А каков ваш техносоциализм? Мой лучший друг Питер Диамандис часто приписывает мне создание нового слова — «техносоциализм». Не знаю, придумал ли его я, но именно я начал использовать этот термин примерно в 1988 году на первом курсе Международного космического университета (ISU). Это было волшебное для меня время, проведенное с сотней студентов-выпускников со всего мира. В неофициальной обстановке китайские и советские студенты говорили о неблагоприятных условиях и недостатке возможностей, созданных коммунизмом. Советские студенты выражали энтузиазм в связи с перспективой перемен, особенно в середине лета, когда их правительство отменило все тесты по истории, признав, что то, чему они учили о прошлом стран, — выдумка.

На бумаге коммунистическая/социалистическая конституция Советского Союза обеспечивала равенство и процветание для всех, но в действительности эти системы вели к величайшим жестокостям, которые когда-либо видел мир. Те, кто был наверху, обладали не только всей властью, но и всеми богатствами. Студенты из Европы выступали за социализм, более легкую версию коммунизма, при котором теоретически вы могли владеть собственностью. Но многие, в том числе и я, считали: социализм страдает от тех же проблем, что и коммунизм, когда элита дергает за ниточки, а общественные блага никогда не распределяются поровну. Как я это вижу: люди не идеальные машины, которые будут работать на пределе возможностей, радостно делясь плодами своих трудов со всеми.

Посмотрим правде в глаза: целеустремленные люди работают своим умом и/или телом настолько усердно, насколько могут. Некоторые из ни по-настоящему бескорыстны, но у других мотивации нет, и они готовы воспользоваться слабыми местами любой политической системы, чтобы манипулировать и прокладывать себе путь к вершине. Как благородство, так и порочность — часть человеческой природы.

Кинг Бретт - Техносоциализм - Как неравенство, искусственный интеллект и климатические изменения создают новый миропорядок

пер. с англ.

Москва: Олимп–Бизнес, 2022, 478 с. : ил.

ISBN 978-5-9693-0487-1

Кинг Бретт - Техносоциализм - Как неравенство, искусственный интеллект и климатические изменения создают новый миропорядок - Оглавление

Предисловие

Вступление

Благодарности

ГЛАВА 1 Взрывоопасная неопределенность Пирамида неравенства

ГЛАВА 2 Переломный момент в истории человечества Хаос климатических изменений

ГЛАВА 3 Технологические триллионеры

ГЛАВА 4 Прощай, Адам Смит?

ГЛАВА 5 Улучшенное человечество

ГЛАВА 6 Отдайте мне своих несчастных, своих бедняков, свои задавленные массы…

ГЛАВА 7 Снижение риска революции

ГЛАВА 8 Технологии меняют всё

ГЛАВА 9 Экономика будущего Глобальное управление Предложение: глобальный корпоративный налог Налогообложение ИИ и роботов Предложение: двухуровневое списание налогов и долгов ради борьбы с изменением климата

ГЛАВА 10 Подъем техносоциализма

ПРИЛОЖЕНИЕ

Четыре возможные временные шкалы

Об авторах