Кинер - Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери
«Откровение» — это углубленный курс, посвященный изучению одной из самых сложных книг христианской традиции, представляющий собой живые записи лекций университетского уровня. Этот курс был прочитан ведущим исследователем Нового Завета Крэйгом С. Кинером в Теологической семинарии Эсбери, и данное издание строго следует материалу этих академических занятий. Его задача — не просто объяснить отдельные образы апокалипсиса, но показать богословский мир, стоящий за словами текста. Эти увлекательные и бросающие вызов уроки охватывают важные аспекты каждой темы, а также используют соответствующие материалы из других источников. В оригинальной программе курс задуман как всестороннее исследование финальной книги Библии, позволяющее слушателю постепенно погружаться в текст от посланий церквям Малой Азии к видениям престола и эсхатологической надежде. В ходе занятий исследуются глубокие связи между последней книгой Библии и тем, как нам следует выстраивать свою жизнь сегодня.
Однако Откровение рассматривается здесь не как сокращенный справочник грядущих катаклизмов. Одна из центральных идей курса состоит в том, что древние формулировки и символы были созданы ради утешения и ободрения верующих. Честность и научная проницательность каждого урока демонстрируют, как Откровение укрепляет нашу надежду на будущее, одновременно давая нам возможность мудро жить своей христианской верой в настоящем. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что предлагает посмотреть на текст глазами его первых получателей. Изучение исторического и культурного фона помогает избежать множества современных спекуляций и увидеть тот общий богословский язык, на котором ранняя Церковь говорила о гонениях, Божьем суде и искуплении.
Кинер Крэйг С. – Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери
Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Серия «Открытая кафедра»). Перевод, составление и оформление: Богословский клуб «Эсхатос».
Кинер Крэйг С. – Откровение – Содержание
О преподавателе
О курсе
Урок 1. Введение в книгу Откровения и принципы её толкования
Практическое значение книги Откровения
Противопоставление компромисса и святости
Ветхозаветное пророчество как герменевтический фон
«Газетная герменевтика» и история ложных предсказаний
Основные подходы к толкованию Откровения
Миллениальные взгляды в истории Церкви
Буквальное и символическое в Откровении
144 тысячи и число 666
Рим как новый Вавилон
Начертание зверя
Структура времени и Великая скорбь
Культ императора и положение христиан в Римской империи
Урок 2. Откровение Иоанна Богослова: первая глава
Тринитарное благословение и титулы Христа
Альфа и Омега: Божественность Христа
Видение на острове Патмос
Явление прославленного Христа
Введение к посланиям семи церквам
Урок 3. Послания семи церквам: Эфес, Смирна, Пергам и Фиатира
Эфес: первая любовь
Смирна: верность перед лицом смерти
Пергам: противостояние компромиссу и идолопоклонству
Фиатира: лжепророчество и призыв к стойкости
Урок 4. Послания семи церквам: Сардис, Филадельфия и Лаодикия
Сардис: мертвая церковь с живым именем
Филадельфия: верный остаток и открытая дверь
Лаодикия: духовная самодостаточность
Урок 5. Богослужение на небесах: видение престола и Агнца
Небеса как храм
Видение престола и величие Бога
Двадцать четыре старца и четыре животных
Святость Бога и поклонение
Свиток с семью печатями
Лев от колена Иудина и закланный Агнец
Искупление и многонациональный народ Божий
Урок 6. Печати суда и 144 000 запечатлённых
Четыре всадника Апокалипсиса
Мученики под жертвенником
Космические потрясения
144 000 запечатлённых
Великое множество искупленных
Урок 7. Откровение 8 и 9: суды труб и саранчи
Безмолвие на небе и сила молитвы
Суды труб и египетские казни
Демоническая саранча и парфянский фон
Суд, милость и человеческая греховность
Урок 8. Откровение 11–12: два свидетеля, Жена и Дракон
Измерение храма
Два свидетеля и образы Моисея и Илии
Служение и судьба Церкви
Жена, Младенец и Дракон
Небесная битва и победа Христа
Переосмысление 1260 дней
Урок 9. Откровение 13 и 14: два зверя, 144 000 и Божий суд
Зверь из моря и книга Даниила
Миф о возвращении Нерона
Лжепророк и пародия на Агнца
Начертание зверя и число 666
Агнец и 144 000 на горе Сион
Провозглашение Евангелия, падение Вавилона и жатва суда
Урок 10. Главы 15–17: суды семи чаш и падение Вавилона
Подготовка к излиянию чаш гнева
Суды семи чаш
Вавилонская блудница и зверь
Падение Вавилона и Божий суверенитет
Урок 11. Суд над Вавилоном и экономическая несправедливость Рима
Рим как меркантильная блудница
Призыв выйти из Вавилона
Плач царей и купцов
Экономическая эксплуатация и работорговля
Суд Божий и возмездие за кровь святых
Урок 12. Откровение 19-я и 20-я главы
Суд над Вавилоном и брак Агнца
Возвращение Христа
Тысячелетнее царство
Амиллениализм, постмиллениализм и премиллениализм
Иудейский контекст
Суд у великого белого престола
Урок 13. Новое небо, новая земля и Новый Иерусалим
Новое творение и надежда на восстановление
Присутствие Божье и наследие побеждающих
Архитектура и слава Нового Иерусалима
Река жизни и исцеление народов
Богословское значение канона
Жизнь в свете вечности
Приложение. Второе пришествие Христа и восхищение Церкви: библейский взгляд на Великую скорбь
Эсхатологическая позиция Крэйга Кинера
От дотрибулационизма к историческому ожиданию
Пришествие Христа и восхищение как одно событие
Избавление от Божьего гнева и прохождение скорби
Церковь в книге Откровение
Встреча с Господом на воздухе
Символизм времени и происхождение дотрибулационизма
«Обители в доме Отца»
Заключение
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