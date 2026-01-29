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Кин - Другая дверь Бога

Валерий Кин — Другая дверь Бога. Реальные пути к бессмертию
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Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга Валерия Кина — это дерзкий вызов диктату Времени и исследование извечного стремления человека к преодолению смерти. Автор рассматривает феномен бессмертия не как медицинскую фантастику, а как реальную перспективу, скрытую в ресурсах нашего собственного организма и понимании истинных реалий мира. От загадок графа Сен-Жермена и Калиостро до современных поисков «гена старости» — книга ведет читателя через лабиринт исторических тайн и научных гипотез.

Путь к долголетию, по мнению автора, пролегает «от себя к себе» и требует не только хладнокровия, но и глубокой веры в собственные силы. В тексте причудливо переплетаются темы внеземных цивилизаций, параллельных миров Антарктиды, секретов омоложения Дианы де Пуатье и даже влияния искусственного интеллекта на судьбы человечества. Это многоуровневое полотно, где мистика соседствует с футурологией, а история — с радикальными экспериментами над сознанием.

Жить без границ — основной инстинкт человека жаждущего. Автор надеется, что его моменты вдохновения помогут читателю почувствовать «иную скорость жизни», открыть тайное дыхание ее смысла и, в конечном итоге, победить единственный вид нищеты — незнание самого себя. Ведь, согласно древней мудрости, развитие — это самое дивное слово на свете.

Валерий Кин — Другая дверь Бога. Реальные пути к бессмертию

Москва: «Самотека», 2008. — 224 с.
ISBN 5-7887-0098-1

Валерий Кин — Другая дверь Бога — Содержание

Введение: Боги и бессмертные

  • Отодвигая старость: исторический опыт.

  • Загадки великих авантюристов: Калиостро и Сен-Жермен.

Часть 1-2: Тайны плоти и планеты

  • Неуязвимость и «молодильные яблоки» человеческого организма.

  • Что скрывают стигматы и нетленные тела?

  • Аномалии: цивилизация рептилий, плазмоиды и ядерные удары древности.

  • Секреты вечной красоты: Диана де Ланкло и другие.

Часть 3-4: Границы миров и технологий

  • Антарктида как ворота в параллельные измерения.

  • Интегратрон и феномен «второй молодости».

  • Искусственный разум и компьютерные заговоры: от Кеннеди до наших дней.

  • Загадки литературы: Гоголь, Толкиен и «янтарные миры».

Заключение: Эволюция сознания

  • Поиск «гена старости» и стратегия медицины нового века.

  • Тренировка мозга как ключ к долголетию.

  • Эволюция — дорога с двусторонним движением.

Views 303
Rating 4.0 / 5
Added 29.01.2026
Author brat Vadim
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4.0/5 (1)

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