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Кейн - В свете Луны

Аврора Кейн - В свете Луны
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Category ESXATOS BOOKS, Tarot and Psychology
Согласитесь, нам всем не помешает немного магии в жизни. Я пишу эту книгу, чтобы показать вам, как Луна - этот привычный и чудесный объект, освещающий наше небо, - может в этом помочь. А под магией я подразумеваю немного таинственности, радости, очарования и восхищения, которые помогут нам жить целенаправленной жизнью в гармонии с окружающим нас миром природы. (И никакой темной магии, если не считать отсутствия света в опреде­ленных лунных фазах!)
Вы найдете информацию, необходимую для связи с Луной и ее путеводной силой, а также инструменты, советы, ритуалы и заклинания, которые помогут улучшить и направить вашу жизнь. Ваша внутренняя сила - вот и все, что вам нужно, чтобы воплотить в жизнь свои завет­ные мечты о здоровье или богатстве, о спорте или домашних питомцах, об удаче или любви, о доме или карьере.

Аврора Кейн - В свете Луны - Лунные фазы, легенды и мистическая энергия

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 192 c.
ISBN: 978-5-00169-751-0

Аврора Кейн - В свете Луны - Содержание

  • Введение
  • Волшебная луна и ее силы
  • Полнолуние и другие магические Фазы луны
  • Традиционные верования, богини и викка
  • Использование лунной магии через травы и природу
  • Использование лунной магии с помощью кристаллов и драгоценных камней
  • Использование лунной магии через эфирные масла и свечи
  • Луна, астрология и таро
  • Простые ритуалы и заклинания для вашей лунной магии
Views 291
Rating 4.0 / 5
Added 10.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! пока положу в папку по Луне, м.б. когда дойдут руки посмотреть подробнее..

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