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Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра

Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology
Одним із найважливіших аспектів християнства є воплочення Ісуса Христа. У кожній релігії людина шукає свого Творця, але лише в християнстві сам Бог приходить до людини. Христос є іконою Отця, який відкриває нам, яким Бог був від віків. Завдяки Ньому людина більше не шукає Бога «наосліп», адже в особі Христа Бог сам прийшов і воплотився, як співаємо в коляді: «Бог предвічний народився».
Ми всі, здавалося б, теоретично це знаємо й розуміємо. Однак воплочення Бога залишається для нас, людей, таємницею, яку до кінця осягнути неможливо. Ми можемо лише роздумувати над нею і споглядати її. Водночас у християнстві важливо, щоб воно втілювалося в реальне життя, а не залишалося лише гарною теорією.
Саме тому святі є ключовими постатями християнства. В давнину їхні «Житія» були, після «Псалтиря», другою книгою, яку люди читали. Святі жили в різних історичних та соціальних обставинах: були мирянами, монахами, священниками і єпископами. Проте всіх їх об’єднувало те, що вони не лише знали про Бога, а й жили Ним. Як сказав святий Франциск: «Проповідуйте про Бога завжди, а слова використовуйте лише за потреби». їхнє життя було втіленням і проявом християнства в конкретних обставинах.
Ті, хто мав честь зустріти старця Олександра, можуть засвідчити, що він був особливою людиною, іншою. Я особисто не зустрічав когось подібного ані до, ані після нього. На початку християнства перші християни своєю поведінкою дивували людей, і ця «іншість» захоплювала. Біблійні терміни «святість» (гебр. «кадош» і грец. «гаґіос») насамперед означають інакшість, відмінність від грішного світу після гріхопадіння. Ця інакшість у старці Олександрі стала свідченням Бога і Його святости.
Старець Олександр наслідував Христа в особливий спосіб, вдивляючись у Нього й переймаючи риси Його любови до інших. Хто з нас не відчував себе улюбленим чи безумовно прийнятим біля старця? Ісус Христос ставав немовби видимим у його особі. Життя старця і його святість були дороговказом до Господа.

Кілар Олександр - Син Божий - Христологія старця Олександра

Упорядкування ієрм. Макарій (Дудка) / Переклад з англ. Лілія Креховецька. - Львів: Свічадо, 2025. - 160 с.
ISBN 978-966-938-824-7

Кілар Олександр - Син Божий – Зміст

Від упорядника (Ієрм. Макарій)
Передмова (Єпископ Венедикт Алексійчук)
  • [Чистота Ісусової духовности]
  • [Духовне середовище Ісуса]
  • [Коріння Ісуса]
  • [Дійсність Ісуса]
  • [Розумна «духовність» фарисеїв]
  • [Учення Ісуса]
  • [Галилея]
  • [Галилеяни]
  • [Мова Ісуса] ...
  • [Вічний Бог]
  • [Чистота серця]
  • [Безгрішність]
  • [Святість]
  • [Заповіді]
  • [Бути досконалим, як Бог]
  • [Любов до ворогів]
  • [Вороги]
  • [Чесноти]
  • [Вимоги для осягнення досконалости]
  • [Ступені гріховности]
  • [Рівні (ступені) досконалости]
  • [Перший рівень досконалости]
  • [Другий і третій рівень досконалости]
  • [Закон обміну]
  • [Головна проблема фарисеїв]
  • [Ворожнеча як наслідок гріха]
  • [Роль чеснот]
  • [Особистий заклик (покликання)]
  • [Любов, яка випливає з природи Бога]
  • [Любов Бога Отця в Ісусі Христі]
  • [Святий Дух - «джерело» смирення і лагідности Ісуса]
  • [Дивитися на Ісуса, щоб побачити Отця]
  • [Пізнання Бога]
  • [Пізнання Бога виключно через досвід]
  • [Чисте серце як запорука, знаряддя пізнання Живого Бога]
  • [Страсті Ісуса як об’явлення любови Отця]
  • [Учення Ісуса - причина Йогозасуду і смерти]
  • [Найбільша помилка фарисеїв та книжників]
  • [Ісус - Син Отця]
  • [Якого Месію очікували]
  • [Князь миру]
  • [Ідея месії як перешкода]
  • [Фарисеї і священники проти Ісуса]
  • [Месія Божого Духа]
  • [В’їзд до Єрусалиму]
  • [Безмежна любов Божа]
  • [Чому не впізнали Месію]
  • [Євхаристія]
  • [Зрадник]
  • [Переміна людської природи на Божу]
  • [Блаженні миротворці]
  • [На Оливній горі]
  • [Суд перед Каяфою і Синедріоном]
  • [Суд Пилата]
  • [Ісус перед Іродом Антипою]
  • [Знову в Пилата]
  • [«Бог вигадав тебе, щоб ти міг вигадати Його»] ... .
  • [Проблема Пилата]
  • [Бичування Ісуса]
  • [Коронування терням]
  • [Розп’яття]
  • [Спасительна дія болю і страждання]
  • [Наслідок гріха - смерть]
  • [Боже прощення]
  • [Зло гріха]
  • [«Хто бачив мене, той бачив Отця»]
  • [Істинне щастя людини - бути з Богом]
  • [Підсумок]
Під проводом Святого Духа Біографія старця Олександра
Views 138
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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