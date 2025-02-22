Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра

Одним із найважливіших аспектів християнства є воплочення Ісуса Христа. У кожній релігії людина шукає свого Творця, але лише в християнстві сам Бог приходить до людини. Христос є іконою Отця, який відкриває нам, яким Бог був від віків. Завдяки Ньому людина більше не шукає Бога «наосліп», адже в особі Христа Бог сам прийшов і воплотився, як співаємо в коляді: «Бог предвічний народився».

Ми всі, здавалося б, теоретично це знаємо й розуміємо. Однак воплочення Бога залишається для нас, людей, таємницею, яку до кінця осягнути неможливо. Ми можемо лише роздумувати над нею і споглядати її. Водночас у християнстві важливо, щоб воно втілювалося в реальне життя, а не залишалося лише гарною теорією.

Саме тому святі є ключовими постатями християнства. В давнину їхні «Житія» були, після «Псалтиря», другою книгою, яку люди читали. Святі жили в різних історичних та соціальних обставинах: були мирянами, монахами, священниками і єпископами. Проте всіх їх об’єднувало те, що вони не лише знали про Бога, а й жили Ним. Як сказав святий Франциск: «Проповідуйте про Бога завжди, а слова використовуйте лише за потреби». їхнє життя було втіленням і проявом християнства в конкретних обставинах.

Ті, хто мав честь зустріти старця Олександра, можуть засвідчити, що він був особливою людиною, іншою. Я особисто не зустрічав когось подібного ані до, ані після нього. На початку християнства перші християни своєю поведінкою дивували людей, і ця «іншість» захоплювала. Біблійні терміни «святість» (гебр. «кадош» і грец. «гаґіос») насамперед означають інакшість, відмінність від грішного світу після гріхопадіння. Ця інакшість у старці Олександрі стала свідченням Бога і Його святости.

Старець Олександр наслідував Христа в особливий спосіб, вдивляючись у Нього й переймаючи риси Його любови до інших. Хто з нас не відчував себе улюбленим чи безумовно прийнятим біля старця? Ісус Христос ставав немовби видимим у його особі. Життя старця і його святість були дороговказом до Господа.

Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра

Упорядкування ієрм. Макарій (Дудка) / Переклад з англ. Лілія Креховецька. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.

ISBN 978-966-938-824-7

Кілар Олександр - Син Божий – Зміст

Від упорядника (Ієрм. Макарій)

Передмова (Єпископ Венедикт Алексійчук)

[Чистота Ісусової духовности]

[Духовне середовище Ісуса]

[Коріння Ісуса]

[Дійсність Ісуса]

[Розумна «духовність» фарисеїв]

[Учення Ісуса]

[Галилея]

[Галилеяни]

[Мова Ісуса] ...

[Вічний Бог]

[Чистота серця]

[Безгрішність]

[Святість]

[Заповіді]

[Бути досконалим, як Бог]

[Любов до ворогів]

[Вороги]

[Чесноти]

[Вимоги для осягнення досконалости]

[Ступені гріховности]

[Рівні (ступені) досконалости]

[Перший рівень досконалости]

[Другий і третій рівень досконалости]

[Закон обміну]

[Головна проблема фарисеїв]

[Ворожнеча як наслідок гріха]

[Роль чеснот]

[Особистий заклик (покликання)]

[Любов, яка випливає з природи Бога]

[Любов Бога Отця в Ісусі Христі]

[Святий Дух - «джерело» смирення і лагідности Ісуса]

[Дивитися на Ісуса, щоб побачити Отця]

[Пізнання Бога]

[Пізнання Бога виключно через досвід]

[Чисте серце як запорука, знаряддя пізнання Живого Бога]

[Страсті Ісуса як об’явлення любови Отця]

[Учення Ісуса - причина Йогозасуду і смерти]

[Найбільша помилка фарисеїв та книжників]

[Ісус - Син Отця]

[Якого Месію очікували]

[Князь миру]

[Ідея месії як перешкода]

[Фарисеї і священники проти Ісуса]

[Месія Божого Духа]

[В’їзд до Єрусалиму]

[Безмежна любов Божа]

[Чому не впізнали Месію]

[Євхаристія]

[Зрадник]

[Переміна людської природи на Божу]

[Блаженні миротворці]

[На Оливній горі]

[Суд перед Каяфою і Синедріоном]

[Суд Пилата]

[Ісус перед Іродом Антипою]

[Знову в Пилата]

[«Бог вигадав тебе, щоб ти міг вигадати Його»] ... .

[Проблема Пилата]

[Бичування Ісуса]

[Коронування терням]

[Розп’яття]

[Спасительна дія болю і страждання]

[Наслідок гріха - смерть]

[Боже прощення]

[Зло гріха]

[«Хто бачив мене, той бачив Отця»]

[Істинне щастя людини - бути з Богом]

[Підсумок]

Під проводом Святого Духа Біографія старця Олександра