личной жизни увеличивается, поскольку мы упускаем из виду силу умственных настроев - того, как следует думать и как учиться. И эта проблема «психического здоровья» в настоящее время приобрела поистине глобальные масштабы!
Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай - Как научиться понимать свой ум и пользоваться им для успеха в учебе, на работе и в жизни
К. : Брайт Букс, 2019.- 304 с.
ISBN 978-617-7418-74-9
Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай - Оглавление
Предисловие д-ра Питера Амуа-Куарши
Пролог
Благодарности
Вступление. Вы преуспеваете или просто выживаете?
РАЗДЕЛ 1. РУКОВОДСТВО ПО УМСТВЕННЫМ НАСТРОЯМ
- Глава первая. Мыслить и учиться для успеха
- Глава вторая. Умственный настрой «Мыслитель»
- Глава третья. Умственный настрой контролированного мышления
- Глава четвертая. Умственный настрой слов
- Глава пятая. Умственный настрой контролируемых эмоций
- Глава шестая. Умственный настрой прощения
- Глава седьмая. Умственный настрой счастья
- Глава восьмая. Умственный настрой времени
- Глава девятая. Умственный настрой возможности
- Глава десятая. Умственный настрой благодарности
- Глава одиннадцатая. Умственный настрой общности
- Глава двенадцатая. Умственный настрой поддержки
- Глава тринадцатая. Умственный настрой здорового стресса
- Глава четырнадцатая. Умственный настрой ожидания
- Глава пятнадцатая. Умственный настрой силы воли
- Глава шестнадцатая. Умственный настрой духовности
РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛЬ ОДАРЕННОСТИ
- Глава семнадцатая. Цель Профиля одаренности
- Глава восемнадцатая. Профиль одаренности
- Глава девятнадцатая. Характеристики семи модулей
РАЗДЕЛ 3. 5-ШАГОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС «ВКЛЮЧИТЕ СВОЙ МОЗГ»
- Глава двадцатая. Что такое обучение?
РАЗДЕЛ 4. НАУКА
- Глава двадцать первая. Что такое память?
- Глава двадцать вторая. Теория геодезического процесса обработки информации
Эпилог
Послесловие д-ра Р. Тернера
Приложение
Примечания
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Кэролайн Лиф - Думай, учись, преуспевай
В наш век не составляет труда получить доступ к любому объему стимулов, которые всегда открыты для всех. Социальные сети, электронная почта, смс-сообщения, книги в электронном формате, Facetime, Skype, чат-румы - всего не перечислить. Вам открыт целый мир информационных данных - стоит лишь руку протянуть. Согласно опросу «Стресс в Америке» за 2017 год, проведенному Американской психологической ассоциацией, между 2005 и 2015 годами количество взрослых, использующих социальные сети, взлетело от 7 до 65 процентов. А число молодых совершеннолетних в возрасте от восемнадцати до двадцати девяти лет за тот же период выросло еще значительнее - с 12 до 90 процентов. Вы можете быть настолько «открыты для общения», что даже забыть, как проводить время наедине с собой, просто оставшись один на один с собственными мыслями. Когда вы в последний раз принимали позу - в широком смысле - знаменитой статуи Огюста Родена «Мыслитель»? Не страшно ли вам оставаться наедине с собой?
Можете ли вы проводить время в одиночестве - чтобы были только вы и ваши мысли? Потребность быть постоянно чем-то занятым не только к "современной молодежи". Недавнее исследование показало, что быть одному, наедине со своими мыслями, считается неприятным переживанием у большинства людей всех возрастов. В этом плане показательна серия из одиннадцати исследований, проведенных Тимоти Уилсоном и его коллегами из Университета штата Виргиния и Гарвардского университета. Несколько участников этого исследования из всех возрастных категорий (от восемнадцати до семидесяти семи лет) взяли на себя труд провести от шести до пятнадцати минут в одиночестве, не имея никаких других занятий, кроме как только думать, мечтать и размышлять. Большинству участников не понравилось оставаться наедине со своими мыслями, а некоторые из них так даже предпочли слабый электрошок, вместо того чтобы просто сидеть и думать! Выводы этого исследования показывают, что большинство участников предпочитают иметь какое-то занятие, пусть даже не очень приятное, чем просто использовать свое воображение всего каких-то несколько минут.
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