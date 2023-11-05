Ким Ольга - Настоящий Древний Рим
Древний Рим... Когда слышишь это словосочетание, на ум сразу приходят кровавые бои на арене и жестокие казни, роскошь и распущенность нравов, Цезарь и Цицерон, тяжелая поступь легионов, миллионы рабов и… величие империи, объединившей под своей властью огромные пространства от Гибралтара до Месопотамии, от Рейна и Дуная до первого порога Нила. Наша современность — во многом наследство этой огромной империи. И потому история Древнего Рима — не просто рассказ о чемто далеком и отжившем. Рим все еще живет и оказывает влияние на нашу жизнь и мировоззрение.
Говоря о Древнем Риме, нужно помнить, что его история охватывает более 1200 лет. За это время Рим проделал уникальный путь от маленькой деревушки на вершине холма до центра нового мира. Он пережил множество трансформаций, развивался и эволюционировал. На этом пути постепенно менялось все, даже само понятие «римлянин», и каждая эпоха рождала своих героев и свои идеалы, свои представления о нормальном и недопустимом. История Древнего Рима вызывает большой интерес и окружена огромным количеством мифов. Некоторые из них живут с нами со школьной скамьи, другие встречаются в художественных произведениях, а третьи существуют в многочисленных статьях, опубликованных в интернете. Цель этой книги — развенчать самые популярные мифы о Древнем Риме и показать, как на самом деле интересна и сложна его история.
Ким Ольга - Настоящий Древний Рим - Мифы и правда о Вечном городе
Москва: АСТ, 2022, 320 с.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-137055-8
Ким Ольга - Настоящий Древний Рим - Мифы и правда о Вечном городе - Содержание
Введение
Периодизация истории Древнего Рима
Миф I. Город Рим появился из ничего
Миф II. Рим основали братья Ромул и Рем
Миф III. Ромула и Рема вскормила волчица
Миф IV. Сначала Римом один за другим правили 7 царей
Миф V. Римляне свергли последнего царя из-за сексуального скандала
Миф VI. Плебеи — это неотесанные оборванцы, чернь
Миф VII. Гуси спасли Рим
Миф VIII. Жриц-весталок убивали за потерю невинности
Миф IX. Римляне взяли богов у греков и просто переименовали их
Миф X. Римляне обожали вакханалии
Миф XI. Отец мог убить своих детей или продать их в рабство
Миф XII. В Древнем Риме не существовало разводов
Миф XIII. Римляне постоянно носили тогу
Миф XIV. Римская Республика — это демократия
Миф XV. Триумф — это военный парад в честь победы
Миф XVI. Диктатор — это жестокий и авторитарный правитель, захвативший власть силой
Миф XVII. Быть римским гражданином было выгодно
Миф XVIII. Римляне морили рабов голодом и заставляли работать на износ
Миф XIX. Римляне постоянно убивали и мучили рабов
Миф XX. Римляне редко отпускали рабов на волю
Миф XXI. Император — это титул единоличного верховного правителя
Миф XXII. Современный календарь — это календарь Древнего Рима
Миф XXIII. Рим был роскошным городом, где здания были из мрамора и все было украшено статуями
Миф XXIV. Рим был очень комфортным городом для проживания
Миф XXV. Император Нерон устроил первые гонения на христиан
Миф XXVI. Римляне постоянно пировали и объедались дорогими деликатесами
Миф XXVII. Римляне обожали гладиаторские бои
Миф XXVIII. Римская империя разделилась на Восточную и Западную
Миф XXIX. Император Константин Великий сделал христианство государственной религией Рима
Миф XXX. Римская империя пала в 476 году
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