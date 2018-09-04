Кьеркегор - Страх и трепет
Первое издание настоящего однотомника, включающего переводы трех книг датского философа и писателя Серена Кьеркегора, наиболее значимых для понимания его мировоззрения, вышло в 1993 г. в издательстве "Республика".
Данное, 2-е издание, дополнено работой В.А.Подороги "Авраам как Problemata. Серен Кьеркегор и непрямая коммуникация", а также фрагментами нового перевода книги "Понятие страха", выполненного А.В. Лызловым.
Серен Кьеркегор - Страх и трепет
Пер. с дат.-Изд. 2-е, дополненное и исправленное. - М.: Культурная революция, 2010. - (Классики современности). - 488 с. ISBN 978-5-250-06078-3.
Серия: Классики современности
Авторский сборник
Издательство: Культурная Революция, 2010 г.
Твердый переплет, 488 стр.
ISBN 978-5-250-06078-3
Издательство: Культурная Революция, 2010 г.
Твердый переплет, 488 стр.
ISBN 978-5-250-06078-3
Серен Кьеркегор - Страх и трепет - Содержание
Диалектическая лирика Иоханнеса де Силенцио
Страх И Трепет (пер. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева)
Предисловие
Общий смысл
Похвальная речь Аврааму
Проблемы
Вступление от чистого сердца
Проблема 1. Существует ли телеологическое устранение этического?
Проблема 2. Существует ли абсолютный долг перед Богом?
Проблема 3. Было ли этически ответственным со стороны Авраама скрывать свой замысел от Сарры, Елизара и Исаака?
Эпилог
Понятие страха
Простое, психологически намеченное размышление в направлении догматической проблемы первородного греха
Написано Вигилием Хауфниенсием
(пер. Н.В. Исаевой, С.Л. Исаева)
Предисловие
Введение
Глава первая.Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока
§1. Исторические замечания относительно понятия «первородный грех» (142) §2. Понятие первого греха (146) §3. Понятие невинности (152) §4. Понятие грехопадения (154) §5. Понятие страха (158) §6. Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока (162)
Глава вторая. Страх как то, что разъясняет первородный грех вперед, в прогрессии
§1. Объективный страх (173) §2. Субъективный страх (177)
Глава третья. Страх как следствие того греха, который является отсутствием сознания греха
§1. Страх бездуховности (212) §2. Страх, диалектически определенный по направлению к судьбе (216) §3. Страх, диалектически определенный
в направлении вины (222)
Глава четвертая. Страх греха, или Страх как следствие греха в единичном индивиде
§1. Страх перед злом (233) §2. Страх перед добром (демоническое) (238)
Глава пятая. Страх как спасающее силой веры
Болезнь к смерти
Изложение христианской психологии ради наставления и пробуждения
Написано Анти-климакусом, издано С. Къеркегором
(пер. СЛ. Исаева)
Предисловие
Введение
Книга I. О том, что отчаяние - это смертельная болезнь
Глава I. Будучи болезнью духа, или Я, отчаяние может приобретать три образа: отчаявшийся, не сознающий своего Я (неистинное отчаяние), отчаявшийся, не желающий быть собою, и отчаявшийся, который желает быть таковым (292)
Глава 2. Возможность [Mulighed] и действительность [Virkelighed] отчаяния (293)
Глава 3. Отчаяние - это смертельная болезнь (296)
Книга II. Всеобщность [Almindelighed] отчаяния
Книга III. Проявления отчаяния
Глава I. Отчаяние, рассмотренное не под углом зрения сознания, но только соответственно составляющим синтеза Я
Глава 2. Отчаяние, рассмотренное в категориях сознания (318)
Книга IV. Отчаяние - это грех
Глава I. Градации в осознании Я (качественное определение: перед Богом)
Глава 2. Сократическое определение греха (362)
Глава 3. О том, что грех есть не отрицание, но нечто положительное (370) Дополнение к книге N. Не является ли тогда грех исключением [Sjelden-hed]? (мораль) (373)
Книга V. Продолжение греха [Syndens Fortsaettelse]
Глава1. Грех отчаяния в собственном грехе (382)
Глава 2. Грех отчаяния относительно возобновления грехов [Forladelse от Syndernes] (возмущение) (386)
Глава 3. Грех - отрицать христианство modo ponendo и объявлять его неправдой (398)
Приложения
Страх и трепет. Комментарии
Понятие страха. Комментарии
Болезнь к смерти. Комментарии
Понятие страха. Фрагменты (в переводе А. Лызлова)
В.А. Лодорога. Авраам как Problemata
Серен Киркегор и непрямая коммуникация
I. Непрямая коммуникация - что это такое? (444) 2. Жало в плоть (458) 3. Страх и диалектика возможного (468) 4. Полет марионетки (472) 5. Идея философского письма (483)
Страх и трепет ОБЩИЙ СМЫСЛ
Жил некогда человек, который еще ребенком услышал эту красивую повесть о том, как Бог испытывал5 Авраама, и о том, как тот выдержал испытание, сохранил свою веру и во второй раз, вопреки всем ожиданиям, обрел сына. Став старше, он прочел эту повесть с еще большим изумлением, ибо сама жизнь разделила то, что в благочестивой простоте ребенка было еще соединено воедино.
