Кича - Иерусалим

Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, History, Ethics, Sociology Political Science

Книга Марии Кичи «Иерусалим: Все лики великого города» представляет собой масштабное историко-культурологическое полотно, в котором автор ставит задачу показать Иерусалим не просто как точку на карте, а как уникальный живой организм, существующий одновременно в нескольких измерениях. Основная идея произведения заключается в том, что Иерусалим — это город-палимпсест, где каждый новый слой истории, религии и архитектуры не стирает предыдущий, а вступает с ним в сложный, порой болезненный диалог. Автор стремится выйти за рамки привычных туристических путеводителей, чтобы раскрыть метафизическую суть города, ставшего яблоком раздора и одновременно святыней для трех мировых религий.

Содержательная часть монографии охватывает тысячелетия истории: от ханаанских времен и эпохи Давида до современных геополитических конфликтов. Мария Кича детально описывает быт и нравы Иерусалима в разные периоды — под властью византийцев, арабов, крестоносцев и османов. Автор уделяет особое внимание малозаметным деталям, легендам и человеческим судьбам, которые создают неповторимую атмосферу города. В книге исследуются не только камни и стены, но и «лица» Иерусалима: его кварталы, базары, святилища и, прежде всего, его жители — монахи, торговцы, паломники и солдаты, каждый из которых видит этот город по-своему, наполняя его своими смыслами и надеждами.

Текст написан в ярком, эрудированном и глубоко эмоциональном стиле, сочетающем строгость исторического исследования с увлекательностью художественного повествования. Мария Вячеславовна мастерски работает с источниками, цитируя древние хроники и дневники путешественников, что позволяет читателю почувствовать запах иерусалимской пыли и услышать перезвон колоколов вместе с призывами муэдзинов. Работа служит великолепным проводником в сложный мир «Святого города», помогая понять, почему именно эта клочок земли вызывает такие сильные чувства у миллионов людей по всему миру. Это чтение для тех, кто хочет увидеть Иерусалим без прикрас, во всем его противоречивом величии и трагизме.

Кича, Мария Вячеславовна – Иерусалим - Все лики великого города

Москва: Эксмо, 2023. — 432 с. : ил. — (Биография великих городов мира).

ISBN 978-5-04-170518-3

Кича, Мария Вячеславовна – Иерусалим – Содержание

Введение

  • Глава 1 Город жертвы

  • Глава 2 Город Давида

  • Глава 3 Город Соломона

  • Глава 4 Город в эпоху двух царств

  • Глава 5 Разрушенный город

  • Глава 6 Возвращение в город

  • Глава 7 Эллинистический город

  • Глава 8 Город Ирода Великого

  • Глава 9 Город Иисуса

  • Глава 10 Восставший город

  • Глава 11 Римский город

  • Глава 12 Город раввинов

  • Глава 13 Византийский город

  • Глава 14 Исламский город

  • Глава 15 Город крестоносцев

  • Глава 16 Город Саладина

  • Глава 17 Беззащитный город

  • Глава 18 Город в хаосе

  • Глава 19 Город в забвении

  • Глава 20 Османский город

  • Глава 21 Сдавшийся город

  • Глава 22 Город под британским мандатом

  • Глава 23 Город во время войны

  • Глава 24 Разделенный город

  • Глава 25 объединение города

  • Глава 26 Город, не ставший единым

  • Глава 27 Город и международное право

  • Глава 28 Политические решения для города

  • Глава 29 Осажденный город

Заключение

Географический вокабуляр

Библиография

