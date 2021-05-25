Несколько лет назад я был с Бобом и Пегги Кейст в Африке. Они были приглашенными гостями, вели семинар о лидерстве и о том, что значит быть лидером. Многие пасторы и церковные лидеры приехали из дальних деревенских районов, и после обеда планировалось, что они останутся на встречу с «приглашающей стороной». После долгого дня лекций и занятий Кейстов отослали отдыхать, а местные пасторы и лидеры собрались на встречу.

После этого я увидел Боба и Пеги, когда они уже чистили кастрюли и сковородки, мыли посуду и убирали, а дети рядом нервно хихикали от этой картины, ломающей все местные традиции. Закончилась встреча, и женщины увидели, что работа, которая, как они думали, их ожидала, уже была полностью сделана. Они были шокированы тем, что их почетным гостям, людям такого высокого статуса, пришлось заниматься такой простой, грязной работой - но и были очень благодарны за помощь.

Именно такая жизнь-служение дала Бобу право и возможность написать книгу о лидерстве. Боб и Пегги - образец библейского определения лидера-служителя: без стяжательства, без амбиций к постам и своему положению, но служащие другим так, как если бы они служили Самому Господу. В книге «Необычное лидерство» Боб доказывает, что лидерство служения - это не броская фраза, а сама сущность того, что Бог предполагает увидеть в поведении лидера.

Первый раз я услышал о лидерстве как об учебной дисциплине, когда мы с женой вернулись из Кении и пытались понять, какова Божья воля относительно нашего будущего. Несколько пасторов церкви, в которой проповедовали Кейсты, помогали мне молитвами и рассматривали проблему вместе со мной. Кен и Джим показали мне лекцию о лидерстве, которую читал у них Боб, и рассказали, как материал лекции может быть применен в моей ситуации и в моей жизни. Эта беседа убедила меня, что мне нужно принять ту роль лидера, к которой меня призывает Бог. Более того, полностью я смогу раскрыть свой потенциал, только если буду придерживаться библейского понимания лидерства.

Я до сих пор стараюсь применять все те принципы, которые Боб изложил в своей книге «Необычное лидерство». Мы должны руководствоваться Библией, особо настаивает он, а не бизнес-моделями. Конечно, мы можем изучать модели, принятые в бизнесе, и мы должны их понимать, но стандартом для нас может быть только то, что показал нам Бог через Свое Слово. И это на самом деле не обычное лидерство.

Я был очень рад, что в 1998 году Кейсты присоединились к NMSI и укрепили нашу растущую миссию своим опытом и мудростью. С этого момента они поделились своими знаниями с тысячами церковных лидеров в Южной, Центральной и Северной Америке, в Африке, Европе и Азии. Я слышал немало признаний лидеров церквей, чьи жизни и служение изменились благодаря тому, что они стали руководствоваться принципами, которым их научили Боб и Пегги. Я знаю, что книга «Необычное лидерство» поможет миссии Кейстов достичь таких дальних уголков, куда они сами не смогли бы добраться. Она написана так, что пасторы и христианские лидеры всего мира смогут использовать ее на семинарах и курсах, поэтому эту книгу можно считать ценным вкладом в копилку источников, доступных церковным лидерам, не живущим в Северной Америке.

Роберт Д. Кейст - Необычное лидерство - Быть слугой в одержимом властью мире

Киев: Книгоноша, 2019 г. - 200 с.

ISBN 978-617-7517-04-6

Роберт Д. Кейст - Необычное лидерство - Быть слугой в одержимом властью мире - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Необычное мышление. Определение лидерства Необычная система мер. Качества лидера Необычные цели. Управлять с Божьими намерениями Необычная модель. Лидер как пастырь Необычная стратегия. Лидерство Завета Необычные испытания. Как растут лидеры Необычная власть. Лидеры и сила Иисус - воплощенный лидер. Находиться среди людей Давид - праведный лидер. Быть верным Павел - созидатель людей. Наставлять и вдохновлять Необыкновенное мужество. Вести отважно

Эпилог

Приложение А: Сравнение философии Платона и теологии, провозглашенной через Моисея

Приложение Б: Таблица стилей лидерства

Приложение В: Изучение греческих слов Нового Завета, использовавшихся для обозначения лидерства и влиятельности

Приложение Г: Уничижиться до служения

Вопросы для изучения

Источники