И чем старше он становился, тем чаще его мысли обращались к этой повести, его воодушевление становилось все сильнее и сильнее, и вместе с тем он все меньше и меньше был способен ее понять. Наконец он отбросил все остальное; в душе его оставалось лишь одно желание: увидеть Авраама - и лишь одна страсть: стать свидетелем этих событий.
Его желание заключалось не в том, чтобы созерцать ту прекрасную местность на Востоке, не в том, чтобы увидеть земное великолепие благословенной страны или ту богобоязненную супружескую пару, чью старость благословил Господь, не тот достойный почитания образ старого патриарха, не кроткую юность Богом посланного Исаака, - ему было бы все равно, случись это все в бесплодной пустыне. Стремление его состояло в том, чтобы следовать за ними в трехдневной поездке, когда Авраам ехал, с печалью глядя перед собой, и Исаак был подле него.
Его желанием было находиться рядом в тот час, когда Авраам поднял глаза и увидел вдали гору Мориа, в тот час, когда он отпустил ослов и один взошел на гору с Исааком; ибо то, что им двигало, было не искусственным трепетом фантазии, но содроганием мысли.
Этот человек не был мыслителем, но не чувствовал в себе порыва, который побуждал бы его выйти за пределы веры; ему казалось наиболее славным остаться в памяти как ее отец, и обладание этой участью представлялось ему достойным зависти, даже если бы о том никому не было известно.
Этот человек не был ученым экзегетиком, он не знал иврита; знай он иврит, он, наверное, с легкостью понял бы и эту повесть, и самого Авраама.
* Дат.: Stemning, букв.: «настраивание», «приведение в соответствующее расположение духа», «настройка музыкального инструмента».
I Страх и трепет
«И Господь испытывал Авраама и сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мо-риа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе»6.
Было раннее утро. Авраам встал вовремя, велел оседлать ослов и вместе с Исааком покинул свой шатер; Сарра же глядела на них из окна, до самой долины, пока их не стало больше видно7. Они молча ехали три дня, и наутро четвертого дня Авраам все так же не проронил ни слова, но поднял глаза и увидел вдали гору Мориа. Он отослал слуг и, взяв Исаака за руку, один взошел с ним на гору. Но Авраам сказал самому себе: «Мне не хотелось бы скрывать от Исаака, куда приведет его этот путь».
Он остановился, возложил руку с благословением на голову Исаака, и тот склонился, чтобы принять это благословение. И лик Авраама был исполнен отеческой любви, взгляд его был мягок, слова звучали нежно. Но Исаак не смог понять его, душа его не сумела возвыситься; он обхватил руками колени Авраама, в отчаянии бросился к его ногам, прося пощадить его молодую жизнь, полное надежд будущее, он вспоминал радости Авраамова дома, напоминавшего ему о его печали и одиночестве. Тут Авраам поднял мальчика, взял его за руку и пошел дальше, и слова Авраама были исполнены участия и милосердия. Но Исаак не смог понять его. Авраам поднялся на гору Мориа, но Исаак не понимал его.
Тогда Авраам отвернулся от Исаака на мгновение, но когда Исаак снова увидел лицо Авраама, оно изменилось, взгляд его был неистов, вид - ужасен. Он схватил Исаака за грудь, швырнул его на землю и сказал: «Глупый юнец, ты что, веришь, что я твой отец? Я - идолопоклонник. Ты что, веришь, что это Божье повеление? Нет! Это мое желание».
Тогда задрожал Исаак и вскричал в своем страхе: «Господи на небеси, смилуйся надо мной, Бог Авраамов, смилуйся надо мной; если нет у меня отца на земле, будь моим отцом!» Но Авраам тихо сказал про себя: «Господи на небеси, благодарю Тебя; лучше, чтобы он верил, что я - чудовище, нежели потерял бы веру в Тебя».
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