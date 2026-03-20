Ким - Уверенность в нашем спасении

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Зин Ук Ким - Уверенность в нашем спасении - Быть свидетелем Евангелия для современных скептиков: трактат по христианской апологетике

Киев: Освита Украины, 2019.10 + 388 с.

ISBN 978-617-7777-76-1

Зин Ук Ким - Уверенность в нашем спасении – Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие автора ко второму изданию

ГЛАВА 1: НУЖДА ЛЮДЕЙ В СПАСЕНИИ

  • 1. Что такое спасение?

  • 2. Что такое грех?

  • 3. Как проявляется грех?

  • 4. Результаты греха

  • 5. Неверие в свете теории эволюции

  • 6. Доказательства в пользу Божьего творения

  • 7. Современная физика и креационизм

ГЛАВА 2: МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СПАСТИ СЕБЯ?

  • 1. Откуда приходит спасение для человека?

  • 2. Точки зрения, отличающиеся отточки зрения о Триедином Боге

  • 3. Исламское понимание Иисуса

  • 4. Критика деизма

ГЛАВА 3: ПОДЛИННОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ ЗАПИСЕЙ

  • 1. Являются ли библейские записи подлинными?

  • 2. Подтверждение на основании принципов историографии

  • 3. Кто умрет за ложь?

  • 4. Археологические доказательства

  • 5. Появление альтернативных Евангелий

  • 6. А не была ли Библия сфабрикованной или поврежденной?

ГЛАВА 4: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИИСУС РЕАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ?

  • 1. Ссылки на древних светских писателей

  • 2. Ссылки в традициях раввинов

  • 3. Подражает ли Библия другим религиям?

ГЛАВА 5: ТОЛЬКО ИИСУС ХРИСТОС МОЖЕТ СПАСАТЬ

  • 1. Иисус Христос наш Спаситель

  • 2. Божье сыновство Иисуса в прямой христологии

  • 3. Божье сыновство в непрямой христологии

  • 4. Аргументы в пользу божественности Иисуса

  • 5. Мессианские пророчества в Ветхом Завете

ГЛАВА 6: РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ НА ИИСУСА-СПАСИТЕЛЯ

  • 1. Иисус, принятый за Того, Кто оскорбил Бога

  • 2. Движение Иисуса, воспринимаемое как нечто, что придет к завершению

  • 3. Метод смертной казни за богохульство на основании Закона

  • 4. Распятие Иисуса за богохульство

  • 5. Пророчество Нафана

  • 6. Божий Сын как Царь

  • 7. Крест как наказание вследствие политической сделки

  • 8. Власть над приведением в исполнение смертного приговора

  • 9. Реакция Пилата во время судебного дела Иисуса

ГЛАВА 7: ЧТО ОЗНАЧАЛ КРЕСТ ДЛЯ ИИСУСА

ГЛАВА 8: ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА КАК БОЖЬЕ ОДОБРЕНИЕ

  • 1. Воскресение как Божье провозглашение праведности Иисуса

  • 2. Значение события воскресения

  • 3. Доказательство воскресения

ГЛАВА 9: ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА И МОЕ СПАСЕНИЕ

  • 1. Значение воскресения Иисуса для нас

  • 2. Искупление, которое спасает всех людей

  • 3. Вера как Божий дар для спасения

  • 4. Вера и Святой Дух (Троица)

  • 5. Крещение — инсценировка веры

  • 6. Связь между крещением и верой

  • 7. Вера и христианская этика

  • 8. Основание гарантии между верой и этикой

ГЛАВА 10: БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА СПАСЕНИЯ

  • 1. Жертва — умилостивление

  • 2. Две функции жертвы

ГЛАВА 11: КОГДА ПРОИСХОДИТ СПАСЕНИЕ?

  • 1. Оправдание как Прошлое Спасение

  • 2. Освящение как Настоящее Спасение

  • 3. Прославление как Будущее Спасение

ЭПИЛОГ

ПРОЦИТИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ

Книги и статьи, напечатанные на английском языке

Книги, напечатанные на корейском языке

Added 20.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

