Кича - Иерусалим

Книга Марии Кичи «Иерусалим: Все лики великого города» представляет собой масштабное историко-культурологическое полотно, в котором автор ставит задачу показать Иерусалим не просто как точку на карте, а как уникальный живой организм, существующий одновременно в нескольких измерениях. Основная идея произведения заключается в том, что Иерусалим — это город-палимпсест, где каждый новый слой истории, религии и архитектуры не стирает предыдущий, а вступает с ним в сложный, порой болезненный диалог. Автор стремится выйти за рамки привычных туристических путеводителей, чтобы раскрыть метафизическую суть города, ставшего яблоком раздора и одновременно святыней для трех мировых религий.

Содержательная часть монографии охватывает тысячелетия истории: от ханаанских времен и эпохи Давида до современных геополитических конфликтов. Мария Кича детально описывает быт и нравы Иерусалима в разные периоды — под властью византийцев, арабов, крестоносцев и османов. Автор уделяет особое внимание малозаметным деталям, легендам и человеческим судьбам, которые создают неповторимую атмосферу города. В книге исследуются не только камни и стены, но и «лица» Иерусалима: его кварталы, базары, святилища и, прежде всего, его жители — монахи, торговцы, паломники и солдаты, каждый из которых видит этот город по-своему, наполняя его своими смыслами и надеждами.

Текст написан в ярком, эрудированном и глубоко эмоциональном стиле, сочетающем строгость исторического исследования с увлекательностью художественного повествования. Мария Вячеславовна мастерски работает с источниками, цитируя древние хроники и дневники путешественников, что позволяет читателю почувствовать запах иерусалимской пыли и услышать перезвон колоколов вместе с призывами муэдзинов. Работа служит великолепным проводником в сложный мир «Святого города», помогая понять, почему именно эта клочок земли вызывает такие сильные чувства у миллионов людей по всему миру. Это чтение для тех, кто хочет увидеть Иерусалим без прикрас, во всем его противоречивом величии и трагизме.

Кича, Мария Вячеславовна – Иерусалим - Все лики великого города

Москва: Эксмо, 2023. — 432 с. : ил. — (Биография великих городов мира).

ISBN 978-5-04-170518-3

Кича, Мария Вячеславовна – Иерусалим – Содержание

Введение

Глава 1 Город жертвы

Глава 2 Город Давида

Глава 3 Город Соломона

Глава 4 Город в эпоху двух царств

Глава 5 Разрушенный город

Глава 6 Возвращение в город

Глава 7 Эллинистический город

Глава 8 Город Ирода Великого

Глава 9 Город Иисуса

Глава 10 Восставший город

Глава 11 Римский город

Глава 12 Город раввинов

Глава 13 Византийский город

Глава 14 Исламский город

Глава 15 Город крестоносцев

Глава 16 Город Саладина

Глава 17 Беззащитный город

Глава 18 Город в хаосе

Глава 19 Город в забвении

Глава 20 Османский город

Глава 21 Сдавшийся город

Глава 22 Город под британским мандатом

Глава 23 Город во время войны

Глава 24 Разделенный город

Глава 25 объединение города

Глава 26 Город, не ставший единым

Глава 27 Город и международное право

Глава 28 Политические решения для города

Глава 29 Осажденный город

Заключение

Географический вокабуляр

Библиография