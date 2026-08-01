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Кинер - Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери

Кинер - Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, UNIVERSITY TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Educational
Series Открытая кафедра (5 books)

«Откровение» — это углубленный курс, посвященный изучению одной из самых сложных книг христианской традиции, представляющий собой живые записи лекций университетского уровня. Этот курс был прочитан ведущим исследователем Нового Завета Крэйгом С. Кинером в Теологической семинарии Эсбери, и данное издание строго следует материалу этих академических занятий. Его задача — не просто объяснить отдельные образы апокалипсиса, но показать богословский мир, стоящий за словами текста. Эти увлекательные и бросающие вызов уроки охватывают важные аспекты каждой темы, а также используют соответствующие материалы из других источников. В оригинальной программе курс задуман как всестороннее исследование финальной книги Библии, позволяющее слушателю постепенно погружаться в текст от посланий церквям Малой Азии к видениям престола и эсхатологической надежде. В ходе занятий исследуются глубокие связи между последней книгой Библии и тем, как нам следует выстраивать свою жизнь сегодня.

Однако Откровение рассматривается здесь не как сокращенный справочник грядущих катаклизмов. Одна из центральных идей курса состоит в том, что древние формулировки и символы были созданы ради утешения и ободрения верующих. Честность и научная проницательность каждого урока демонстрируют, как Откровение укрепляет нашу надежду на будущее, одновременно давая нам возможность мудро жить своей христианской верой в настоящем. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что предлагает посмотреть на текст глазами его первых получателей. Изучение исторического и культурного фона помогает избежать множества современных спекуляций и увидеть тот общий богословский язык, на котором ранняя Церковь говорила о гонениях, Божьем суде и искуплении.

Кинер Крэйг С. – Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери

Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Серия «Открытая кафедра»). Перевод, составление и оформление: Богословский клуб «Эсхатос».

Кинер Крэйг С. – Откровение – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Урок 1. Введение в книгу Откровения и принципы её толкования

    • Практическое значение книги Откровения

    • Противопоставление компромисса и святости

    • Ветхозаветное пророчество как герменевтический фон

    • «Газетная герменевтика» и история ложных предсказаний

    • Основные подходы к толкованию Откровения

    • Миллениальные взгляды в истории Церкви

    • Буквальное и символическое в Откровении

    • 144 тысячи и число 666

    • Рим как новый Вавилон

    • Начертание зверя

    • Структура времени и Великая скорбь

    • Культ императора и положение христиан в Римской империи

  4. Урок 2. Откровение Иоанна Богослова: первая глава

    • Тринитарное благословение и титулы Христа

    • Альфа и Омега: Божественность Христа

    • Видение на острове Патмос

    • Явление прославленного Христа

    • Введение к посланиям семи церквам

  5. Урок 3. Послания семи церквам: Эфес, Смирна, Пергам и Фиатира

    • Эфес: первая любовь

    • Смирна: верность перед лицом смерти

    • Пергам: противостояние компромиссу и идолопоклонству

    • Фиатира: лжепророчество и призыв к стойкости

  6. Урок 4. Послания семи церквам: Сардис, Филадельфия и Лаодикия

    • Сардис: мертвая церковь с живым именем

    • Филадельфия: верный остаток и открытая дверь

    • Лаодикия: духовная самодостаточность

  7. Урок 5. Богослужение на небесах: видение престола и Агнца

    • Небеса как храм

    • Видение престола и величие Бога

    • Двадцать четыре старца и четыре животных

    • Святость Бога и поклонение

    • Свиток с семью печатями

    • Лев от колена Иудина и закланный Агнец

    • Искупление и многонациональный народ Божий

  8. Урок 6. Печати суда и 144 000 запечатлённых

    • Четыре всадника Апокалипсиса

    • Мученики под жертвенником

    • Космические потрясения

    • 144 000 запечатлённых

    • Великое множество искупленных

  9. Урок 7. Откровение 8 и 9: суды труб и саранчи

    • Безмолвие на небе и сила молитвы

    • Суды труб и египетские казни

    • Демоническая саранча и парфянский фон

    • Суд, милость и человеческая греховность

  10. Урок 8. Откровение 11–12: два свидетеля, Жена и Дракон

    • Измерение храма

    • Два свидетеля и образы Моисея и Илии

    • Служение и судьба Церкви

    • Жена, Младенец и Дракон

    • Небесная битва и победа Христа

    • Переосмысление 1260 дней

  11. Урок 9. Откровение 13 и 14: два зверя, 144 000 и Божий суд

    • Зверь из моря и книга Даниила

    • Миф о возвращении Нерона

    • Лжепророк и пародия на Агнца

    • Начертание зверя и число 666

    • Агнец и 144 000 на горе Сион

    • Провозглашение Евангелия, падение Вавилона и жатва суда

  12. Урок 10. Главы 15–17: суды семи чаш и падение Вавилона

    • Подготовка к излиянию чаш гнева

    • Суды семи чаш

    • Вавилонская блудница и зверь

    • Падение Вавилона и Божий суверенитет

  13. Урок 11. Суд над Вавилоном и экономическая несправедливость Рима

    • Рим как меркантильная блудница

    • Призыв выйти из Вавилона

    • Плач царей и купцов

    • Экономическая эксплуатация и работорговля

    • Суд Божий и возмездие за кровь святых

  14. Урок 12. Откровение 19-я и 20-я главы

    • Суд над Вавилоном и брак Агнца

    • Возвращение Христа

    • Тысячелетнее царство

    • Амиллениализм, постмиллениализм и премиллениализм

    • Иудейский контекст

    • Суд у великого белого престола

  15. Урок 13. Новое небо, новая земля и Новый Иерусалим

    • Новое творение и надежда на восстановление

    • Присутствие Божье и наследие побеждающих

    • Архитектура и слава Нового Иерусалима

    • Река жизни и исцеление народов

    • Богословское значение канона

    • Жизнь в свете вечности

  16. Приложение. Второе пришествие Христа и восхищение Церкви: библейский взгляд на Великую скорбь

    • Эсхатологическая позиция Крэйга Кинера

    • От дотрибулационизма к историческому ожиданию

    • Пришествие Христа и восхищение как одно событие

    • Избавление от Божьего гнева и прохождение скорби

    • Церковь в книге Откровение

    • Встреча с Господом на воздухе

    • Символизм времени и происхождение дотрибулационизма

    • «Обители в доме Отца»

    • Заключение

Views 100
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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