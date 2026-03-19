Керт - Анатомия души
Книга Керта Томпсона «Анатомия души» посвящена взаимосвязи между современными открытиями нейробиологии и духовной жизнью человека. Автор, врач-психиатр и христианский мыслитель, показывает, как устройство человеческого мозга связано с формированием личности, эмоциональной жизни и духовного опыта.
Опираясь на научные исследования и библейские идеи, Томпсон объясняет, как мысли, отношения и духовные практики способны изменять работу мозга и влиять на внутреннее состояние человека. Он рассматривает такие темы, как формирование характера, преодоление страха, сила отношений и значение духовного преобразования.
Книга объединяет научный подход и духовное размышление, помогая читателю глубже понять себя и увидеть, как вера, мышление и человеческие отношения могут способствовать внутреннему исцелению и личностному росту.
Томпсон, Керт - Анатомия души - Об удивительной связи между нейробиологией и духовностью
Пер. с англ. - М.: Триада, 2015. - 368 с.
ISBN 978-5-86181-463-8 (в обл.)
Томпсон, Керт - Анатомия души – Содержание
Введение
Глава 1. Когнитивистика: окно в разум
Глава 2. Быть познанным
Глава 3. «Возлюби Господа Бога твоего ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ»
Глава 4. Внимательны ли вы?
Глава 5. Вспомнить будущее
Глава 6. Чувства и восприятие Бога
Глава 7. Отношения: жизненно важная потребность
Глава 8. Новое творение
Глава 9. Префронтальная кора и ум Христов
Глава 10. Когнитивистика: грех, покаяние, примирение
Глава 11. Вредоносный разрыв: грехопадение
Глава 12. Воскресение
Глава 13. Соборный ум общины: любовь, МИЛОСЕРДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Эпилог
