Книга Керта Томпсона «Анатомия души» посвящена взаимосвязи между современными открытиями нейробиологии и духовной жизнью человека. Автор, врач-психиатр и христианский мыслитель, показывает, как устройство человеческого мозга связано с формированием личности, эмоциональной жизни и духовного опыта.

Опираясь на научные исследования и библейские идеи, Томпсон объясняет, как мысли, отношения и духовные практики способны изменять работу мозга и влиять на внутреннее состояние человека. Он рассматривает такие темы, как формирование характера, преодоление страха, сила отношений и значение духовного преобразования.

Книга объединяет научный подход и духовное размышление, помогая читателю глубже понять себя и увидеть, как вера, мышление и человеческие отношения могут способствовать внутреннему исцелению и личностному росту.

Томпсон, Керт - Анатомия души - Об удивительной связи между нейробиологией и духовностью

Пер. с англ. - М.: Триада, 2015. - 368 с.

ISBN 978-5-86181-463-8 (в обл.)

Томпсон, Керт - Анатомия души – Содержание

Введение

Глава 1. Когнитивистика: окно в разум

Глава 2. Быть познанным

Глава 3. «Возлюби Господа Бога твоего ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ»

Глава 4. Внимательны ли вы?

Глава 5. Вспомнить будущее

Глава 6. Чувства и восприятие Бога

Глава 7. Отношения: жизненно важная потребность

Глава 8. Новое творение

Глава 9. Префронтальная кора и ум Христов

Глава 10. Когнитивистика: грех, покаяние, примирение

Глава 11. Вредоносный разрыв: грехопадение

Глава 12. Воскресение

Глава 13. Соборный ум общины: любовь, МИЛОСЕРДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Эпилог