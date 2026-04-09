Наверно около пяти лет я регулярно слышу вопросы про Clavis Inferni. На каких-то встречах, лекциях или просто в сети часто предлагают ее для перевода или хотят узнать, будет ли она в какой-то из моих книг. В связи с тем, что я хочу сделать написание коротких книг, выкладываемых в свободный доступ ежегодной традицией, выбор на ней и остановился.

Написан Адский Ключ в XVIII веке. Это период, когда появляется огромное число магических трактатов и увы, большая их часть ужасна. А из-за того, что именно они наиболее знакомы русскоязычной среде, у многих и к гримуарам в целом складывается негативное отношение. Clavis Inferni в свою очередь выделяется на этом фоне. Он имеет индивидуальность, свой подход. Во многих его ровесниках нет и половины последовательности и логики, которую мы наблюдаем тут.

Особый шарм ему придает криптографический стиль. Зашифрованные книги всегда манили к себе. Все хоть что-то слышали о манускрипт Войнича. Но кто может сразу назвать самые известные книги того же столетия? Шифрование текстов, традиция известная. Но обычно ключ от шифра известен только автору и его доверенным (если такие есть). Зачастую придумывается некий алфавит и им заменяют буквы родного языка составителя. Например, 8° Ms. astron. 7. У этого гримуара совсем другой подход. Он зашифрован, но не требует знания ключа от шифра. Он требует знания традиции к которой принадлежит и латинского языка. Как только две эти позиции учтены, текст становится очевидным. Все эти значки, символы, пиктограммы казываются логичным читабельным языком. А значит, цель автора была не в полном шифровании, а лишь в небольшом прикрытии работы от тех, кто к традиции отношения не имеет. При этом нет сомнения, что при желании он мог бы зашифровать текст полностью. С некоторыми местами, не имеющими отношения к ритуалу, он это сделал успешно.

Иван Бенгальский

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni

(Серия Code Grimoire)

перевод Ивана Бенгальского, 2020. — 82 с., ил.

