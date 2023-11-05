Древний Рим... Когда слышишь это словосочетание, на ум сразу приходят кровавые бои на арене и жестокие казни, роскошь и распущенность нравов, Цезарь и Цицерон, тяжелая поступь легионов, миллионы рабов и… величие империи, объединившей под своей властью огромные пространства от Гибралтара до Месопотамии, от Рейна и Дуная до первого порога Нила. Наша современность — во многом наследство этой огромной империи. И потому история Древнего Рима — не просто рассказ о чемто далеком и отжившем. Рим все еще живет и оказывает влияние на нашу жизнь и мировоззрение.

Говоря о Древнем Риме, нужно помнить, что его история охватывает более 1200 лет. За это время Рим проделал уникальный путь от маленькой деревушки на вершине холма до центра нового мира. Он пережил множество трансформаций, развивался и эволюционировал. На этом пути постепенно менялось все, даже само понятие «римлянин», и каждая эпоха рождала своих героев и свои идеалы, свои представления о нормальном и недопустимом. История Древнего Рима вызывает большой интерес и окружена огромным количеством мифов. Некоторые из них живут с нами со школьной скамьи, другие встречаются в художественных произведениях, а третьи существуют в многочисленных статьях, опубликованных в интернете. Цель этой книги — развенчать самые популярные мифы о Древнем Риме и показать, как на самом деле интересна и сложна его история.

Ким Ольга - Настоящий Древний Рим - Мифы и правда о Вечном городе

Москва: АСТ, 2022, 320 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-137055-8

Ким Ольга - Настоящий Древний Рим - Мифы и правда о Вечном городе - Содержание

Введение

Периодизация истории Древнего Рима