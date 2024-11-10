Согласитесь, нам всем не помешает немного магии в жизни. Я пишу эту книгу, чтобы показать вам, как Луна - этот привычный и чудесный объект, освещающий наше небо, - может в этом помочь. А под магией я подразумеваю немного таинственности, радости, очарования и восхищения, которые помогут нам жить целенаправленной жизнью в гармонии с окружающим нас миром природы. (И никакой темной магии, если не считать отсутствия света в опреде­ленных лунных фазах!)

Вы найдете информацию, необходимую для связи с Луной и ее путеводной силой, а также инструменты, советы, ритуалы и заклинания, которые помогут улучшить и направить вашу жизнь. Ваша внутренняя сила - вот и все, что вам нужно, чтобы воплотить в жизнь свои завет­ные мечты о здоровье или богатстве, о спорте или домашних питомцах, об удаче или любви, о доме или карьере.

Аврора Кейн - В свете Луны - Лунные фазы, легенды и мистическая энергия

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 192 c.

ISBN: 978-5-00169-751-0

Аврора Кейн - В свете Луны - Содержание