Кикхефер - Магия в Средние века
Возникает даже соблазн спросить, имеет ли на самом деле магия свою историю, если вопрошающий имеет в виду историю начала, развития и окончания, которые можно объяснить в связи с другими факторами общественной и культурной жизни эпохи. Магия, может сказать кто-то, это просто вечное измерение культуры: люди занимались ей с древности и многие продолжают экспериментировать с теми же формами и сегодня. В этом смысле не будет серьезным преувеличением предположить, что за магией стоит не больше истории, чем за восходом и заходом Луны.
Ричард Кикхефер - Магия в Средние века
Касталия, 2022. — 258 стр.
ISBN 978-5-521-18642-6
Ричард Кикхефер - Магия в Средние века - Содержание
Список иллюстраций
Предисловие к изданию Canto
Предисловие
1. Введение. Магия как перекресток культуры
2. Наследие античности
3. Сумерки язычества: магия в скандинавской и ирландской культуре
4. Народная традиция средневековой магии
5. Магия в романах и придворной культуре Средневековья
6. Арабское знание и оккультные науки
7. Некромантия в церковном подполье
8. Запрет, осуждение и преследование
Заключение
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