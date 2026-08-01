Кинер - Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери

«Откровение» — это углубленный курс, посвященный изучению одной из самых сложных книг христианской традиции, представляющий собой живые записи лекций университетского уровня. Этот курс был прочитан ведущим исследователем Нового Завета Крэйгом С. Кинером в Теологической семинарии Эсбери, и данное издание строго следует материалу этих академических занятий. Его задача — не просто объяснить отдельные образы апокалипсиса, но показать богословский мир, стоящий за словами текста. Эти увлекательные и бросающие вызов уроки охватывают важные аспекты каждой темы, а также используют соответствующие материалы из других источников. В оригинальной программе курс задуман как всестороннее исследование финальной книги Библии, позволяющее слушателю постепенно погружаться в текст от посланий церквям Малой Азии к видениям престола и эсхатологической надежде. В ходе занятий исследуются глубокие связи между последней книгой Библии и тем, как нам следует выстраивать свою жизнь сегодня.

Однако Откровение рассматривается здесь не как сокращенный справочник грядущих катаклизмов. Одна из центральных идей курса состоит в том, что древние формулировки и символы были созданы ради утешения и ободрения верующих. Честность и научная проницательность каждого урока демонстрируют, как Откровение укрепляет нашу надежду на будущее, одновременно давая нам возможность мудро жить своей христианской верой в настоящем. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что предлагает посмотреть на текст глазами его первых получателей. Изучение исторического и культурного фона помогает избежать множества современных спекуляций и увидеть тот общий богословский язык, на котором ранняя Церковь говорила о гонениях, Божьем суде и искуплении.

Кинер Крэйг С. – Откровение – Курс Теологической семинарии Эсбери

Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 125 с. — (Серия «Открытая кафедра»). Перевод, составление и оформление: Богословский клуб «Эсхатос».

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