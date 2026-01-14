Алистер Кроули. Пророк, маг, альпинист, шахматист и провокатор, чей девиз «Твори свою волю» перевернул представления о морали и духовных поисках. В этой книге признанный историк эзотерики Фрэнсис Кинг предлагает не просто биографический очерк, а глубокое исследование феномена «Великого Зверя».

Издание объединяет в себе уникальный анализ жизненного пути Кроули и избранные первоисточники: его магические труды, философские эссе и поэзию. Кинг мастерски отделяет мифы от реальности, показывая Кроули без прикрас — со всеми его гениальными прозрениями и трагическими падениями. Это идеальное пособие для тех, кто хочет изучить систему Телемы и понять, как идеи одного человека повлияли на современную контркультуру, музыку и философию.

Френсис Кинг - Мегатерион - Алистер Кроули - Избранное

Chaosss press

648 с.

Френсис Кинг - Мегатерион - Алистер Кроули - Избранное - Содержание

1. Магическое Десятилетие - 2. Золотая Заря - 3. Книга Закона - 4. К Серебряной Звезде - 5.Хоронзон - 6. Элевсинские ритуалы - 7. Книга 4 - 8. Западный Тантризм - 9. Уход Нойберга и его дальнейшая жизнь - 10. Сексуальная Мудрость - 11. Америка - 12.ЛиаХирциг - 13. Конец Аббатства - 14. Скитания Мага - 15. Сумерки Мастера - 16. Магическое Возрождение и Смерть - 17. Последствия

ДНЕВНИК НАРКОМАНА - Алистер Кроули

Предисловие

Книга первая. РАЙ

Книга вторая. АД

Книга третья. ЧИСТИЛИЩЕ