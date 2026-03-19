Керт - Анатомия души

Керт - Анатомия души
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Книга Керта Томпсона «Анатомия души» посвящена взаимосвязи между современными открытиями нейробиологии и духовной жизнью человека. Автор, врач-психиатр и христианский мыслитель, показывает, как устройство человеческого мозга связано с формированием личности, эмоциональной жизни и духовного опыта.

Опираясь на научные исследования и библейские идеи, Томпсон объясняет, как мысли, отношения и духовные практики способны изменять работу мозга и влиять на внутреннее состояние человека. Он рассматривает такие темы, как формирование характера, преодоление страха, сила отношений и значение духовного преобразования.

Книга объединяет научный подход и духовное размышление, помогая читателю глубже понять себя и увидеть, как вера, мышление и человеческие отношения могут способствовать внутреннему исцелению и личностному росту.

Томпсон, Керт - Анатомия души - Об удивительной связи между нейробиологией и духовностью

Пер. с англ. - М.: Триада, 2015. - 368 с.

ISBN 978-5-86181-463-8 (в обл.)

Томпсон, Керт - Анатомия души – Содержание

Введение

  • Глава 1. Когнитивистика: окно в разум

  • Глава 2. Быть познанным

  • Глава 3. «Возлюби Господа Бога твоего ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ»

  • Глава 4. Внимательны ли вы?

  • Глава 5. Вспомнить будущее

  • Глава 6. Чувства и восприятие Бога

  • Глава 7. Отношения: жизненно важная потребность

  • Глава 8. Новое творение

  • Глава 9. Префронтальная кора и ум Христов

  • Глава 10. Когнитивистика: грех, покаяние, примирение

  • Глава 11. Вредоносный разрыв: грехопадение

  • Глава 12. Воскресение

  • Глава 13. Соборный ум общины: любовь, МИЛОСЕРДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Эпилог

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2026
Author brat lexmak
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books