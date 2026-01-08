Возникает даже соблазн спросить, имеет ли на самом деле магия свою историю, если вопрошающий имеет в виду историю начала, развития и окончания, которые можно объяснить в связи с другими факторами общественной и культурной жизни эпохи. Магия, может сказать кто-то, это просто вечное измерение культуры: люди занимались ей с древности и многие продолжают экспериментировать с теми же формами и сегодня. В этом смысле не будет серьезным преувеличением предположить, что за магией стоит не больше истории, чем за восходом и заходом Луны.

Ричард Кикхефер - Магия в Средние века

Касталия, 2022. — 258 стр.

ISBN 978-5-521-18642-6

Ричард Кикхефер - Магия в Средние века - Содержание

Список иллюстраций

Предисловие к изданию Canto

Предисловие

1. Введение. Магия как перекресток культуры

2. Наследие античности

3. Сумерки язычества: магия в скандинавской и ирландской культуре

4. Народная традиция средневековой магии

5. Магия в романах и придворной культуре Средневековья

6. Арабское знание и оккультные науки

7. Некромантия в церковном подполье

8. Запрет, осуждение и преследование

Заключение