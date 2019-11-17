СЕРИЯ «ВЕРНОСТЬ НАВЕКИ» В ожидании утра

Минутная слабость

На полпути к вечности В детстве Джейд Коннер и Гаинер Истман были лучшими друзьями, пока скандальная история в отношениях взрослых людей не разлучила их. Затем спустя многие годы одним золотым летом они снова встретились. Долими днями они делились друг с другом своими сердцами, душами и мечтами о вечном. Но в миг минутной слабости они принимают решение, которое разлучит их почти на десятилетие.

Кэрен Кингсбери - Верность навеки - Книга вторая - Минутная слабость «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Пстербург 2009 г. - 383 с. ISBN 978-5-7454-1203-5 Кэрен Кингсбери - Верность навеки - Книга вторая - Минутная слабость - Из книги Старые склочницы уселись в круг; их тугие головы поворачивались вправо и влево, как у грифов, рассматривающих добычу. Только сегодня жертвой была семья Коннер, и мертвых пока не было.

Хэп Истман наблюдал из угла зала собраний «Общинной церкви Уильямсберга». Он выполнил свою часть работы. Заварил кофе, разложил выпечку, расставил стулья. Он делал это каждое субботнее утро для Общества помощи женщинам, и каждый раз все было одинаково. Старухи начинали со списка нужд и молитвенных просьб, а заканчивали полноценным сеансом сплетен.

Жена Хэпа Дорис была президентом группы и в свои сорок пять самым молодым ее членом. И Хэп болтался себе, занимаясь мелким ремонтом на кухне, или устраивался в холодном металлическом раскладном кресле в углу с кружкой только что сваренного «френч-роуста» в одной руке и романом Луи Лямура в другой. Четыре дня в неделю он работал судьей, был загружен делами и принимал нелегкие решения. Суббота была днем, когда он мог отдохнуть.

Хэп уже знал о случившемся от Дорис, и когда эти птички начали свою болтовню, он в общем-то старался не слушать. Но в такие дни это было почти невозможно.

— Мне не важно, кто что говорит. Нам нужно это обсудить. — Джеральдина Риверс взяла слово, и Хэп подозрительно посмотрел на нее из своего угла. Джеральдина всегда была любительницей поговорить и к тому же возглавляла общественный комитет. Обычно, когда болтовня разгоралась, Дорис и Джеральдина раздували огонь и отстаивали свои позиции, особенно во время самых горячих споров.