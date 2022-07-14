Иудаизм - это не только религия, не только учение о философии, нравственности, этике. Прежде всего - это закон, регламентирующий все без исключения стороны жизни как индивидуума, так и общества. Помимо порядка молитвы, изучения Торы, соблюдения субботы и праздников, воспитания детей, имущественных и трудовых отношений, закон этот определяет образ поведения еврея в таких сферах, как питание, гигиена, одежда, супружеские отношения и многое другое.

Основа закона - 613 заповедей, которые Всевышний дал Моисею на горе Синай и которые записаны в Пятикнижии Моисеевом (Хумаше). Заповеди эти делятся на две категории: 248 предписывающих заповедей и 365 запрещающих. Однако в Пятикнижии о заповедях говорится лишь в самом общем виде и этих сведений в большинстве случаев недостаточно для исполнения заповедей в различных сложных и постоянно меняющихся жизненных ситуациях. Поэтому на горе Синай Всевышний дал Моисею не только Письменную Тору (Тора шебихтав), т. е. ту часть Учения, которую было велено записать либо самому Моисею, либо пророкам последующих поколений, но и Устную Тору (Тора шебеальпэ). В Устной Торе, к которой относятся Мишна, Талмуд, а также множество комментариев и толкований, заповеди описаны детально, со всеми указаниями, необходимыми для их практического исполнения.

В наше время и Устная Тора записана. Однако в далеком прошлом, начиная с поколения Моисея (поколения исхода из Египта) и до конца II в. н. э., т. е. около 15 веков, Устная Тора действительно передавалась из поколения в поколе-ние только устно. Мишну, составляющую законодательную основу Устной Торы и состоящую из 63 трактатов, записал раби Йегуда Ганаси, которого часто называют Рабейну Гакадош («наш святой учитель») или просто Раби («Учитель»). Это произошло уже после захвата Страны Израиля римля-нами и разрушения Второго Храма.

Кицур Шулхан Арух - Краткий свод законов еврейского образа жизни

Составитель и переводчик Йегуда Векслер

Консультанты

раввин Йосеф-Симха Гинзбург

раввин Моше Вайнер

Общая редакция Профессора Германа Брановера

«F.R.E.E.» & «ШАМИР»

Нью-Йорк - Иерусалим

5775-2015

803 с.

ISBN: 978-0-86639-041-5

Кицур Шулхан Арух: Краткий свод законов еврейского образа жизни - Содержание

Предисловие

Часть первая: Утро

Часть вторая. День

Часть третья. Ночь

Часть четвертая. Суббота

Часть пятая. Новомесячье (рош-ходеш)

Часть шестая. Праздники и памятные даты

Часть седьмая. Цикл жизни

Часть восьмая. «Различать между нечистым и чистым»

Часть девятая. «Когда придете в страну...»