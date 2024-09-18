Многие современные практики Дхармы, включая и меня самого, занимаются учениями Дхармы бог знает сколько лет, но ум у нас остаётся твёрдым, как полено. Когда нам кажется, что жизнь складывается удачно, мы счастливы, но когда наши планы идут наперекосяк, мы страдаем и зачастую даём волю целой буре эмоций, а это тревожный знак того, что учение нам в одно ухо вошло и в другое вышло. Мы оказываемся в растерянности: «Разве можно на самом деле искоренить все свои привычки? Или хотя бы как-то поправить их? Можно ли хотя бы представить, что я когда-то достигну такого уровня, где каждое моё движение будет практикой Дхармы?» Мы похожи на учеников автошколы, которые, наблюдая, как их инструктор то и дело быстро переключает передачи, смотрит в зеркало заднего вида и жмёт на тормоз, думают: «Неужели я когда-нибудь научусь водить?»

В махаяне есть текст «Сутра, испрошенная Матисагарой», в которой Будде задают интересный вопрос. Если действительно «истина» и «просветление» идеи невыразимые, как могут обычные заблуждающиеся существа вроде нас даже надеяться стать учениками на пути к просветлению? Будда ответил: «Проявляя почтение к тем, кто учит нас этому невыразимому пути. Стойте, когда они стоят; воздавайте им почести и приветствуйте вежливыми и учтивыми словами; защищайте их; подражайте им; предлагайте им одежду, еду, кров, лекарства и другие материальные блага или просто восхищайтесь их делами, радуйтесь их достоинствам и не замечайте их недостатки». Так он объяснил, как нужно «выполнять практику невыразимого», и указал, что сердце практики Дхармы заключается не в количестве произносимых нами мантр и не в длительности медитации, но просто в повседневных действиях.

Посмотрите, например, как мы поступаем с людьми, которых недолюбливаем. Хотя немногие из нас нажили настоящих заклятых врагов, всем нам приходится регулярно иметь дело с людьми, которые нас раздражают. Для новичков можно считать практикой, если они спокойно избегают конфронтаций. Но если вы связались с самым несносным человеком на земле, то возьмите пример с Атиши. Когда Атиша отправился в Тибет, он взял с собой самого невыносимого человека, который был способен вывести из себя кого угодно. Атиша держал его при себе, чтобы обеспечить себе богатые возможности для практики терпения. Допустим, мы неспособны заходить так далеко, но, столкнувшись с раздражающим спутником, от которого невозможно уклониться, мы по крайней мере можем воспользоваться возможностью сделать раздражение предметом своей практики.

Однако главное, что хотел сказать Будда: состояние нашего ума обязательно отражается в наших повседневных реакциях. Например, как быстро меняется ваше настроение, когда рушатся ваши планы? Бывает, вы чувствуете себя прекрасно, но вот каким-то ветром навеет целую кучу воспоминаний о пережитых когда-то эмоциональных кризисах, и вы снова и снова оживляете в памяти все мучительные подробности. Вы оказываетесь в таком состоянии, что не в силах не поделиться с кем-то своим горем, звоните другу. Он внимательно слушает, пока вы, нисколько не заботясь о последствиях, изливаете на него свои страдания, и вскоре ваш друг впадает в состояние уныния и тревоги, подобное вашему. Какой в этом смысл? Поскольку вы начинающий бодхисаттва, то, если вам угодно предаваться своим страданиям, делайте это в одиночку. Не втягивайте никого в свои эмоциональные причуды, особенно если вы практикуете тонглен и обещали принимать на себя страдания всех живых существ, а не делиться с ними своими страданиями.

В сущности, сейчас самое время для того, чтобы Дхарма проникала в умы осваивающих её, особенно тех, кто, как я сам, много чего повидал. И даже если вам удастся добиться успеха в таком проникновении лишь один раз за сотню попыток, за такое достижение вы заслуживаете медали!

Дзонгсар Кхьенце - Не счастья ради - Руководство по так называемым предварительным практикам тибетского буддизма

«Ориенталия», 2012 — (Самадхи (Ганга – Ориенталия))

ISBN 978-5-91994-051-7

Дзонгсар Кхьенце - Не счастья ради – Содержание

Предисловие

Насколько полезна культурная атрибутика?

