Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра
Одним із найважливіших аспектів християнства є воплочення Ісуса Христа. У кожній релігії людина шукає свого Творця, але лише в християнстві сам Бог приходить до людини. Христос є іконою Отця, який відкриває нам, яким Бог був від віків. Завдяки Ньому людина більше не шукає Бога «наосліп», адже в особі Христа Бог сам прийшов і воплотився, як співаємо в коляді: «Бог предвічний народився».
Ми всі, здавалося б, теоретично це знаємо й розуміємо. Однак воплочення Бога залишається для нас, людей, таємницею, яку до кінця осягнути неможливо. Ми можемо лише роздумувати над нею і споглядати її. Водночас у християнстві важливо, щоб воно втілювалося в реальне життя, а не залишалося лише гарною теорією.
Саме тому святі є ключовими постатями християнства. В давнину їхні «Житія» були, після «Псалтиря», другою книгою, яку люди читали. Святі жили в різних історичних та соціальних обставинах: були мирянами, монахами, священниками і єпископами. Проте всіх їх об’єднувало те, що вони не лише знали про Бога, а й жили Ним. Як сказав святий Франциск: «Проповідуйте про Бога завжди, а слова використовуйте лише за потреби». їхнє життя було втіленням і проявом християнства в конкретних обставинах.
Ті, хто мав честь зустріти старця Олександра, можуть засвідчити, що він був особливою людиною, іншою. Я особисто не зустрічав когось подібного ані до, ані після нього. На початку християнства перші християни своєю поведінкою дивували людей, і ця «іншість» захоплювала. Біблійні терміни «святість» (гебр. «кадош» і грец. «гаґіос») насамперед означають інакшість, відмінність від грішного світу після гріхопадіння. Ця інакшість у старці Олександрі стала свідченням Бога і Його святости.
Старець Олександр наслідував Христа в особливий спосіб, вдивляючись у Нього й переймаючи риси Його любови до інших. Хто з нас не відчував себе улюбленим чи безумовно прийнятим біля старця? Ісус Христос ставав немовби видимим у його особі. Життя старця і його святість були дороговказом до Господа.
Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра
Упорядкування ієрм. Макарій (Дудка) / Переклад з англ. Лілія Креховецька. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.
ISBN 978-966-938-824-7
Кілар Олександр - Син Божий – Зміст
Від упорядника (Ієрм. Макарій)
Передмова (Єпископ Венедикт Алексійчук)
- [Чистота Ісусової духовности]
- [Духовне середовище Ісуса]
- [Коріння Ісуса]
- [Дійсність Ісуса]
- [Розумна «духовність» фарисеїв]
- [Учення Ісуса]
- [Галилея]
- [Галилеяни]
- [Мова Ісуса] ...
- [Вічний Бог]
- [Чистота серця]
- [Безгрішність]
- [Святість]
- [Заповіді]
- [Бути досконалим, як Бог]
- [Любов до ворогів]
- [Вороги]
- [Чесноти]
- [Вимоги для осягнення досконалости]
- [Ступені гріховности]
- [Рівні (ступені) досконалости]
- [Перший рівень досконалости]
- [Другий і третій рівень досконалости]
- [Закон обміну]
- [Головна проблема фарисеїв]
- [Ворожнеча як наслідок гріха]
- [Роль чеснот]
- [Особистий заклик (покликання)]
- [Любов, яка випливає з природи Бога]
- [Любов Бога Отця в Ісусі Христі]
- [Святий Дух - «джерело» смирення і лагідности Ісуса]
- [Дивитися на Ісуса, щоб побачити Отця]
- [Пізнання Бога]
- [Пізнання Бога виключно через досвід]
- [Чисте серце як запорука, знаряддя пізнання Живого Бога]
- [Страсті Ісуса як об’явлення любови Отця]
- [Учення Ісуса - причина Йогозасуду і смерти]
- [Найбільша помилка фарисеїв та книжників]
- [Ісус - Син Отця]
- [Якого Месію очікували]
- [Князь миру]
- [Ідея месії як перешкода]
- [Фарисеї і священники проти Ісуса]
- [Месія Божого Духа]
- [В’їзд до Єрусалиму]
- [Безмежна любов Божа]
- [Чому не впізнали Месію]
- [Євхаристія]
- [Зрадник]
- [Переміна людської природи на Божу]
- [Блаженні миротворці]
- [На Оливній горі]
- [Суд перед Каяфою і Синедріоном]
- [Суд Пилата]
- [Ісус перед Іродом Антипою]
- [Знову в Пилата]
- [«Бог вигадав тебе, щоб ти міг вигадати Його»] ... .
- [Проблема Пилата]
- [Бичування Ісуса]
- [Коронування терням]
- [Розп’яття]
- [Спасительна дія болю і страждання]
- [Наслідок гріха - смерть]
- [Боже прощення]
- [Зло гріха]
- [«Хто бачив мене, той бачив Отця»]
- [Істинне щастя людини - бути з Богом]
- [Підсумок]
Під проводом Святого Духа Біографія старця Олександра
No comments yet. Be the first!