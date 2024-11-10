Кейн - В свете Луны
Согласитесь, нам всем не помешает немного магии в жизни. Я пишу эту книгу, чтобы показать вам, как Луна - этот привычный и чудесный объект, освещающий наше небо, - может в этом помочь. А под магией я подразумеваю немного таинственности, радости, очарования и восхищения, которые помогут нам жить целенаправленной жизнью в гармонии с окружающим нас миром природы. (И никакой темной магии, если не считать отсутствия света в определенных лунных фазах!)
Вы найдете информацию, необходимую для связи с Луной и ее путеводной силой, а также инструменты, советы, ритуалы и заклинания, которые помогут улучшить и направить вашу жизнь. Ваша внутренняя сила - вот и все, что вам нужно, чтобы воплотить в жизнь свои заветные мечты о здоровье или богатстве, о спорте или домашних питомцах, об удаче или любви, о доме или карьере.
Аврора Кейн - В свете Луны - Лунные фазы, легенды и мистическая энергия
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 192 c.
ISBN: 978-5-00169-751-0
Аврора Кейн - В свете Луны - Содержание
- Введение
- Волшебная луна и ее силы
- Полнолуние и другие магические Фазы луны
- Традиционные верования, богини и викка
- Использование лунной магии через травы и природу
- Использование лунной магии с помощью кристаллов и драгоценных камней
- Использование лунной магии через эфирные масла и свечи
- Луна, астрология и таро
- Простые ритуалы и заклинания для вашей лунной магии
Спасибо! пока положу в папку по Луне, м.б. когда дойдут руки посмотреть подробнее..