Об этой книге

Введение

Настройте свой ум

Духовная практика постоянно изменяется

Наставления о Дхарме

«Сердце печали»

Неизбежность смерти

Выход за пределы рассудочных представлений

Часть первая

1. Для чего полезна Дхарма

Сделает ли Дхарма меня счастливым

Развивайте «ум отречения»

Развитие готовности встретиться с истиной

Как понять истинную ценность Дхармы

Преодоление менталитета нищего

Жажда «благородного богатства»

Слушание и обдумывание Дхармы

Практика в соответствии со своими способностями

Обеты

Освобождение от иллюзии и заблуждения

Непрерывность существования

Природа Будды. Развивать в себе уверенность в том, что самую худшую разновидность загрязнений можно смыть

Полнота внимания

Нравственная дисциплинированность, медитация и мудрость

2. Путь причины и путь плода

Путь причины

Путь плода

Путь есть цель

Использование материального тела в качестве пути

3. Введение в практики нёндро

Нёндро: неправильное название?

Структура нёндро

Несколько советов перед началом практики

Место и время для практики

Вам необходимо быть неудовлетворёнными

Хорошие и плохие дни

Опоры практики

4. Ваша духовная разминка

Четыре позиции, занимаемые практикующими

Три благородных принципа

Пресечь череду мыслей

Нравственная дисциплинированность как подготовка

Помните, что гуру – лучшая подготовка к практике

Три глубинных наставления перед началом практики

Призывание гуру

Общие основы

Поле заслуг

Вопросы, которые часто задают

5. Зачем нам нужен гуру?

Проверка гуру

Гуру

Что заставляет ученика искать гуру?

Гуру – это Дхарма

Не судите себя задним числом

Качества, которые нужно искать в подлинном гуру

Заслуги и гуру

Духовное продвижение измеряется преданностью

Часть вторая

6. Принятие прибежища

Зачем принимать прибежище?

Страх

Вера

Сострадание

Принятие прибежища: теория

Принятие прибежища: глубинные наставления

Принятие прибежища: практика

Созерцание древа прибежища

Выполнение простираний

Как бороться с нежеланием практиковать

Используйте любую возможность практиковать

Завершение занятия

7. Пробуждение бодхичитты

Что такое бодхичитта?

Бодхичитта: любовь, сострадание и мудрость недвойственности

Совет новичку о практике абсолютной бодхичитты

Развиваем силу сострадания

Относительная бодхичитта

Бодхичитта устремления

Устремление придаёт новичкам скромности

Как заботиться о других

Объекты нашего сострадания

Бодхичитта намерения: практики

Бодхичитта применения

Абсолютная бодхичитта

Завершение сессии

8. Практика очищения с помощью созерцания Гуру Ваджрасаттвы

Омрачения и загрязнения: плохая карма

Зачем представлять гуру как Ваджрасаттву?

Преданность: вера в мантру и визуализацию

Четыре движущие силы

Визуализация

Поток нектара

Растворение визуализации

Самайя

9. Подношение мандалы

Заслуги

Как создаются заслуги

Семичленное подношение

Простирания

Подношение

Раскаяние

Проявление радости

Просьба вращать колесо Дхармы

Обращённая к буддам и бодхисаттвам просьба не уходить в паринирвану

Посвящение заслуг

10. Заслуги: доспехи, защищающие нас от препятствий

Практика

Что мы подносим?

Практические советы относительно подношений

Визуализация

Семь горок подношения мандалы

Практика кусали

Визуализация: победа над четырьмя марами

Гости и подношения для них

Растворение

11. Гуру-йога

Визуализация

Визуализация мантры

Сердце гуру-йоги

Внешний гуру

Стремление ощущать связь со своим гуру

Практический совет

Три яда, которые должны устранить практикующие

Три вида ньям

Когда практика нам надоедает

Не берите на себя слишком много практик

Знаки зрелости практикующего

Молитвы и о чём нужно молиться

12. Абхишека и четыре посвящения в гуру-йогу

Абхишека: введение в природу будды

Что такое абхишека?

Абхишека: теория

Ритуальные предметы

Вода как тантрическая субстанция

Практика: самопосвящение

Узнавание природы ума

Утпаттикрама и сампаннакрама

Подношение цога

13

Принятие эмоций в качестве пути

Три яны: отречение, преображение и знание

Шравакаяна: отречение

Бодхисаттваяна: преображение

Ваджраяна: знание

Применяйте отречение, преображение и знание одновременно

Заключительные советы

Благодарности

Как обращаться с буддийскими книгами

Примечания